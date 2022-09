Rupert Friend dirigiert

In einem Biopic über den rumänischen Dirigenten Sergiu Celibidache spielt Rupert Friend die Hauptrolle. Im fortgeschrittenen Alter wird der Maestro von John Malkovich verkörpert.

In dem Biopic "The Yellow Tie" über rumänischen Dirigenten Sergiu Celibidache übernimmt Rupert Friend die Hauptrolle. Wie das US-Branchenblatt Variety berichtet, teilt er sich die Rolle mit John Malkovich, der den 1996 im Alter von 84 Jahren verstorbenen Maestro im fortgeschrittenen Alter verkörpern soll; Friend spielt ihn in jungen Jahren.

Inszeniert wird das Biopic von Celibidaches Sohn Serge Ioan Celebidachi, der zusammen mit James Olivier auch das Drehbuch geschrieben hat. Als Produzenten fungieren Adela Vrinceanu Celebidachi, Cristina Dobritoiu, Andrei Boncea, Christopher Milburn und James Olivier.

Die Dreharbeiten sollen Anfang 2023 in Rumänien beginnen.

"Ich bin begeistert, wieder mit John, einem unserer größten Schauspieler, zusammenarbeiten zu können. Es ist eine Ehre, mit ihm die Verantwortung zu teilen, einen Mann zu porträtieren, der so faszinierend, komplex und talentiert ist wie Sergiu Celibidache - ich bin aufgeregt, seine Geschichte auf die Leinwand zu bringen", erklärt Rupert Friend, der 2004 in The Libertine" zusammen mit John Malkovich vor der Kamera gestanden hatte.