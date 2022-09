Anna Kendrick inszeniert sich selbst in "The Dating Game"

Mit dem auf einer wahren Geschichte beruhenden Thriller "The Dating Game" gibt Schauspielerin und Produzentin Anna Kendrick, die zuletzt im Sommer 2021 im SciFi-Drama Stowaway - Blinder Passagier" in den deutschen Kinos zu sehen war, ihr Langfilmregiedebüt.

Wie Screendaily berichtet, wird Kendrick in "The Dating Game" auch die Hauptrolle der Cheryl Bradshaw spielen, die sich in den 1970er Jahren in der Kuppelshow "Bachelorette" Rodney Alcala auserwählt hatte ohne zu wissen, dass es sich bei ihm um einen Serienkiller handelt.

Die Dreharbeiten zu dem Thriller, den Kendrick zusammen mit Stuart Ford, Chairman und CEO der AGC Studios, auf dem heute beginnenden Toronto International Film Festival internationalen Verleiher vorstellen wird, sollen im Oktober beginnen.

"Ich habe das Drehbuch von dem Moment an, als ich es gelesen habe, geliebt. Während ich immer begeisterter darüber wurde, die Cheryl zu spielen, habe ich mich immer mehr mit der Geschichte verbunden gefühlt, der Tonalität und den Themen rund um Geschlechter und Intimität. Als ich dann die Gelegenheit bekommen habe, den Film zu inszenieren, bin ich aufgesprungen. Es fühlt sich so an, als hätte es sein müssen. Die Unterstützung, die ich bereits von Stuart Ford und allen bei AGC, Vertigo und BoulderLight bekommen habe, war inspirierend und konstruktiv", erklärt Kendrick, die "The Dating Game" zusammen mit J D Lifshitz und Raphael Margules von BoulderLight Pictures sowie Roy Lee und Miri Yoon von Vertigo Entertainment auch produzieren wird.