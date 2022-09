Fernsehpreis 22 - Riverside-Produzenten Peter Schönrock und Stephan Neumann: Highlights, ein Versprechen und viel Musik

Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises wird in diesem Jahr zum ersten Mal in seiner Geschichte an zwei Abenden stattfinden. Damit soll auch die Leistung der Kreativen mehr Beachtung erfahren. Mit Blickpunkt: Film sprachen die beiden Riverside-Entertainment-Produzenten Peter Schönrock und Stephan Neumann über Wagnis, Wünsche und Wiederbelebung eines TV-Events, das sich, das deutsche Fernsehen und seine Macher:innen feiern will.

Das Comeback des Deutschen Fernsehpreises musste 2020 nach Jahren der Fernsehabstinenz im Jahr 2020 Corona-bedingt ausfallen. Im letzten Jahr gab es die immer noch Corona-bedingte Lösung mit einem Open Air Event. Jetzt geht es also wieder ins Studio, gleich mit zwei Abenden. Was haben Sie sich für die Shows vorgenommen?

PETER SCHÖNROCK: Die Open-Air-Veranstaltung war ein Neuanfang - wir sind sehr zufrieden damit, was dabei herausgekommen ist! In diesem Jahr haben wir uns für die Hauptshow wieder vorgenommen, die Gäste und die Zuschauer zu Hause vor den Fernsehern überraschen und ihnen einen schönen Abend zu bescheren. Mit der "Nacht der Kreativen'' am Tag zuvor würdigt der Deutsche Fernsehpreis die Menschen hinter der Kamera.

STEPHAN NEUMANN: Die Stifter und die Beiräte des deutschen Fernsehpreises haben uns vor dem letzten Jahr die, wie ich finde, richtige Aufgabe gestellt die Übergabe von 30 Preisen umzusetzen. Dadurch wurde und wird eine größere Genre-Gerechtigkeit hergestellt und der Preis aufgewertet. Die "Nacht der Kreativen" ist ein Abend von Macherinnen und Machern für Macherinnen und Macher und stellt die ins Zentrum, die mit ihrer Exzellenz das Fernsehen besonders machen. Die Nacht der Kreativen am 13. September nimmt sich Zeit und Raum für Kreative hinter der Kamera. Für den 14. September wollen wir eine große Show für alle Zuschauer produzieren. Hier versuchen wir, den Spagat zu schaffen, sowohl Fachpublikum und Branche im Saal wie auch das TV-Publikum zu Hause zu unterhalten. By the way können alle Zuschauenden die TV-Highlights der vergangenen 365 Tage Revue passieren lassen.

Das Setting für "Die Nacht der Kreativen" ist kleiner und intimer, die Ausstrahlung erfolgt zeitversetzt um 22.25 Uhr auf 3Sat. Reicht das, um den Kreativen die gewünschte Wertschätzung zu vermitteln?

STEPHAN NEUMANN: Im Kern glaube ich, gehen wir auf dem richtigen Weg. Und dass das ZDF mit großen Engagement und viel Energie rangeht, diese Veranstaltung mit dem Rundfunktanzorchester begleitet und sie ausstrahlt, das ist richtig gut. Einen zusätzlichen Abend, an dem die Macher:innen gefeiert werden, finde ich richtig und wichtig und kann zukünftig auch in unterschiedlichen Formen umgesetzt werden.

PETER SCHÖNROCK: Das kann ich bestätigen. Wir haben uns gemeinsam mit dem ZDF viele Gedanken gemacht, wie wir die Preisverleihung weiterentwickeln können. Das Entscheidende ist doch, dass man einen Extra-Abend veranstaltet, um die Kreativen zu würdigen. Das ist der richtige Schritt und eine große Wertschätzung.

In einer zunehmend fragmentierten Fernseh- und Plattform-Welt, gibt es immer mehr Inhalte. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Zuschauer:innen die nominierten Formate in ihrer Bandbreite überhaupt noch mehrheitlich kennen und deshalb bei der Preisverleihung interessiert dabei sind?

STEPHAN NEUMANN: Aus diesem Grund haben wir unseren Fokus dieses Jahr auch verändert: Es braucht den Fernsehpreis auch gerade, weil es ein riesiges Angebot an exzellenten Bewegtbildinhalten gibt. So ist gemeinsam mit dem ZDF der Gedanke entstanden, herauszustellen, dass die Fernsehpreis-Show wirklich die TV-Highlights zeigt. Auf der Grundlage der Juryarbeit präsentiert der Fernsehpreis, wie durch ein Brennglas gebündelt, die herausragenden Produktionen des Fernsehjahres. Das ist unser Sendungsversprechen: in den 150 Minuten gibt es komprimiert die TV-Highlights der letzten 365 Tage und als Zuschauer:in hat man die Chance Produktionen zu entdecken und nachträglich anzuschauen. Deshalb werden wir dieses Jahr erstmalig einblenden, wenn ein nominiertes Werk noch oder wieder auf den Plattformen der Stifter bzw. der Nominierten zu finden ist.

Den großen Preisverleihungen im Ausland, allen voran die US-Galas, gehen die Zuschauer:innen abhanden. Sind TV-Preisverleihungen noch zeitgemäß und wie sind Ihre Erwartungen, quotentechnisch, an die Show in diesem Jahr?

PETER SCHÖNROCK: Der Quotentrend, wenn man bei den weltweiten Preis- verleihungen auf die Großen guckt, ist natürlich rückläufig. Das werden wir mit dem Fernsehpreis nicht ändern können. Aber wir wollen zeigen, was das deutsche Fernsehen leistet. Lasst uns stolz drauf sein. Lasst uns das mit dem Zuschauenden zu Hause feiern.

STEPHAN NEUMANN: Ich denke, Preisverleihungen sind zeitgemäß, wenn man diese visuell modern und möglichst abwechslungsreich umsetzt, inhaltlich auflädt und mit einer zeitgemäßen Geschwindigkeit versieht. Das versuchen wir mit dem Zusatz "TV-Highlights" sichtbar zu machen: Liebe Zuschauende, Ihr bekommt hier noch was on top: die qualitative Bewertung einer unabhängigen Jury und Orientierung im wachsenden TV-Angebot. Diese Aufladung kann in der langen Sicht einen Unterschied machen.

Wie war die Zusammenarbeit mit dem ZDF?

PETER SCHÖNROCK Wir kennen die Kolleg:innen ja schon seit vielen, vielen Jahren. Es ist eine sehr gute Zusammenarbeit und ein wirklich sehr guter Austausch. Das Ziel ist immer, das Beste auf den Schirm zu bringen und das haben die Kollegen genauso vor, wie wir. Wir sind aber auch sehr offene Partner und zu allen Schandtaten bereit.

STEPHAN NEUMANN: Auf jeden Fall. Die Zusammenarbeit ist sehr positiv und auf Augenhöhe. Die Abstimmungsprozesse laufen schnell und konstruktiv. Die Evolution der Verleihung, die wir gemeinsam mit dem Beirat, aktuell Dr. Florian Kump vom ZDF und ständigen Sekretariat mit Petra Müller kontinuierlich vorantreiben, ist aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt, damit dieses Projekt nicht jedes Jahr komplett neu erfunden werden muss. Jeder Stifter hat aber in seinem Jahr der Umsetzung die Möglichkeit, inhaltlich wie visuell eigene Schwerpunkte zu setzen. Dadurch kann man auf der Basis der Gemeinsamkeiten und der Learnings immer wieder für Abwechslung sorgen.

Worauf dürfen sich die Zuschauer:innen dann am meisten freuen?

STEPHAN NEUMANN: So richtig viel werden wir jetzt nicht verraten wollen. Musik wird eine deutlich größere Rolle spielen.

PETER SCHÖNROCK: Für uns als Macher ist der Ehrenpreis in der Vorbereitung immer ein Highlight. Das ist etwas Besonderes.

Abgesehen vom Deutschen Fernsehpreis, welche Show ist ihr persönliches Highlight?

STEPHAN NEUMANN: Wenn man die eigenen Shows mal ausklammert: Die Rückkehr von "Wetten, dass...?" war die Wiederkehr des großen TV-Lagerfeuers. Das war ein besonderer Moment.

PETER SCHÖNROCK: Ja, das war ein Riesenerfolg! Für mich persönlich ist "Let's Dance" eine ganz tolle Sendung. Seit so vielen Jahren schafft es "Let's Dance" immer wieder über so viele Wochen hinweg ein Top Niveau herzustellen. Der Zuschauer fühlt sich bei jeder einzelnen Sendung wohl, es ist so eine wunderschöne Atmosphäre, so eine gute Stimmung. Gucke ich sehr gerne.

STEPHAN NEUMANN: Und was die Kolleginnen und Kollegen bei "Wer stiehlt mir die Show" abliefern, ist in der Varianz inhaltlich und visuell wirklich etwas Besonderes!

