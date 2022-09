Fernsehpreis 22 - KOMMENTAR: Schöne neue Fernsehwelt

Was vor Jahren prophezeit wurde, ist Realität geworden. Neue digitale Player haben den Wettbewerb im deutschen Fernsehmarkt befeuert und im Programmgeschehen Höhenflüge ermöglicht. Die Nominierungen zum Deutschen Fernsehpreis sind eindrucksvoller Beleg. An zwei Abenden wird nun das kreative Talent gefeiert, das heute (Fernseh-)Filme und Serien schafft, die auch international Beachtung finden.

In einer Phase des Experimentierens, des Austestens und des Durchsetzens am Markt sieht der Jury-Vorsitzende Wolf Bauer den Fernsehmarkt. Mehr Mut, mehr Vielfalt und die Traute, sich mit den Themen unserer Gegenwart zu beschäftigen, fiktional und dokumentarisch, konstatiert er zu Recht. Lange war es nicht mehr so spannend, sich in den Fernsehabend einzuschalten, die Mediatheken zu durchforsten oder auf den Streamingplattformen nach heimischen Angeboten zu surfen.

So verteilen sich die Nominierungen auch gerecht auf alle Angebotsformen. Reichweitenstarke Fernsehstücke, die bei den öffentlich-rechtlichen Sendern nach wie vor Millionen einschalten lassen, sind genauso nominiert wie innovative Erzählformen, die in der Mediathek, oft extra für sie produziert, ein jüngeres, interessiertes Publikum erreichen, das bei den Streamern gelernt hat, Serien nach seinem eigenen Zeitplan zu sehen. Inhaltlich und formal trauen sich Filmemacher, Produzenten und Redakteure inzwischen deutlich mehr, erzählen mehr von Minderheiten oder von den Rändern der Gesellschaft. Und wie es die Streamer vorgemacht haben, erzielen damit auch die Sender viel Aufmerksamkeit, Achtungserfolge und manchmal auch mehr.

Das Programmgeschehen im Fernsehbereich ist so vital wie lange nicht. Neue und junge Talente zeigen ihr herausragendes Können, Gendergerechtigkeit und Diversität sind Besetzungs- und Erzählkriterien, die den Machern allmählich in Fleisch und Blut übergehen.

Natürlich freuen wir uns bei Blickpunkt: Film, dass die neue "Nacht der Kreativen" die Leistungen des Talents vor und hinter der Kamera zusätzlich würdigen will und unterstützen diesen Schritt nach Kräften. Wer auch immer am Ende mit dem Preis nach Hause gehen wird, alle sind Gewinner, alle Nominierten und die, die es gerade nicht mehr in diesen Kreis geschafft haben, weil sie mit ihrer Spielfreude und Innovationskraft überzeugt haben, die noch viel für die schöne neue Fernsehwelt hoffen lassen.

Ulrich Höcherl, Herausgeber und Chefredakteur