Programmerin Julia Röskau zu Tatort Eifel: "Das Krimigenre erfindet sich in Teilen neu"

Vom 16. bis 24. September findet zum elften Mal Tatort Eifel, die Biennale des Krimigenres statt. Blickpunkt:Film sprach mit Programmleiterin Julia Röskau über das Festival und den Krimi-Markt im Allgemeinen und blickte dabei auf Themen wie den Gender-Gap bei den Autor:innen und das Involvement der Streamer.

"Tatort Eifel" kehrt mit einjähriger Verzögerung zurück. Hat sich an dem Festival etwas Grundlegendes geändert?

JULIA RÖSKAU: Endlich ist es wieder soweit! Die reguläre zweijährige Pause ist schon immer recht lang. Aber "Tatort Eifel" ist sich so lange treu geblieben und wir werden trotz aller Widrigkeiten ein tolles Festival mit einem sehr persönlichen Branchentreff feiern. Und wie immer wird natürlich heftig gearbeitet!

Wie finanziert sich "Tatort Eifel"? Sind Ihnen durch Corona Partner weggebrochen?

JULIA RÖSKAU: Das Krimifestival wird zu einem großen Teil aus Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz sowie aus Mitteln des Landkreises Vulkaneifel finanziert. Hinzu kommen Mittel privater Sponsoren aus der Region sowie unserer Senderpartner SWR und ZDF. Ein kleiner Teil wird durch den Ticketverkauf refinanziert. Obwohl das Land in den vergangenen Jahren neben Corona noch andere Krisen, wie z.B. die Flutkatastrophe, bewältigen musste, sind uns dankenswerterweise alle Partner erhalten geblieben.

"Tatort Eifel" ist in erster Linie eine Fachveranstaltung. Inwieweit wollen und können Sie auch Publikumsfestival sein?

JULIA RÖSKAU: "Tatort Eifel" ist beides: Während sich die Fachtagung für die Film- und Fernsehbranche auf vier Tage im Forum Daun konzentriert, finden bei "KrimiLive", unserem unterhaltsamen Rahmenprogramm für ein breites Publikum, zwei Wochen lang verschiedenste Veranstaltungen in der gesamten Vulkaneifel statt. Beide Bereiche sind gleich wichtig, auch wenn sie ganz andere Zielgruppen ansprechen. Überschneidungen gibt es bei den Filmpremieren oder in diesem Jahr z.B. bei den Vorträgen der Polizei, die von öffentlichem Interesse sind.

Inwiefern gelingt es Ihnen, die neuen Player zu integrieren? Wie ist deren Interesse an "Tatort Eifel"?

JULIA RÖSKAU: Die Streaming-Plattformen sind enorm wichtig als Ansprechpartner für unsere Fachgäste. Schon in unserem Jubiläumsjahr 2019 ist es gelungen, zahlreiche Vertreter:innen der neuen Player zu uns nach Daun zu holen. Neben Sky war die Telekom vertreten, und Katja Hofem, mittlerweile Serienchefin bei Netflix, vertrat damals noch Joyn. Natürlich war ZDFneo auch dabei. Die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender sind durch die voranschreitende Digitalisierung des Fernsehens ebenfalls gestärkt worden bzw. positionieren sich neu. Darum darf in diesem Jahr eine Vertretung der ARD-Mediathek nicht fehlen. Ich freue mich sehr, dass ihre Leiterin, Maxi Droste, kommen wird, um den Kreativen und Produzent:innen genauso Rede und Antwort zu stehen wie Nico Grein von RTL+ und Christian Honeck von Disney+. Ich arbeite daran, auch den aktuell neu auf den Markt tretenden Akteuren den Vorteil unseres kleinen, aber intensiven Branchentreffens schmackhaft zu machen, denn Talente aus den Bereichen Krimi und Thriller werden überall gesucht.

Ein wichtiges Thema dieser Tage ist Gender-Gerechtigkeit hinter der Kamera. Während sich im Regiefach bei den Krimis einiges getan hat, scheint es im Drehbuchbereich - so legen das Studien nahe - noch große Defizite zu geben. Wie nehmen Sie das wahr?

JULIA RÖSKAU: Der geringere Beschäftigungsanteil von Autorinnen im Serienbereich, und das trifft ganz besonders auf den Krimi zu, ist schon lange offensichtlich. Dass es aber so drastisch ist, wie die Studie zeigt, die kürzlich von Kristin Derfler und Annette Hess in Auftrag gegeben wurde, hat mich dann doch erstaunt. Demnach sind nur ca. ein Drittel der Serienautor:innen weiblich. Die Kluft wird aber noch größer, wenn man betrachtet, dass viele von ihnen oftmals im Team oder unter der Führung männlicher Kollegen arbeiten bzw. dass sie sehr viel seltener in höhergestellten und besser bezahlten Positionen wie Headautorinnen oder Showrunner zu finden sind. Gleichwohl sehe ich gerade große Bemühungen bei den Sendern und Auftraggeber:innen, dieses Ungleichgewicht zu bekämpfen. Aber wir sind noch ziemlich am Anfang. Die Förderung von Newcomern, die vermehrt von allen Plattformen betrieben wird, und die sie dringend brauchen, um die junge Zielgruppe ansprechen zu können, lässt hoffen, dass sich eine neue Generation von Autor:innen etabliert und das Ungleichgewicht der Geschlechter hoffentlich bald der Vergangenheit angehört.

Gleichberechtigung ist auch ein Thema Ihres diesjährigen Fachprogramms. Was ist konkret geplant?

JULIA RÖSKAU: Hinter dem launigen Titel "Diverser morden", mit dem wir eine Podiumsdiskussion betitelt haben, versteckt sich weit mehr als ein augenzwinkernder Blick auf die manchmal noch etwas ungelenken Bemühungen des Fernsehens, eine diversere Gesellschaft abzubilden. Wir wollen kontrovers diskutieren, wie die Frage nach Gleichberechtigung sich nicht nur auf die Beschäftigung von männlichen oder weiblichen Kreativen auswirkt, sondern auch auf die Geschichten, auf die Figuren, auf Besetzung et cetera. Manche sehen außerdem in der wokeness und political correctness eine Gefahr für die freie Entfaltung von Fantasie und Kreativität. Hier stehen sich sicherlich gegensätzliche und interessante Haltungen gegenüber, auf die ich sehr gespannt bin. Das Grimme Institut, mit dem wir traditionell kooperieren, hinterfragt darüber hinaus in einer Podiumsdiskussion zusammen mit der MaLisa-Stiftung die Darstellung von Gewalt gegen Frauen im deutschen Krimi. Ein aus künstlerisch-ästhetischer sowie aus gesellschaftlicher Sicht extrem spannendes Thema!

Wie ist es für Sie als Programmerin eines Krimi-Festivals? Behalten Sie in der Fülle der deutschen Krimis den Überblick?

JULIA RÖSKAU: Natürlich habe ich den Anspruch, die deutsche Krimilandschaft so gut es geht zu kennen und neue Formate sowie deren Macher:innen wahrzunehmen. Trotzdem kann man nur von einem groben Überblick sprechen. Ansonsten müsste ich 24/7 vor dem Fernseher sitzen und könnte meine Jobs nicht mehr machen.

Was entgegnen Sie Menschen, die kritisieren, es gäbe zu viel Krimis im Fernsehen?

JULIA RÖSKAU: Leider haben es Dramen und Komödien, insbesondere in Form von Einzelstücken, schwerer im deutschen Fernsehen als ein Krimi, was ich auch aus produzentischer Sicht sehr bedaure. Die Quoten rechtfertigen oft das Überangebot von Krimiproduktionen. Doch diese sind für mich nur bedingt ausschlaggebend, da viel Gewohnheit im Spiel ist. Es ist ein Risiko für den Zuschauenden, wenn er - statt sein gewohntes Ermittlerformat einzuschalten - einen Fernsehfilm oder eine Dramaserie wählt, die ihn mit neuen Protagonist:innen, Themen und Erzählstrukturen erst einfangen muss. Daher würde ich mir insbesondere vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen wünschen, dass es mehr Programmflächen gibt, auf denen dauerhaft andere Genres und Formate ihren Platz finden. Es ist denkbar, dass man mit einem verlässlichen, interessanten Angebot zumindest einen Teil des Publikums aus ihrer Komfortzone holen kann. Das ist aber natürlich gerade in Zeiten wie diesen auch ein Wagnis.

Hat die verstärkte Hinwendung zu Serien das Krimigenre beflügelt?

JULIA RÖSKAU: Auf jeden Fall! Die guten alten Krimi-Dauerläufer in Vor- und Hauptabend der linearen Sender erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit, weswegen die neuen Player ebenfalls auf dieses Lieblingsgenre der Deutschen setzen. Es sind dadurch aber auch komplexere Thriller und Mischgenres - ein aktuelles Beispiel ist z.B. Kleo" bei Netflix - entstanden, die die Sehgewohnheit der Zuschauenden neu prägen und mit gewagteren Erzählformen auch auf die etablierten Sender abfärben. Das Krimigenre dehnt sich also aus, erfindet sich in Teilen neu und kann somit auch noch weiter wachsen.

Sehen Sie Ihr Festival in einer Konkurrenzsituation mit dem Deutschen Fernsehkrimi-Festival in Wiesbaden, wo jedes Jahr der deutsche Fernsehkrimipreis verliehen wird?

JULIA RÖSKAU: Nur im Hinblick auf die Menge des Weines! (lacht) Nein, natürlich gibt es Überschneidungen. Trotzdem unterscheidet sich unser Schwerpunkt doch sehr von dem unserer Kolleg:innen in Wiesbaden, weshalb wir uns auch vor einiger Zeit über unsere beiden Kernkompetenzen ausgetauscht haben. Beim Deutschen Fernsehkrimi-Festival steht die Wettbewerbsreihe um den besten Krimi des vergangenen Jahres im Mittelpunkt, die es bei uns so nicht gibt. Herzstück bei "Tatort Eifel" ist die Fachtagung für die Film- und Fernsehbranche, bei der Informationsaustausch, Fortbildung und Netzwerken an oberster Stelle stehen. Dabei liegt mir vor allem die vielfältige Unterstützung von Autor:innen am Herzen, denn sie sind das höchste Gut der Branche. In Senderworkshops, Vorträgen und bei Wettbewerben können sie sich und ihre Arbeit präsentieren und Partner finden. Schon seit vielen Jahren kooperieren wir daher auch mit dem Verband Deutscher Drehbuchautoren.

Sie verleihen den "Roland". Wie kann man die Auszeichnung verstehen? Wird damit eher punktuell eine besondere Leistung aus den zwei Jahren zwischen "Tatort Eifel" prämiert oder geht es eher in Richtung Auszeichnung eines Gesamtwerks?

JULIA RÖSKAU: Der "Roland"-Filmpreis ist ein Ehrenpreis und ist weder an Kategorien noch an Sendezeiträume gebunden. Im Vordergrund bei der Auswahl steht, dass Personen oder ganze Produktionen das Krimigenre nachhaltig prägen oder diesem moderne, innovative Aspekte verleihen. Beispielhaft kann ich von den "Roland"-Preisträgern Götz George nennen, der für seinen "Schimi" ausgezeichnet wurde, oder zuletzt das gesamte Team des Polizeiruf 110" aus Rostock, dessen intensive Figurenführung und Erzählweise dieser einen Reihe innerhalb der Polizeiruf-Familie eine besondere Strahlkraft verliehen hat.

In diesem Jahr werden Nicholas Ofczarek als Einzelperson und die Produktion Das Geheimnis des Totenwaldes" ausgezeichnet. Was spricht für diese Auswahl?

JULIA RÖSKAU: Die Jury, und ich natürlich auch, wir sind begeistert von der Wucht, mit der der Österreicher Nicholas Ofczarek in der deutschen Fernsehlandschaft einschlägt. Er hat in den aufregendsten Krimiproduktionen der vergangenen Jahre gespielt, darunter "Der Pass", "Die Ibiza-Affäre" und eben "Das Geheimnis des Totenwaldes". Er beherrscht die Kunst der Extreme ganz hervorragend. Der "Totenwald"-Dreiteiler wird unabhängig von Ofczarek mit dem Roland ausgezeichnet, weil er im Bereich des True Crime Maßstäbe gesetzt hat. Wie elegant es Autor Stefan Kolditz und Regisseur Sven Bohse gelungen ist, diesen komplexen realen Fall der Göhrde-Morde fiktiv nachzuerzählen, ist definitiv preiswürdig. Die Figuren sind psychologisch sehr fein geführt und es werden ganz nebenbei knapp 30 Jahre deutscher Wirklichkeit mit abgebildet. Die atmosphärische Dichte und die hohe Qualität, mit der alle Gewerke, insbesondere auch Szenenbild, Maske und Kostüm, ihre Arbeit ausgeführt haben, macht diesen Mehrteiler konkurrenzfähig im Hinblick auf sehr viel höher budgetierte Formate aus dem Ausland.

Wenn Sie drei persönliche Höhepunkte in 20 Jahren "Tatort Eifel" benennen müssten, welche wären es?

JULIA RÖSKAU: Die Auszeichnung mit dem "Roland"-Filmpreis und die ergreifende Dankesrede von Matthias Brandt im Jahr 2017. Der Writers' Room mit Jana Burbach 2019 und die Jubiläumsparty, die wir gemeinsam mit eitelsonnenschein ausgerichtet haben, und bei der Ulrike Folkerts in Feierlaune mit jungen Leuten von der Straße ins Gespräch kam, um sie kurzerhand als Ehrengäste zu ihrer "Tatort"-Premiere am Folgetag einzuladen, da diese noch nie in ihrem Leben einen "Tatort" gesehen hatten.

Das Interview führte Frank Heine

Höhepunkte bei Tatort Eifel 2022:

ZDF-Filmpremiere: "Wendland: Stiller und die Geister der Vergangenheit" (21.9. 20 Uhr)

"Primetime rund um die Uhr" - fiktionale Programmstrategien von Mediatheken und Streaminganbietern (22.9. 11:15 Uhr)

Stoffbörse - der Pitch (22.9. 14:15 Uhr)

"Hot crime from around the world" - Vorstellung internationaler Serientrends (23.9. 9:30 Uhr)

Strafjuristische Themenbereiche für einen justiznahen Kriminalfilm (23.9. 11:15 Uhr)

Grimme trifft...Tatort Eifel: Geschlechterspezifische Gewalt in deutschen Krimis (in Kooperation mit der MaLisa Stiftung und UFA GmbH, 23.9. 14:15 Uhr)

Die "Tatort"-Gaming Experience (23.9. 16 Uhr)

Filmpremiere ZDF: "Seeland - Ein Krimi vom Bodensee" (23.9. 20 Uhr)