Thomas Strittmatter Drehbuchpreis geht in Jubiläumsrunde

Bis 13. Oktober können Drehbücher für den Thomas Strittmatter Drehbuchpreis eingereicht werden, den die MFG Baden-Württemberg im Rahmen der Berlinale 2023 zum 25. Mal vergibt.

Eingereicht werden können Drehbücher aller Genres, die für einen abendfüllenden Spielfilm geeignet sind und zum Zeitpunkt der Preisverleihung noch nicht verfilmt sein werden. Ihre Handlung muss entweder in Baden-Württemberg lokalisiert sein oder die Bewerber müssen einen Wohnsitz in Baden-Württemberg haben oder einen großen Teil ihres Lebens in Baden-Württemberg verbracht haben.

Aus den eingereichten Drehbüchern wählt eine in diesem Jahr aus der Produzentin, Drehbuchautorin und Regisseurin Julia von Heinz, dem Produzenten Jochen Laube und der Drehbuchautorin Sabine Steyer-Violet bestehende Jury drei Nominierte aus. Sie erhalten bereits eine Prämie von je 2.500 Euro und werden in die Berliner Vertretung des Landes Baden-Württemberg eingeladen, wo der Thomas Strittmatter Drehbuchpreis am 22. Februar verliehen von MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen und einem Vertreter der Landesregierung Baden-Württemberg vergeben wird. Insgesamt ist der Thomas Strittmatter Drehbuchpreis mit 20.000 Euro dotiert.

Carl Bergengruen betont: "Ein bemerkenswertes Jubiläum steht bevor: Die 25. Verleihung des Thomas Strittmatter Preises! Mit dieser Auszeichnung stellen wir seit einem Vierteljahrhundert Drehbuchautor*innen ins Rampenlicht, die allzu oft im Schatten stehen, obwohl ihre Arbeit Grundstein und Voraussetzung für attraktive und überzeugende deutsche Kinofilme ist. Wir freuen uns auch, dass wir drei exzellente Branchenvertreter*innen als Jurymitglieder gewinnen konnten und danken ihnen für ihre kommende Arbeit."

Weitere Informationen unter film.mfg.de.