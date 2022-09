Drehstart für Mediatheks-Serie "Tod den Lebenden"

Das bereits auf dem Filmfest München angekündigte Serienprojekt "Tod den Lebenden" (AT) ist nun in Berlin in Dreh gegangen. Die Serie wird im Auftrag der Degeto gezielt für die ARD-Mediathek realisiert. Regisseur Tom Lass geht in dem Impro-Projekt der Frage nach, wie wir zusammenleben und uns lieben wollen in dieser Zeit, die gerade die Generation der Endzwanziger vor unlösbare Probleme stellt.

Die Hauptrollen spielen Odine Johne - gerade mit "Lauchhammer" in aller Munde -, Julius Feldmeier, Kristin Suckow und Lea van Acken. Sie spielen eine Gruppe junger Idealisten, die in freier Liebe glücklich vereint zusammen leben, bis die von Johne gespielte Heidi schwer erkrankt. Durch den Klimawandel verschlimmert sich ihre Krankheit. Sie werden zu Klimaaktivisten und drohen ins Radikale abzudriften.

"Tod den Lebenden" wir von Matthias Bazyli (anderthalb Medienproduktion) und Leif Alexis (tenwordsforsnow) produziert. Die Redaktion übernehmen Carolin Haasis und Christoph Pellander. Hinter der Kamera steht Carmen Treichl.