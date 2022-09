Leonine terminiert "Panem" und "Nick"

Leonine ergänzt sein Lineup mit fünf neuen Titeln. Der prominenteste Titel ist das "Tribute von Panem"-Prequel. Für einen Start am 3. November ist der neue Actionthriller vom 96 Hours"-Regisseur Pierre Morel vorgesehen, "The Ambush", ein Kriegsdrama um Soldaten aus den Emiraten. Am 10. November folgt der südkoreanische Flugzeug-Thriller "Emergency Declaration", in dem Song Kang-Ho aus "Parasite" eine Hauptrolle spielt.

Am 1. Dezember soll der beim Animationsfilmfestival in Annecy mit dem Hauptpreis ausgezeichnete "Der kleine Nick erzählt vom Glück" anlaufen. Amandine Fredon und Benjamin Massoubre führten Regie bei der Neuadaption von Jean-Jacques Sempe und Rene Goscinnys Klassiker "Der kleine Nick", die nicht nur die Zeichnungen von Goscinny als Inspiration nutzten, sondern auch die beiden Schöpfer in einer Art Making-Of-Srory integrieren. Der Film startet Mitte Oktober in den französischen Kinos. Am 8. Dezember wird dann "Goodbye, Don Glees" von Atsuko Ishizuka auf den Leinwänden landen, ein Animeabenteuer, das auf Island spielt.

Am 16. November 2023 geht laut der neuen Liste der Münchner das sehnlich erwartete Prequel der "Die Tribute von Panem"-Reihe, "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes" an den Start analog zum US-Start einen Tag später. Verschoben wurde "Asterix und Obelix im Reich der Mitte" um ein paar Wochen auf den 30. März 2023.

Der größte Film des Verleihs, der noch in diesem Jahr startet, bleibt Die Schule der magischen Tiere 2", der am 29. September anläuft und an den Familienfilmhit Die Schule der magischen Tiere" anschließt, der auf rund 1,8 Mio. Besucher kam.