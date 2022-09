Til Schweiger: "Emotional mein intensivster Film"

Til Schweiger kann auf viele große Erfolgsfilme zurückblicken. Mit seinem neuesten, "Lieber Kurt" (Kinostart: 15. September), traut er sich erneut großes Gefühlskino. Wir sprachen mit ihm über die Herausforderungen bei diesem Film, seine Liebe zum Filmemachen und die Zukunft des Kinos.

Bei der Präsentation von "Lieber Kurt" auf der Filmmesse in Köln schien es, als würde Ihnen dieser Film ganz besonders am Herzen liegen. Trifft das zu?

Til Schweiger: Jeder Film, den ich mache, liegt mir am Herzen. Emotional ist das sicher mein intensivster Film, noch mehr als Honig im Kopf" oder Knockin' on Heaven's Door". Das liegt auch am Thema, aber ich bin sehr stolz auf diesen Film.

Wie sind Sie auf den Stoff gestoßen, und was hat Sie daran gefesselt?

Til Schweiger: Zu dem Stoff bin ich zufällig gekommen. Meine Freundin drückte mir das Buch in die Hand. Ich dachte noch, das lese ich sowieso nicht, weil ich in den letzten acht Jahren ein einziges Buch gelesen habe. Früher habe ich unheimlich viel gelesen, aber seitdem ich Filme mache, habe ich dafür keine Muße mehr. Ich habe das Buch dann doch gelesen. Weil Freunde nicht kommen konnten, saß ich in Mallorca allein am Pool und habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen. Danach rief ich sofort Christian Specht, meinen Geschäftsführer bei Barefoot Films, an und habe ihn gebeten, beim Verlag zu checken, ob die Rechte noch frei sind. Weil es ein Bestseller war, rechnete ich gar nicht damit. Es gab noch Verhandlungen mit mehreren Produzenten, aber dann hat Sarah Kuttner entschieden, wenn Til Schweiger das wirklich verfilmen will, dann soll er das machen.

Wie stark waren Sie in die Drehbucharbeit involviert?

Til Schweiger: Die allererste Fassung hat Vanessa Walder geschrieben, mit der ich schon bei "Conni & Co 2" super zusammen gearbeitet habe. Sie hat sich stark am Buch orientiert, das am Ende fast nur aus den Gedanken der Freundin des Mannes besteht, der sein Kind verloren hat, das Kind, das auch sie geliebt hat, das aber nicht ihr leibliches Kind ist. Und Vanessa hat es geschafft, das in Dialoge zu packen. Es war allerdings so traurig, dass ich zu ihr gesagt habe, wir müssen hier etwas ändern. Dann hatte ich die Idee mit den Flashbacks, die auf Geschichten basieren, die ich mit meinen Kindern erlebt habe. Die spannende Frage war: Was sagt Sarah Kuttner dazu? Ich war ein bisschen nervös, weil ich nicht wusste, ob ich den Film, wenn sie sagt, dass das so nicht geht, überhaupt noch machen kann. Zum Glück gefiel es ihr und sie gab ihr Okay: Sie versteht, dass Film ein anderes Medium ist, und wir sollten das so machen.

Das Thema, der Verlust eines geliebten Kindes, geht einem sehr an die Nieren. Was sahen Sie als Weg, um ein großes Publikum zu erreichen?

Til Schweiger: Diese Erinnerungsszenen sind der Weg. Wenn Sarah nein gesagt hätte, und wir nur die erste Fassung hätten drehen können, hätte ich den Film nicht gemacht, weil sich das keiner anschaut. Auch bei "Honig im Kopf" haben ganz viele im Vorfeld gesagt, dass das keiner sehen will. Die optimistischste Schätzung der Kinobetreiber, die den Film vorab gesehen haben, war, dass er knapp eine Million Zuschauer machen würde, und nur weil er ein Til-Schweiger-Film ist. Die meisten haben ihm nur 300.000 Zuschauer zugetraut. Aber "Honig im Kopf" hat auch mit seinem Thema funktioniert. Immer wenn wir heimlich im Kino saßen, haben wir diese magische Energie im Raum gespürt. Die Leute haben Rotz und Wasser geheult und dann wieder laut gelacht. Das war wie eine Achterbahnfahrt. Das war auch die Idee für "Kurt". Denn wenn Kurt nach 30 Minuten stirbt und und es nur noch um die Trauerarbeit geht - wer soll sich das ansehen? Das Leben besteht aus vielen traurigen Momenten, aber es gibt auch die schönen. Kurt und sein kleiner Kurti haben unheimlich tolle Momente zusammen erlebt, und das wollte ich zeigen.

In Ihren Szenen mit der herausragenden Franziska Machens zeigt sich eine große Harmonie. Wie sind Sie auf sie gekommen?

Til Schweiger: Franziska ist hauptsächlich Theaterschauspielerin. Wir haben für die Rolle nur Top-Schauspielerinnen gecastet, alles andere macht keinen Sinn. Ich sage immer zu den Schauspielern: Ihr seid hier nur, weil ich Euch toll finde, nicht um zu sehen, ob Ihr spielen könnt, denn das weiß ich, sonst hätte ich Euch nicht eingeladen. Es geht nur um die Chemie, und wer am besten in die Fantasie meiner Rolle passt. Als ich sie dann gecastet habe, wusste ich sofort: die oder keine. Ich habe sie noch am selben Abend angerufen und Iris Baumüller, meine Casterin, gebeten, allen anderen, die noch kommen sollten, abzusagen, weil ich meine Lena gefunden hatte. Ich bin auch der Meinung, dass sie herausragend spielt, und wir eine Superchemie zusammen haben. Auch wenn ich oft mit denselben Schauspielern arbeite, finde ich es immer schön, neue Gesichter zu entdecken. Und Franziska ist eine Sensation. Ich habe sie dann auch noch in dem Film, den ich nach "Kurt" gedreht habe, "Der Anfang vom Ende" bzw. "Das Beste kommt noch", besetzt. Da zeigt sie, dass sie nicht nur das sogenannte seriöse Fach beherrscht, sondern eine geborene Komödiantin ist.

Und wie war die Arbeit mit dem Hauptdarsteller Til Schweiger? Auch Sie gehen emotional an die Grenzen. Ist Ihr Vertrauen in den Regisseur Til Schweiger riesig?

Til Schweiger: Ja, weil ich mir alles danach sofort ansehe, nicht nur, was ich selbst spiele, sondern auch wenn ich z.B. mit Franziska spiele, und die Kamera über meine Schulter auf sie blickt. In dem Moment muss ich mit ihr spielen und kann sie nicht inszenieren. Wenn ich die Szene mit ihr drehe, bin ich Schauspieler, und wenn ich sie mir danach ansehe, bin ich Regisseur und entscheide dann, war das super oder kann man das besser machen? Dasselbe mache ich bei mir. Wenn ich spiele, kann ich mir ja nicht dabei zusehen. Ich bin da ein gutes Korrektiv, auch wenn ich den Film schneide.

Haben Sie dieses Vertrauen auch, wenn Sie mit anderen Regisseuren arbeiten?

Til Schweiger: Das ist von Fall zu Fall verschieden. Es gibt Regisseure, bei denen spürt man sofort, dass man ihnen vertrauen und sich fallen lassen kann, aber es gibt leider auch andere, da spürt man sofort, dass sie keine Ahnung haben. Die wissen überhaupt nicht, was Schauspielerei ist. Da versucht man sich dann irgendwie zu retten und spielt das so gut wie möglich. Am schönsten ist es immer, wenn man einem Regisseur vertrauen kann.

Auch in diesem Film verfügen Sie über ein tolles Ensemble. Wieviel Mühe verwenden Sie auf die Zusammensetzung des Casts?

Til Schweiger: Das Wichtigste beim Film ist das Drehbuch. Ohne gutes Drehbuch kann man keinen guten Film machen, auch wenn man die besten Schauspieler, die beste Kamera oder die tollsten Locations hat. It's impossible. Mit einem Superdrehbuch kann man alles falsch machen, wenn man es völlig falsch besetzt. Das Drehbuch ist das Wichtigste, danach kommt das Casting. Da gebe ich mir ganz viel Mühe. Es gibt Rollen, da weiß ich schon, der oder die kann das, die muss ich dann nicht casten. Aber das Casting ist essenziell wichtig. Ich habe mich immer über Regisseure aufgeregt, die sich über ihre Schauspieler ärgern, weil sie die Rolle nicht so spielen können, wie sie das erwarten. Das kann man aber doch dem Schauspieler nicht vorwerfen, wenn man ihn selbst besetzt hat. Dann ist das die eigene Schuld. Vielleicht ist der nicht so gut für diese Rolle, dafür in einer anderen herausragend. Es gibt keinen Schauspieler, der alles perfekt spielen kann. Ich habe auch noch nie einen Freund besetzt, nur um mit ihm eine schöne Zeit zu haben oder ihm einen Gefallen zu tun. Er muss schon auch perfekt in die Rolle passen.

Sie besetzen auch immer große Theaterschauspieler. Wie sind Sie auf Peter Simonischek gekommen?

Til Schweiger: Peter habe ich zum ersten Mal in der Arthouse-Komödie Toni Erdmann" gesehen und fand ihn großartig. Ich hatte ihn gar nicht auf der Uhr, weil ich in Deutschland nicht ins Theater gehe, und erst recht nicht in Wien. Ich habe ihn angefragt, und er fand das Drehbuch toll und hat zugesagt. Dann habe ich ihn gleich nochmal angefragt für meinen nächsten Film. Darauf sagte mir meine Casterin, Peter finde das Buch ganz toll, aber er wolle die Rolle nicht spielen, weil er nicht als Til-Schweiger-Vater abonniert werden will. Ich meinte dann zu Iris: Lass' uns doch erstmal arbeiten. In der Nacht, als wir die Szene im Auto gedreht haben, in der Peter das Lied von Wolfgang Ambros singt, saß ich danach im Schneidebus, als sich eine große Hand auf meine Schulter legt und Peter sagt: Es macht so viel Spaß mit Euch zu drehen, ich mache den Film. Peter ist ein grandioser Schauspieler. Meine Lieblingsszene, eine der Schlüsselszenen im Film, wenn er bei der Trauerfeier Lena erzählt, Sie müsse auf sich aufpassen, weil die Trauer sie sonst auffressen kann, hat er in einem Take gespielt. Ich saß hinter der Combo, und mir sind die Tränen gelaufen. Da gab es Szenenapplaus. Der Take war perfekt, aber er hat dann noch einen zweiten bekommen.

Ein Wort zu Levi Wolter, der einem als kleiner Kurt das Herz bricht. Ein Naturtalent?

Til Schweiger: Absolut. Ich vergleiche ihn mit Leonardo DiCaprio. Als ich den zum ersten Mal in dem Film This Boy's Life" mit Ellen Barkin und Robert De Niro gesehen habe, da war der 15 Jahre, und mir war sofort klar, dass er eine Weltkarriere machen wird. Und der kleine Levi ist eine Sensation auf zwei Beinen. Der spielt nicht, der ist. Was der mit seiner Mimik und Gestik macht, ist großartig. Oft arbeitet man ja mit Kindern, da hört man richtig, wie ihnen der Schauspielcoach den Text und die richtige Betonung vorgesagt hat.

Ursprünglich sollte der Film bei Warner kommen, jetzt bringt ihn Willi Geike, der mit seiner Firma ProU Producers United auch Co-Produzent des Films ist, zusammen mit Christoph Ott bei Filmwelt heraus. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm?

Til Schweiger: Ja, Mensch, Willi Geike und Barefoot Films! Wir haben eine historische Erfolgsgeschichte geschrieben. Wir hatten mit ganz wenigen Ausnahmen einen Hit nach dem anderen. Und ich war sehr traurig, als er im Januar 2021 bei Warner gegangen ist. "Kurt" war der letzte Film, dem er grünes Licht gegeben hatte, und im Sommer hat er uns einen Tag vor Drehschluss am Set besucht. Da konnte ich ihm schon fast den kompletten Rohschnitt zeigen, weil ich immer parallel schneide. Er hat gelacht und geweint und mir gesagt, dass er sich gewünscht hätte, diesen Film als seinen letzten Warner-Film herauszubringen. Deswegen ist es umso schöner, dass der Film jetzt wieder bei ihm ist. Die Zusammenarbeit macht megaviel Spaß.

Und sind weitere gemeinsame Projekte geplant?

Til Schweiger: Auf jeden Fall.

Sie machen als Regisseur und Produzent sehr unterschiedliche Filme. Was reizt Sie an diesen oft sehr schweren Themen wie Alzheimer, bipolare Störung und jetzt der Tod eines geliebten Kindes?

Til Schweiger: Bernd Eichinger hat einmal zu mir gesagt: Wir machen eigentlich Sachen, die niemand wirklich braucht. Wir sind Gaukler. Und damals fand ich, dass das stimmt. Jede Krankenschwester, jeder Soldat leistet mehr für die Öffentlichkeit. Nach meinem ersten eigenen Film, "Knockin' on Heaven's Door", haben mich im Laufe der Jahre Leute angesprochen, weil der Film ihnen so viel Lebensenergie gegeben habe, dass sie sicher waren, das habe ihnen geholfen, den Krebs zu besiegen. Bei "Honig im Kopf" habe ich hunderte Emails von Menschen bekommen, die meinten, dass sie ihren Vater oder ihre Mutter anders behandelt hätten, wenn sie den Film eher gesehen hätten. Wenn das der Nebeneffekt von einem Film ist, dann würde ich zurücknehmen, dass ich nur ein Gaukler bin, sondern doch einen kleinen Beitrag zur Gesellschaft geleistet habe. Aber ich bin kein Weltverbesserer und habe auch keine Botschaft, auch wenn es in jedem Film eine kleine Botschaft gibt. Selbst in Keinohrhasen" als klassischer RomCom steckt die Botschaft: Behandle die Menschen so, wie Du selbst behandelt werden möchtest. In "Kurt" sagt die Therapeutin: Wer über den anderen schlecht redet, fügt nicht nur seinem Kind einen großen Schaden zu, sondern auch sich selbst, weil das Kind ihn irgendwann dafür bestrafen wird. Wenn so etwas hängen bleibt, freut mich das. In Russland haben die Kritiker zu mir gesagt, dass meine Filme humanistisch wären, da musste ich immer laut lachen. Das sollten sie ihren deutschen Kollegen erzählen, die immer finden, dass das alles Schrott oder Kitsch ist. Ich finde es am Besten, wenn mich ein Film emotional berührt, wenn ich nicht nur lachen, sondern mit den Protagonisten mitfiebern und mit ihnen auch traurig sein kann. Deswegen ist auch einer meiner Lieblingsfilme "Schutzengel", da geht es um Verlust, Freundschaft, Trauer und Mut.

Was hat Sie daran gereizt nach so vielen Jahren Manta Manta 2" zu drehen?

Til Schweiger: Ich hätte den Film schon vor 20 Jahren gemacht. Zuerst scheiterte es an Bernd, der nicht daran geglaubt hat, weil die Manta-Witzwelle vorbei sei. Aber die war schon vorbei, als "Manta Manta 1" ins Kino kam. Es geht nicht um die Manta-Welle, sondern um das Lebensgefühl. Das habe ich Bernd auch immer gesagt. Nach seinem viel zu frühen Tod 2011, habe ich dann mit Martin Moszkowicz darüber gesprochen. Er fand die Idee im Gegensatz zu Bernd mega. Aber es scheiterte daran, dass ich exklusiv bei Warner war, und die Rechte bei der Constantin lagen. Ich hatte sogar mal versucht, die Rechte zu erwerben. Mit der Erfüllung des letzten Three-Picture-Deals mit Warner mit "Kurt", war die Bahn jetzt frei. Einige behaupten, dass das dreißig Jahre später keiner mehr sehen will, aber die Mehrheit der Menschen, mit denen ich mich umgebe, ist überzeugt, dass das jeder sehen will. Da geht jeder rein, der mit dem Film und mit Bertie groß geworden ist, und nimmt seine Kinder mit. Wir haben es gerade vorexerziert bekommen von Tom Cruise mit Top Gun Maverick".

Arbeiten Sie jetzt mit der Constantin exklusiv zusammen?

Til Schweiger: Nein, nicht exklusiv. Das wollte ich nicht mehr. Das wollten die aber, glaube ich, auch nicht. Wir haben uns erst einmal auf drei Filme geeinigt, "Das Beste kommt noch" bzw. "Der Anfang vom Ende", "Manta Manta 2" und Das Café am Rande der Welt". Der ist letztes Jahr in Bayern und Hessen nicht gefördert worden, was ich nicht verstehe, weil der Roman über vier Millionen Exemplare verkauft hat. Aber ich denke mal, dass wir den nächstes Jahr drehen werden.

Was lockt Sie mehr, das Spielen, das Schreiben oder das Inszenieren?

Til Schweiger: Ich glaube, es ist die Mischung. Als ich "Knockin' on Heaven's Door" gemacht habe, da habe ich gedacht, das ist doch viel geiler als Spielen, viel kreativer, und man kann viel mehr gestalten. Ich dachte schon, vielleicht spiele ich nie wieder. Dann bin ich nach Amerika gegangen und habe dort meinen ersten Film gedreht und bei einem Monolog Szenenapplaus vom Team bekommen. Das hatte ich in Deutschland noch nie erlebt. Danach dachte ich dann, vielleicht ist Schauspielen doch nicht so schlecht. Aber wenn der liebe Gott jetzt sagen würde, dass ich nur noch einen Beruf ausüben darf und mich entscheiden muss, dann für Regie. Meine Lieblingsbeschäftigung ist eigentlich der Filmschnitt. Schreiben ist eher zweischneidig. Wenn Du einen Lauf hast und Dir alles ohne Anstrengung aus der Feder fließt, dann macht das unheimlich viel Spaß. Aber wenn Du keine Idee hast und nicht weißt, wie es weitergeht, dann ist es extrem frustrierend.

Die Kunst ist es nun, die Leute zu überzeugen, in "Lieber Kurt" zu gehen, denn sitzt man erst drin, nimmt er einen gefangen...

Til Schweiger: Das ist genau die Crux. Wir hatten viele Screenings in Hamburg, Berlin, Köln oder München, und die Leute waren zutiefst beeindruckt von dem Film und zutiefst bewegt. Aber wenn sich die Leute sagen, warum soll ich mir einen Film ansehen, in dem das Kind stirbt, das Schlimmste, das einem im Leben passieren kann, dann kann der Verleih noch so eine gute Arbeit machen. Wir hatten zum Beispiel bei Die Rettung der uns bekannten Welt" Exit Polls, die sensationell waren. Das ist das Real Life Test Screening, Leute, die ins Kino gefahren sind, sich ein Ticket gekauft und 20 Euro ausgeben haben, und nach der Vorstellung rauskommen und "Hammerfilm!" sagen. Aber wir hatten insgesamt zu wenig Zuschauer. Es hat nicht gereicht, weil mit diesen Zahlen in der nächsten Woche schon viel weniger Kopien unterwegs waren.

Wie sehen Sie als eingefleischter Kinofan die Zukunft des Kinos?

Til Schweiger: Die letzten zwei Jahre waren natürlich heftig mit diesem ganzen Lockdown-Wahnsinn. Generell werden die Kinozuschauer älter, die jüngeren gehen nicht mehr so ins Kino. Ich glaube absolut, dass das Kino eine Zukunft hat, weil es ein magischer Ort ist. Und ich hoffe, dass auch die amerikanischen Majors verstehen, dass es einen Markt für gute Filme gibt, und nicht nur für Superheldenfilme, Sequels und Filme, die 300 Mio. Dollar kosten. Tatsächlich produzieren sie lieber einen 300-Mio.-Dollar-Film im Jahr als sechs für 50 Mio. Dollar wie früher. Das ist schade, weil es echt schwer ist, einen guten Film zu finden.

Wie halten Sie es mit den Streamern?

Til Schweiger: Ich finde es super, dass es die gibt. Ich habe selbst Sachen für sie entwickelt. Ich finde es geil, wenn man so die Charaktere besser erzählen kann. Das Problem ist allerdings, dass ich die ganzen guten Serien auf Netflix schon gesehen habe, und jetzt stelle ich fest, dass es da auch ganz viel Müll gibt.

Sie verfügen über eine eindrucksvolle Filmographie und haben mit den eigenen Filmen alle Superlative erfüllt. Gibt es noch unerfüllte Träume?

Til Schweiger: Jedenfalls nicht so, dass ich nochmal den Romeo spielen will. Solche Träume hatte ich nie. Aber ich habe schon den Wunsch, dass ich weiter kreativ genug bin, einfach so weiter zu arbeiten und noch ein paar schöne Filme zu machen. Meine größte Angst war immer, dass mir irgendwann nichts mehr einfällt. Aber mein Vorbild ist Clint Eastwood. Der ist schon über 90 Jahre und haut immer mal wieder einen richtig geilen Film raus.

Und was erhoffen Sie sich für "Lieber Kurt", wenn er jetzt ins Kino kommt?

Til Schweiger: Ich erhoffe mir, dass er sein Publikum findet. Dass er kein Monster-Blockbuster wird, ist allen Beteiligten klar, aber ich würde mir natürlich wünschen, dass er ein Publikum erreicht, weil das ein toller Film ist. Für mich ist alles nur noch die Kirsche auf der Torte. Eine Zeitlang sah es so aus, als würde der Film nie ins Kino kommen, weil Warner Bros. ihn nicht mehr bringen wollte. Dann hat Willi lange daran gearbeitet, den Film zu bekommen. Das ist ihm gelungen, und jetzt startet der Film in den Kinos. Insofern ist das für mich das Sahnehäubchen.

Das Gespräch führte Ulrich Höcherl.