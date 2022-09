Cineworld geht ins Insolvenzverfahren

Die weltweit zweitgrößte Kinokette Cineworld hat beim zuständigen Gericht in Texas für sich und ihre Tochterfirmen ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 beantragt. Wie aus dem Antrag hervorgeht, habe man mit den bestehenden Kreditgebern eine so genannte Debitor-in-Possession-Finanzierung (DIP) mit einem Volumen von 1,94 Mrd. Dollar abgeschlossen. Mit einer DIP-Finanzierung wird gewährleistet, dass der Geschäftsbetrieb von im Chapter-11-Verfahren befindlichen Unternehmen fortgesetzt werden kann. Auch unter der Berücksichtigung der Vermögenswerte des Unternehmens muss der potenzielle Kreditgeber dabei überzeugt sein, dass das finanziell angeschlagene Unternehmen seine Schwierigkeiten überwinden kann und in der Lage sein wird, seine Verbindlichkeiten zurückzuzahlen. Daher zeigt man sich bei Cineworld davon überzeugt, dass man seine Kinos auf der ganzen Welt auch während des Verfahrens ohne Unterbrechung weiterführen könne.

Einen Plan zur Reorganisation des Geschäftsbetriebs wolle man in Kürze vorlegen. Im Rahmen des Chapter-11-Verfahrens, das Cineworld im ersten Quartal 2023 abgeschlossen haben will, will man nach eigenen Angaben seine "Immobilienstrategie optimieren". Dabei stehen Verkäufe und Schließungen von Kinos zur Diskussion. Darüber hinaus will man mit den Verpächtern der bestehenden Kinos in den USA will man über die Pachtkonditionen verhandeln.

"Die Pandemie war eine unglaublich schwierige Zeit für unsere Branche mit ihren erzwungenen Kinoschließungen und der großen Unterbrechung bei den Filmveröffentlichungen, die uns an diesen Punkt gebracht haben. Der jüngste Vorgang ist Teil unser fortwährenden Bemühungen, unsere finanzielle Position zu stärken und verfolgt das Ziel der Entschuldung, die uns eine robustere Kapitalstruktur und ein effektiveres Geschäft ermöglicht. Das erlaubt uns auch, unsere Strategie fortzusetzen, unseren Gästen ein fesselndes Kinoerlebnis mit den neuesten und bahnbrechendsten Kinoformaten zu liefern und unsere Kinos zu verbessern. Unser Ziel ist es, diese Strategie voranzutreiben, so dass wir unsere Position als 'bester Ort, um Filme zu sehen' ausbauen können", erklärt Cineworld-CEO Mookie Greidinger.