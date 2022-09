Bob Iger: "Alle werden es nicht schaffen"

"Ich glaube nicht, dass alle Streamer gleich sind." Und: "Ich glaube nicht, dass sie es alle schaffen werden." So äußerte sich Bob Iger, ehemaliger CEO von Walt Disney am 7. September auf der Code Conference in Beverly Hills. Dass Iger, der spätestens seit 2017 das Projekt Disney+ anschob, die Disney+-Plattform zu den Gewinnern zählen würde, war natürlich verständlich. Seiner Meinung nach sei die Strategie, die Disney-Marken über die Streaming-Plattformen zu vermarkten, erfolgreich. Die starken IP-Rechte, womit sicher "Star Wars", Marvel, Pixar etc. gemeint sein dürften, würden ihren Teil zum Erfolg im Streaming beitragen.

Allerdings äußerte sich Iger auch zu anderen Marktakteuren: "Ich glaube, dass Netflix weiterhin florieren wird. Sie haben jetzt einige Probleme, aber sie werden nicht verschwinden", so Iger. Sowohl Netflix als auch Disney+ würden nach der separaten Einführung von preiswerteren, werbegestützten Streaming-Abonnements weiter erfolgreich bleiben. Zudem betonte der ehemalige Disney-Boss, dass Amazon (Prime Video) und Apple (Apple TV+) zu den Gewinnern im SVoD-Markt gehören werden, da beide Unternehmen viel weniger vom Streaming-Segment abhängig seien: "Sie werden weiter wachsen. Sie haben tiefe Taschen. Sie haben einen guten Zugang zu den Verbrauchern. Sie haben starke Technologieplattformen. Sie haben bewiesen, dass sie wissen, wie man es macht. Also bleiben sie."

Zu Plattformen wie Peacock (NBCUniversal) oder HBO Max (Warner Bros. Discovery) konnte oder wollte Iger sich nicht äußern. Schlechte Aussichten habe für ihn lineares Fernsehen, erklärte der Mann, der auch mal den Sender ABC verantwortete. Er prophezeite eine "Welt des Schmerzes": "Ich kann Ihnen nicht sagen wann, aber es geht weg." Besser stünde es perspektivisch ums Kino; dieses Geschäft sei keineswegs tot, sondern werde allenfalls "kleiner".