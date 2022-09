Catherine Keener unterstützt "Joker: Folie à Deux"

Mit Catherine Keener wird das Ensemble von "Joker: Folie à Deux" noch attraktiver. Wie Deadline meldet, spielt die oscarnominierte Schauspielerin in einer wichtigen Rolle (welche, ist streng geheim) an der Seite von Joaquin Phoenix und Lady Gaga mit. Auch Brendan Gleeson und Zazie Beetz gehören zum Cast von Todd Phillips' Sequel seines Hits, das er gemeinsam mit Scott Silver schrieb. Die Dreharbeiten der Warner Bros/DC Films-Produktion sollen Ende des Jahres starten.

Keener war zuletzt in Shawn Levys "The Adam Project" zu sehen sowie in einer Staffel der Netflix-Serie "Brand New Cherry Flavor".