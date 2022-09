Einschaltquoten: Das Erste ist "Eine Klasse für sich"

3,6 Mio. Zuschauer (MA: 15,2 Prozent) sahen gestern nach der "Tagesschau" im Ersten (4,05 Mio. Zuschauer / MA: 17,5 Prozent) die Wiederholung der von TE Trebitsch Entertainment produzierten Komödie "Eine Klasse für sich"; ein Minus von knapp 600.000 Zuschauern, aber ein Plus von gut einem Prozentpunkt im Vergleich zur Erstausstrahlung im November 2019. Im ZDF liefen zur gleichen Zeit die letzten drei Folgen der sechsteiligen Serie Liberame - Nach dem Sturm"; die reichweitenstärkste kam gleich um 20.15 Uhr auf lediglich 1,57 Mio. Zuschauer (MA: 6,6 Prozent). Die beiden darauffolgenden Folgen verzeichneten 1,36 Mio. Zuschauer (MA: 5,7 Prozent) bzw. 1,35 Mio. Zuschauer (MA: 7,5 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen war RTL gestern Abend erste Wahl. Zunächst verzeichnete der Auftakt zur siebten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" einen Marktanteil von 15,2 Prozent in dieser Zielgruppe, "RTL direkt" kam im Anschluss daran auf 17,1 Prozent. "TV total" brachte es bei seinem Comeback nach der Sommerpause bei ProSieben auf 10,9 Prozent.

8,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen hatten sich gestern Abend für den ARD-Mittwochsfilm "Eine Klasse für sich" entschieden gehabt, der Filmklassiker "Jagd auf Roter Oktober" brachte Kabel eins 7,3 Prozent in dieser Zielgruppe ein. Auf exakt sieben Prozent kam die Sat1-Show "Zurück in die Schule"; ein Plus von knapp einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Eine Doppelfolge der "Wollnys" brachte RTLZWEI gestern Abend 14/49-Marktanteile von 5,1 und 4,5 Prozent ein. Auf einen Marktanteil von 4,7 Prozent brachte es das TV-Drama Das weiße Schweigen" bei Vox, das bereits im Juni bei RTL+ gestartet war.