Penzing Studios startet mit "The Crow" durch

Derzeit laufen die Dreharbeiten zu "The Crow". Mit der aufwändigen Neuverfilmung des gleichnamigen Comic von James O'Barr begrüßen die Anfang des Jahres eröffneten Penzing Studios ihre erste große, internationale Produktion. Die gesamte virtuelle Produktion des düsteren Fantasy-Action-Filmes wird in dem Studio auf dem Gelände eines ehemaligen Fliegerhorsts in der Nähe von München stattfinden.

Rupert Sanders, der mit Ghost in the Shell" bereits einen Kultcomic adaptierte, führt Regie nach einem Drehbuch von Zach Baylin und inszeniert Bill Skarsgard aus ES", FKA Twigs und Danny Huston. Joe Neurauter, Mitbegründer der Penzing Studios, und Philipp Kreuzer von Maze Pictures agieren als Koproduktionspartner von Molly Hassell, Victor Hadida, John Jencks und Edward R Pressman, der den Originalfilm produzierte, und ihren Firmen Hassell Free Productions, Electric Shadow Company, Davis Films und Edward R. Pressman Film Corporation.

"Die Penzing Studios haben mit 'The Crow' einen großartigen Start hingelegt. Es ist ein starkes Signal dafür, dass die einzigartige Kombination aus einem Gelände und Einrichtungen von Weltklasse, modernster Technologie und Produktionskompetenz sowie attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten ein großer Anziehungspunkt für Top-Projekte und Akteure weltweit ist. Es gibt einen Vorgeschmack auf das digitale Produktionszentrum, das wir hier in den kommenden Jahren aufbauen wollen", sagt Neurauter in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

In Bayern werden auch weitere VFX-Arbeiten umgesetzt werden. FFF Bayern förderte "The Crow" im Rahmen seines Sonderprogramms für internationale Koproduktionen. Film Nation regelt den Weltvertrieb. Für USA und Kanada hält CAA Media Finance die Rechte.

Alex Proyas inszenierte die Erstverfilmung The Crow - Die Krähe" mit Brandon Lee als Titelheld, die 1994 in den Kinos landete und vom tragischen Tod bei den Dreharbeiten von Lee überschattet wurde. Die Fortsetzung 1996 konnte nicht mehr an den Erfolg des ersten Filmes anknüpfen, den über eine Mio. Beuscher im deutschen Kino sahen. Eine zweite Fortsetzung erschien 2000, eine dritte 2005, beide als Premieren im Home Entertainment. Eine war 1998 zu sehen.

Das Studio in Penzing beherbergt auch die neue Produktion von SamFilm, "Wow! Nachricht aus dem All". Bis 2023 sollen dort zwölf Studios mit 25.000 qm Produktionsfläche und 15.000 qm Werkstatt- und Büroflächen entstehen. Schwerpunkt ist die virtuelle Produktion.

Neurauters Occupant Pictures und Kreuzers Maze sind über ein Joint Venture verbunden und arbeiteten bereits bei den internationalen Actionfilmen Guns Akimbo" und Kung Fury 2" zusammen.