Eugene Hernandez wird neuer Festivaldirektor in Sundance

Festivalleiter Eugene Hernandez wird das New York Film Festival nach der von 30. September bis 16. Oktober dauernden Angabe und schließt sich dem Sundance Institute an. Dort fungiert er Presseberichten zufolge als Head of Public Programming und übernimmt außerdem ab 2024 als Nachfolger von Tabitha Jackson, die im Juni dieses Jahres ihren Abschied aus Sundance bekannt gegeben hatte, die Leitung des Sundance Film Festival. Die von 19. bis 29. Januar 2023 hybrid geplante nächste Ausgabe des Festivals steht unter der Leitung von Joana Vicente, CEO des Sundance Institute, an die Hernandez, der das New York Film Festival seit 2020 leitet, künftig berichten wird.

Über den neuen Festivaldirektor sagt Vicente: "Es schließt sich ein Kreis, denn Eugene ist seit mehr als 25 Jahren, als er Mitte der 1990er Jahre auf das Festival gekommen war und Indiewire, die Online-Community für den Indie-Film, aufgebaut hat, untrennbar mit dem Festival verbunden. Er war ganz vorne dabei, wenn es um die Unterstützung von Indie-Künstlern ging, und hat viel in Karrieren von Geschichtenerzählern und dem gesamten Umfeld investiert. Ich bin begeistert, dass er der nächste Festivaldirektor wird und zum Führungsteam des Sundance Institute hinzustößt."

Eugene Hernandez selbst sagt über seine neue Aufgabe: "Vor fast 30 Jahren, als ich auf der Suche nach einer Richtung in meinem Leben und neugierig war, war ich zum ersten Mal auf dem Sundance Film Festival. Ich habe mich sofort mit dem Ansinnen des Festivals verbunden gefühlt und es hat mein Leben verändert. Ich bin sowohl angespornt als auch demütig, jetzt die Gelegenheit zu haben, ein Teil von Sundance zu werden. Künstler zu unterstützen, steht bei meiner Arbeit im Mittelpunkt und ich hatte in den vergangenen zwölf Jahren die Gelegenheit, am Lincoln Center und beim New York Film Festival zu wachsen und zu lernen. Ich bin bereit für diese inspirierende Herausforderung und einzigartige Gelegenheit, Künstler und Publikum in Sundance zu fesseln, mit den Besten in diesem Geschäft zusammenzuarbeiten und in die Fußstapfen außergewöhnlicher Führungspersönlichkeiten zu treten."