Tijan Marei zu "Alle für Ella": "Ich liebe Ensemble-Rollen"

Die Schauspielerin Tijan Marei ist ab heute als Teil des "Virginia Wolfpack" im Band-Film "Alle für Ella" in den Kinos zu sehen. Sie spricht im Interview über die Herausforderungen des Drehs und wo sie sich aktuell selbst in ihrer Karriere sieht.

Wie kamen Sie zu dem Projekt "Alle für Ella"?

TIJAN MAREI: Es gab mehrere Casting-Runden. In der ersten ging es nur um unser musikalisches Können, da war es sehr hilfreich, dass ich schon Klavier spielen konnte, weil meine Rolle Cahide auch die Keyboarderin der Band "Virginia Wolfpack" ist, die im Mittelpunkt des Films steht.

Wie viel musikalisches Talent konnten Sie so in die Rolle fließen lassen?

TIJAN MAREI: Sehr viel. Wir hatten insgesamt drei "Bandcamps". In diesen Camps haben wir als Band die Songs geprobt und uns gegenseitig näher kennengelernt. Außerdem haben wir auch an unseren Bühnenperformances gearbeitet, weil es im Film zwei große Auftritte gibt.

Was interessierte Sie hauptsächlich an dem Projekt?

TIJAN MAREI: Es ist ein Film über junge Mädchen, die sich gegenseitig auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden unterstützen. Es ist ein Teeniefilm, in dem junge Frauen zusammenhalten, eine Band haben und nicht versuchen, sich gegenseitig auszustechen. Das gefiel mir.

Kennen Sie den 1990er-Jahre-Hit "Bandits", der einem beim Thema Film und deutschen Frauen-Bands immer sofort in den Kopf kommt?

TIJAN MAREI: Der Film war Teil unserer Drehvorbereitung. Wir haben den alle zusammen mit unserer Regisseurin Teresa Fritzi Hoerl geschaut.

Waren die Dreharbeiten durch Corona eingeschränkt?

TIJAN MAREI: Wir hatten Glück. Zu dieser Zeit im vergangenen Sommer gab es keine Corona-Fälle am Set. Aber natürlich gab es das Sicherheitskonzept und man wurde täglich getestet und wir haben natürlich den Kontakt zu menschen außerhalb des Projekts eingeschränkt.

Neben "Alle für Ella" kamen dieses Jahr mit "Das Privileg" und "Rumspringa" schon zwei weitere Filme heraus, in denen sie eine größere Rolle spielen. Wo sehen Sie sich aktuell in Ihrer Karriere?

TIJAN MAREI: Ich freue mich schon auf die nächsten Produktionen. Da gibt es bald eine Serie, in der ich im Ensemble mitspiele, auf die ich gespannt bin. Im Frühjahr habe ich auch in einem Kinofilm mitgespielt, der in den internationalen Kinos laufen wird. Ich will auf jeden Fall noch viele tolle Rollen spielen. Jedes Projekt ist für mich eine Bereicherung. In meiner Karriere, sowie privat. Ich würde sagen, ich befinde mich noch auf dem Weg nach oben.

Liegen Ihnen Ensemble-Rollen? Die gute Dynamik der Mädchengruppe in "Alle für Ella" sticht beim Film auf jeden Fall heraus.

TIJAN MAREI: Ich liebe Ensemble-Rollen. Schauspiel hängt auch immer viel von den Mitspieler:innen ab. Wenn man sich da gegenseitig vertraut und eine gute Gruppendynamik hat, dann entstehen ganz ungeplant neue Dynamiken und besondere Momente, die für mich tolle Filme oft ausmachen.

Sie sind schon relativ lange dabei, obwohl sie noch so jung sind, denn Sie haben bereits als Kinderdarstellerin angefangen. Gab es schon Phasen, wo sie das Schauspiel mal nicht interessierte?

TIJAN MAREI: Ganz im Gegenteil. Mit jedem Projekt, in dem ich mitspielte, wollte ich umso mehr Schauspielern. Ich bin auch froh, dass ich so früh angefangen habe, weil ich noch viel lernen und Fehler machen konnte.

Haben Sie schauspielerische Vorbilder?

TIJAN MAREI: Ein Schauspieler, der mich immer wieder beeindruckt, ist Timothée Chalamet. Er ist so ungefähr in meinem Alter und es ist unglaublich, was er schon alles geleistet hat. Ihn würde ich als Vorbild und auch als Wunschspielpartner nennen.

Das Interview führte Michael Müller