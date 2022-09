VENEDIG Tag 8: Und Kinder? Und Kinder!

Bereits in den ersten Tagen der 79. Mostra war es immer wieder um das fragile Verhältnis zwischen Eltern und Kindern gegangen, um Familie im weitesten Sinne und den Umgang mit dem Verlust eines geliebten Menschen: In Zeiten der Not ziehen sich auch Künstler auf das zurück, was ihnen am wichtigsten ist im Leben. Die Gedanken von Alejandro G. Iñárritu drehten sich in Bardo" immer wieder um einen bei der Geburt gestorbenen Sohn; in The Whale" versucht Brendan Fraser wieder in Kontakt mit seiner Tochter zu treten; Noah Baumbach zeigte in Weißes Rauschen" eine Familie, in der die Kinder erwachsener und besonnener sind als die Erwachsenen; Rebecca Zlotwoski erzählt in ihrem wunderbaren Les enfants des autres" von einer kinderlosen Frauen Anfang 40, die ein enges Verhältnis zur vierjährigen Tochter ihres neuen Freundes aufbaut. In Andrea Pallaoros "Monica" kehrt eine Transfrau in den Schoß der Familie zurück, die sie zuletzt gesehen hatte, als sie noch ein Junge war und von ihrer Mutter verstoßen wurde. Und Cate Blanchett hat in Tár" als geniale Dirigentin ein sichtbares Problem damit, wirklich mütterliche Gefühle für ihre Tochter zu haben, die sie gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin, gespielt von Nina Hoss, aufzieht. Am achten Tag des Festivals steht nun endgültig fest, dass es das zentrale Thema der Filme am Lido ist - siehe die neuen Arbeiten von Florian Zeller und Joanna Hogg, die sich auf sehr unterschiedliche Weise, aber dann doch wieder ganz ähnlich dem Konflikt der Generationen nähern. Und dann noch Saint Omer" von Alice Diop, ein radikales Gerichtssaaldrama, wenn man es denn so nennen kann, über eine senegalesische Französin, die ihr Baby ertrinken ließ.

Wenn im Kino getanzt wird, dann ist alles gut. Dann ist die Zeit ausgesetzt, die Figuren ruhen in sich. Das hat man in diesem Jahr am Lido schon ein paar Mal gehabt: Am Schluss von "Weißes Rauschen" gibt es eine Flashmob-artige Choreographie zu einem neuen Song von LCD Soundsystem; und in "Bardo" gibt es den irren Moment, indem die Hauptfigur auf einer großen Party zu einem ganz anderen Beat tanzt, zu einem Song, den er nur in seinem Kopf hört. Auch in "The Son" wird getanzt. Hugh Jackman und Laura Dern nehmen als voneinander getrennte Eltern ihren 17-jährigen Sohn Nicholas in ihre Mitte und lassen sich zum Sound von "It's Not Unusual" von Tom Jones treiben. Es ist ein Moment des Glücks. Oder genauer gesagt: Es ist der einzige Moment des Glücks in diesem innerlich so angespannten Drama, dass man es manchmal nicht aushalten kann. Und natürlich hält hier der Moment der Harmonie nicht an. Während Mom und Dad sich noch ausgelassen drehen und die letzten Jahre hinter sich lassen, löst sich der Sohn aus ihrer Mitte, die Mundwinkel sinken nach unten, die schwarze Wolke kehrt zurück. Nichts ist besser. Im Gegenteil. Von nun an geht's bergab. Das Problem ist einfach: Peter hat Kate verlassen, weil er sich in Beth verliebt hat. Jetzt hat Beth ihr erstes Baby bekommen, Peter liebäugelt mit dem Sprung von New York nach Washington, vom Recht zur Politik. Nicholas ist der Kollateralschaden, lebt bei seiner Mutter, macht dem Vater Vorwürfe und kommt nicht mehr zurecht, schwänzt die Schule, zieht sich in sich zurück. Peter hofft, vergangene Fehler wieder gutzumachen und holt Nicholas zu sich in die Wohnung. Doch alle wohlmeinenden Versuche scheitern, den Jungen wieder ans Leben heranzuführen. Und damit öffnen sich auch bei den Erwachsenen alte Wunden, gibt es zusätzlich neue Spannungen und Konflikte.

Florian Zeller ist ein begnadeter Dramatiker. Nach The Father" ist auch "The Son" wieder ein Film, den der Franzose zusammen mit Christopher Hampton nach einem eigenen Theaterstück adaptiert hat ("The Mother" komplettiert die Trilogie). Wieder geht es um einen Mann, der den Boden unter den Füßen verliert. Als Filme sind die beiden Stoffe doch völlig verschieden. "The Father" hatte etwas Verspieltes, Raffiniertes, was den Zugang zu dem harten Stoff erleichterte über einen älteren Mann, dessen Demenz ihn die Welt nicht mehr verstehen lässt - Oscar für Anthony Hopkins. "The Son" dagegen ist zwingend stringent und effizient, gönnt sich keine Atempause, ist konstruiert wie mit dem Geodreieck gezeichnet, die Tragödie eines Mannes, der sein ganzes Leben versucht hatte, dem eigenen Vater zu entkommen, nur um festzustellen, dass er nun in all die Verhaltensmuster verfällt, die er immer gehasst hat. Love conquers all, heißt es. Aber hier, in diesem bewegenden Film, werden der Liebe die Grenzen aufgezeigt. Ein bisschen muss man an Beautiful Boy" denken, in dem Steve Carell verzweifelt um seinen von Timothee Chalamet gespielten Sohn kämpft. Aber es wäre kein Stoff von Florian Zeller, wenn die Konstruktion nicht komplexer und die Umsetzung nicht absolut zwingend wäre. Keine Sekunde kann man aus dem Film schneiden, jeder Moment zählt, und auf die Schauspieler kommt alles an. Hugh Jackman ist groß , aber der Film gehört Anthony Hopkins: Auf die eine Szene, die er hat, kommt alles an, da wird alles offenbart, wird alles klar.

Joanna Hogg hat eine Geistergeschichte gemacht. Und Joanna Hogg hat einen Film gemacht über eine Tochter und ihre Mutter, eine Filmemacherin im besten Alter, die bei einem gemeinsamen Aufenthalt in einem zum Hotel umfunktionierten Herrenhaus in einem abgelegenen Teil von Wales darüber nachdenkt, einen Film über ihre Mutter zu machen. Beides ist derselbe Film, The Eternal Daughter", der erste Film der Britin, der es - überfällig - in den Wettbewerb eines A-Festivals geschafft hat. Und beides funktioniert. Kommt immer darauf an, wie man gerade draufschaut. Das eine unterfüttert das andere, kommentiert und betrachtet. So wie Hogg zwei Filme in einem gedreht hat, spielt Tilda Swinton zwei Rollen in einem, die Tochter und die Mutter. Dass man die beiden nie gemeinsam im Bild sieht, sondern nur im Schnitt/Gegenschnitt, ist schon ein klarer Hinweis auf ihr Verhältnis, aber deutet auch bereits auf das Geheimnis der Geistergeschichte hin, die Hogg im flachen Look britischer Horrorfilme aus den Siebzigerjahren fürs Fernsehen realisiert hat. Wie in einem Edgar-Wallace-Film wabert Nebel um das unheimliche Haus, die Kamera schweift an unheimlichen Statuen vorbei, das Haus scheint menschenleer, bis auf eine unfreundliche junge Frau an der Rezeption und einen freundlichen älteren Angestellten, der immer nur abends anwesend zu sein scheint. Und doch ist das gewünschte Zimmer nicht frei. Je nach Kamerawinkel ist unklar, welcher der beiden Frauen in welchem Bett schläft. Die Einzelteile scheinen nicht zusammenpassen, was zur Gruselatmosphäre beiträgt, aber auch den Disconnect unterstreicht, den die Filmemacherin zu spüren scheint, der es einfach nicht gelingen will, nicht die Tochter ihrer Mutter zu sein.

Ebenso intelligent und klug, aber noch radikaler und ungewöhnlicher ist "Saint Omer", der erste Spielfilm der Dokumentarfilmerin Alice Diop, die einen wahren Fall aus dem Jahr 2016 aufgegriffen hat, als eine senegalesische Frau in der französischen Provinz vor Gericht gestellt wurde, nachdem sie ihr Baby nachts im Meer abgesetzt hatte und sterben ließ. Zu ihrer Verteidigung sagte die gebildete Frau, ein Zauber habe sie dazu angetrieben. Sicher, das könnte man als geradliniges Gerichtssaaldrama inszenieren, aber das interessiert Diop nicht: Sie erzählt den Film aus dem Blick einer anderen senegalesischen Frau, die dem Prozess beiwohnt, ebenfalls eine Intellektuelle und erfolgreiche Romanschriftstellerin, die ihre Erkenntnisse als Grundlage für ein neues Projekt verwenden will. Einen objektiven Beobachter gibt es nicht, und so spielen ihre eigene Herkunft, ihr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter, der sie ihre Schwangerschaft verschweigt, und Parallelen aus ihrem Leben und dem der Angeklagten, eine Rolle, wie sich ihr Blick und damit auch der Blick des Films verändert. Obwohl die Kamera in langen, ununterbrochenen, fast bewegungslosen Einstellungen eigentlich nur der Angeklagten zusieht, die ungerührt die Fragen der Richterin und der Anwälte über sich ergehen lässt und sonst nur distanziert verfolgt, was im Gerichtssaal passiert. Wer ist diese Frau? Der Film gibt dem Zuschauer viel Zeit darüber nachzudenken, die strenge Machart löst komischerweise nicht Entfremdung aus, sondern lädt ein, in einen Dialog mit dem Gezeigten zu treten - mit der Schriftstellerin aber immer als Vermittlerin. Ein spannender und überraschender Beitrag, der natürlich jederzeit auf eigenen Füßen stehen kann, aber sich auch wunderbar fügt in den atemberaubend virtuos komponierten Wettbewerb, in dem die Filme durch ihre Themen, parallele Strukturen und kuriose Verweise längt angefangen haben, miteinander zu sprechen.

Aus Venedig berichtet Thomas Schultze.