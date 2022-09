UK: Und noch ein Rekord für "Top Gun Maverick"

Innerhalb kürzester Zeit hat sich "Top Gun Maverick" in die Geschichtsbücher der britischen Home Entertainment-Branche eingeschrieben. Laut Official Film Chart hat sich der Paramount-Titel innerhalb von elf Tagen mehr als 500.000 Mal verkauft. Innerhalb dieser Zeitspanne habe der Film nur digital insgesamt 553.000 Transaktionen erzielt. Der DVD/Blu-ray-Start erfolgt erst später.

Damit wurde der bisherige Rekord von "Spider-Man: No Way Home" gebrochen, der den Meilenstein von 500.000 Einheiten erst innerhalb von fünf Wochen erzielte. In den aktuellen Verkaufscharts sind auch der alte "Top Gun"-Film sowie ein Kombiprodukt beider Titel vertreten.

1. Top Gun Maverick

2. Downton Abbey II: Eine neue Ära

3. Top Gun

4. Lightyear

5. Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

6. The Batman

7. Uncharted

8. Sonic The Hedgehog 2

9. Sing 2

10. Top Gun/Top Gun Maverick

Quelle: Official Film Chart