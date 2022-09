"Corsage" in Busan

14 deutsche (Ko-)Produktionen sind auf das 27. Busan International Film Festival (5. bis 14. Oktober) eingeladen worden. So gehört Marie Kreutzers Corsage" (Österreich, Luxemburg, Deutschland, Frankreich) u.a. neben Ioseb Bliadzes "A Room of My Own" (Deutschland, Georgien) zu den Filmen der Sektion "World Cinema".

Als eine von zwei "Gala Presentations" wird Pietro Marcellos "Scarlett" (Frankreich, Italien, Deutschland) in Busan zu sehen sein.

In der Sektion "Icons" werden u.a. Mia Hansen-Løves An einem schönen Morgen" (Frankreich, Deutschland), Albert Serras "Pacification" (Spanien, Frankreich, Deutschland, Portugal) und Ruben Östlunds Palmen-Gewinner Triangle of Sadness" (Schweden, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Griechenland) zu sehen sein.

In die Sektion "A Window on Asian Cinema" eingeladen wurden Makbul Mukaraks "Autobiography" (Indonesien, Frankreich, Singapur, Polen, Philippinen, Deutschland, Katar) und Ali Abbasis Holy Spider" (Dänemark, Deutschland, Schweden, Frankreich), in der Sektion "New Currents" läuft Nader Saeivars "No End" (Deutschland, Iran, Türkei).

In der Sektion "Flash Forward" hat das Filmfestival in Busan u.a. Laura Baumeisters La hija de todas las rabias" (Nicaragua, Mexiko, Frankreich, Niederlande, Deutschland, Frankreich, Norwegen) und Michal Blaskos Victim" (Slowakei, Tschechien, Deutschland) programmiert.

Im "White Angel - Documentary Showcase" werden Marusya Syroechkovskayas "How to Save a Dead Friend" (Schweden, Norwegen, Frankreich, Deutschland) und Jieun Banparks "Life Unrehearsed" (Korea, Deutschland) zu sehen sein, in der Sektion "Special Program in Focus II - New Perspectives on 21st Century Documentary" wird u.a. Sergei Loznitsas Die Naturgeschichte der Zerstörung" gezeigt.

Alle Filme des Busan International Film Festival im Überblick.