Paolo Sorrentino wird Jurypräsident in Marrakesch

Paolo Sorrentino übernimmt beim Marrakech International Film Festival (11. bis 19. November) den Vorsitz der Jury, die unter 14 Langfilmen den Preisträger des Étoile d'Or auswählt. Das gab das Festival, das nach zwei Corona-bedingten Absagen in diesem Jahr wieder stattfindet, jetzt bekannt.

"Das Marrakech Film Festival ist für mich der Ort, an dem der Traum, mit Martin Scorsese Filme anzuschauen und Tage damit zu verbringen, mit ihm und anderen talentierten Kollegen über das Kino zu sprechen, wahr geworden ist. Ich glaube - ich will glauben -, dass sich die Kinos wieder füllen werden und ich bin sicher, dass schon bald viele wundervolle Filme ins Kino gebracht werden", sagte der preisgekrönte italienische Regisseur in einem ersten Statement und betonte weiter, dass er an so einem symbolischen Ort "Zeuge dieser Wiederauferstehung" werden wolle. Dabei sei es ein zusätzliches Geschenk, "das Kino von morgen aus so einem interessanten kulturellen und geografischen Blickwinkel zu entdecken".

Paolo Sorrentinos The Hand of God" war in diesem Jahr in der Kategorie "Bester internationaler Film" für einen Oscar nominiert gewesen; 2014 hatte Sorrentinos La Grande Bellezza" den Oscar in dieser Kategorie (damals noch "Bester nicht-englischsprachiger Film") gewonnen gehabt.