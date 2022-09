Filmboost vergibt 60 Stipendien an ukrainische Filmschaffende

Aus über 415 Einreichungen wurden 60 Stipendiaten für das Programm Fimlboost ausgewählt. Die Teilnehmer werden bis zum Jahresende mit einer Summe von jeweils 5000 Euro unterstützt. Bei Filmboost handelt es sich um eine Hilfsaktion für ukrainische Filmschaffende, die von der Deutschen Filmakademie gemeinsam mit docudays UA, dem internationalen Human Rights Filmfstival Kiew, im Juli ins Leben gerufen wurde.

Die Einreichungen wurden von einer Jury gesichtet, die aus Daria Badior (Ukrainische Filmkritikerin), Martina Bleis (Berlinale Co-Production Market), Viktor Hlon (Internationales Filmfestival Molodist Kyiv), Yuliia Kovalenko (docudays UA) und Anna Machukh (Ukrainische Filmakademie/Internationales Filmfestival Odessa) bestand. Mit dem Geld soll es den ukrainischen Filmschaffenden ermöglicht werden, ihren Beruf weiter auszuüben. Gefördert wird das Projekt durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Kulturstaatsministerin Claudia Roth und das Goethe-Institut.

"Die ukrainische Kultur muss während dieses Krieges leben und sie muss den Krieg überleben. Sie muss ihn begleiten, einordnen und verarbeiten. Sie muss die Bilder und Perspektiven der Ukrainer:innen in die Welt tragen. Die Filmkultur ist elementar für die Identität der Menschen im Land und ein Zeichen für die Menschen in Europa und der Welt", so Anne Leppin von der Deutschen Filmakademie.

Die 60 Stipendiaten werden hier vorgestellt.