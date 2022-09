Foto des Tages: Drehstart für "Endlich Witwer 3" (AT)

Produktion

Auf Gran Canaria und La Gomera finden derzeit die Dreharbeiten vom dritten Teil der preisgekrönten ZDF-Tragikomödie "Endlich Witwer", diesmal unter der Regie von Martin Enlen, statt. Nachdem die glückliche Reise von Georg Weiser (Joachim Król) ein jähes Ende findet und er als blinder Passagier inhaftiert wird, trifft er auf Soleil (Dela Dabulamanzi), die dem gestrandeten Witwer ein Leben außerhalb aller Regeln und ohne jeden Schutz aufzeigt. Das Drehbuch stammt von Sathyan Ramesh. Die Bildgestaltung verantwortet Philipp Timme. Produzentin ist Doris Zander, Producerin Fräncy Schröder. Die Redaktion liegt bei Pit Rampelt. "Endlich Witwer 3" (AT) ist eine Produktion der Bavaria Fiction, mit Unterstützung des spanischen Tax Rebate, in Zusammenarbeit mit den Canary Island Film Commissions und Seven Island Film, im Auftrag des ZDF. In weiteren Rollen: Tristan Seith, Friederike Kempter. Denis Schmidt, Katja Studt, Jürgen Tarrach, Gabriel Munoz Munoz u.v.a. Das Foto zeigt: Tristan Seith, Doris Zander, Joachim Król, Gabriel Munoz Munoz, Martin Enlen, Lara Alvarez, Ndongo Diop und Philipp Timme (v.l.n.r.). Foto: Mario Entero / Bavaria Fiction GmbH (PR-Veröffentlichung)