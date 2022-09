Knapp 700 Kinos beim ersten bundesweiten Kinofest

Am kommenden Wochenende können in knapp 700 Kinos im Rahmen des ersten bundesweiten Kinofests Filme zu allen Zeiten und auf alle Plätzen für fünf Euro gesehen werden. Darüber hinaus bieten die Kinos ein umfangreiches Rahmenprogramm.

674 Kinos mit 3.176 Leinwänden und mehr als 550.000 Plätzen nehmen zum derzeitigen Stand am ersten bundesweiten Kinofest teil. Das teilt der HDF Kino heute mit. Wie berichtet, können in den teilnehmenden Kinos am 10. und 11. September Filme zu allen Zeiten und auf allen Plätzen für fünf Euro je Film gesehen werden.

Christine Berg, Vorstand des HDF Kino: "Wir erleben mit dem Kinofest nicht nur eine große Filmauswahl zu einem tollen Preis, sondern können uns darüber hinaus über jede Menge begleitende Kultur und Events sowie Kulinarik vom Feinsten freuen. Es ist großartig, was Deutschlands Kinos hier auf die Beine stellen und wir hoffen, dass das Publikum zahlreich kommt. Am 3. September hat in den USA erstmals der National Cinema Day stattgefunden und zum bisher besucherstärksten Ergebnis des Jahres geführt. Wir hoffen, dass dies auch in Deutschland der Fall sein wird und drücken allen Kinobetreiber*innen die Daumen."

Neben dem Filmprogramm bieten die Kinos noch ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Weitere Informationen unter hdf-kino.de.