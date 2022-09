Programm für dritte Explorer Konferenz steht

Das Programm für die am 7. Oktober stattfindende Explorer Konferenz #3, die das Filmfest Hamburg zusammen mit dem Produzentenverband und mit Unterstützung der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein organisiert, steht fest.

Das halbtägige Branchenevent richtet sich an "Produzent:innen, Finanziers, Förderinstitutionen, Studierende und an alle, die an der Transformation und Rekonfiguration der Filmbranche interessiert sind", wie es in einer Pressemitteilung heißt und widmet sich dem Wandel des Produzierens für Film, Fernsehen und Streaming.

Nach einer Keynote der Zukunftsforscherin Christiane Varga, die unter dem Motto "Wandel der Systeme" steht, beschäftigen sich Panels mit Themen wie der Zukunft der (internationalen) Filmfinanzierung, Diversifizierung als Businessmodell und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Zu den Panelteilnehmern gehören u.a. MOIN-Geschäftsführer Helge Albers, die Direktorin des British Film Institute, Mia Bays, die Produzenten Helena Danielson (Viaplay Studios), Alexander Bickenbach (Frisbeefilms), Sol Bondy (One Two Films), Cornelia Boysen (Maipo Film) sowie Studio-Hamburg-Serienwerft-Geschäftsführer Jan Diepers.

Zum Programm der Explorer Konferenz #3

Im Vorfeld der Explorer Konferenz #3 findet am 19. September von 14 bis 16 Uhr online der Explorer Impuls #6 zum Thema Finanzierung, Herstellung und Vertrieb deutscher High-End Serien mit ARD-Programmdirektorin Christine Strobl, rbb-Fiktionchefin Martina Zöllner, Christian Beetz (Reeperbahn Special Unit FD65), Produzentin Gabriela Sperl und Thomas Grave (Legal Counsel OneGate Media) statt. Weitere Informationen unter www.explorer-konferenz.de.