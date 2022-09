Joko und Klaas bleiben ProSieben noch mehrere Jahre exklusiv erhalten

ProSieben verlängert die Exklusiv-Verträge mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf um mehrere Jahre. "Nach zehn erfolgreichen Jahren setzen der Sender und die beiden Künstler die gemeinsame freundschaftliche und äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden Jahren fort. Gemeinsam arbeiten Joko & Klaas und ProSieben an weiteren neuen Projekten", heißt es in der Mitteilung am Mittwoch.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann sagt: "We love! Seit zehn Jahren gehören Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und ProSieben fest zusammen und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Sie stehen nicht nur für ausgezeichnete Unterhaltung und selbstentwickelte Shows, die weltweit einzigartig sind, sondern schenken uns und den Zuschauer:innen immer wieder besondere, herausragende und relevante Fernsehmomente. Diese Form des Entertainments ist einzigartig und macht uns stolz. Das gesamte ProSieben-Team freut sich auf die gemeinsame Zukunft mit euch, lieber Joko und lieber Klaas."

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ergänzen: "Ja, es ist Liebe!" Aktuell sind die beiden Entertainer auf ProSieben mit so unterschiedlichen und erfolgreichen Formaten wie "Joko & Klaas gegen ProSieben", "Duell um die Welt", "Late Night Berlin" und "Wer stiehlt mir die Show?" zusammen oder einzeln zu sehen.