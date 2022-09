"The Fabelmans" feiert als Abschlussfilm des AFI Fest US-Premiere

Nach seiner Weltpremiere in Toronto in diesem Monat feiert Steven Spielbergs neuer Film im November als Abschlussfilm des AFI Fest seine US-Premiere.

Steven Spielbergs The Fabelmans" feiert als Abschlussfilm des AFI Fest (2. bis 6. November) seine US-Premiere, bevor er dort am 11. November in die Kinos kommt. Den deutschen Kinostart hat Universal für den 9. März 2023 terminiert. Bereits im September feiert "The Fabelmans" auf dem Toronto International Film Festival seine Weltpremiere (wir berichteten).

"Das AFI Fest ist ein Ort, an dem Magie stattfindet. Und es gibt keinen größeren Kino-Magier als Steven Spielberg. Es ist eine Ehre für uns, seine Rückkehr auf das Festival mit diesem innigen und kraftvollen Film, der den Geist des Publikums erheben wird, zu feiern", erklärt der President und CEO des American Film Institute, Bob Gazzale.

"The Fabelmans", zu dem Spielberg zusammen mit Tony Kushner auch das Drehbuch geschrieben hat, gilt als sein persönlichster Film, ist er doch von Spielbergs eigener Kindheit und Jugend inspiriert. Erzählt wird die Geschichte eines über die prägenden Jahre eines jungen Mannes, in denen er ein erschütterndes Familiengeheimnis entdeckt. Fortan nutzt er Kinofilme, um die Wahrheit über sich und andere herauszufinden.

Rollen in "The Fabelmans" haben u.a. Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Judd Hirsch, Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlett und Keeley Karsten übernommen.