UK: "House of the Dragon" stellt auch Sky-Rekorde auf

In Deutschland gibt es bisher nur die verheißungsvollen linearen Einschaltquoten zu nachtschlafender Zeit. Aber Sky UK hat jetzt auch erste Rekordwerte für "House of the Dragon" plattformübergreifend vorgelegt.

Mehr als 25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten die "Game of Thrones"-Prequel-Serie "House of the Dragon" in den ersten sieben Tagen zu einem der größten Serienhits 2022 in den USA. In Deutschland, Großbritannien und Italien läuft das HBO-Format bei Sky. Bei den Briten stellte die erste Episode "House of the Dragon" nun auch einen Startrekord auf.

Genau 4,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vermeldet Sky in Großbritannien plattformübergreifend für die Auftaktepisode. Das sei der beste US-amerikanische Serienstart aller Zeiten auf der Pay-TV-Plattform und sogar der insgesamt größte lineare Serienstart auf Sky Atlantic in der elfjährigen Geschichte des Senders. In die mehr als vier Millionen spielen auch die Streaming-Kunden von Now mit rein.

Sky UK zählte auch 75 Millionen Impressions in seinen Social-Media-Kanälen für "House of the Dragon" und 38 Millionen Video Views für Serienausschnitte, Behind-the-Scence-Material und Trailer. Um den Hype um die Serie weiter zu befördern, gibt es seit ein paar Tagen die erste Episode von "House of the Dragon" kostenlos zum Reinschmecken auf dem YouTube-Kanal von Sky in Deutschland, Großbritannien und Italien. HBO hat bereits eine zweite Staffel der Fantasy-Serie in Auftrag gegeben.