Zürich honoriert Ben Kingsley mit Golden Icon Award

Das 18. Zurich Film Festival verleiht Oscarpreisträger Ben Kingsleyam 29. September seine höchste Auszeichnung, den Golden Icon Award. Der britische Schauspieler bringt seinen neuen Film Dalíland" von Mary Harron als Europapremiere mit nach Zürich, in dem er den spanischen Maler Savador Dalí spielt. Im Rahmen einer Masterclass spricht er zudem über seine Karriere. In "Dalíland" spielt auch Barbara Sukowa mit als Dalís Ehefrau Gala.

"Sir Ben Kingsley ist ein herausragender und vielseitiger Charakterdarsteller, der ganz in seinen Rollen aufgeht und seinen Figuren menschliche Tiefe verleiht", sagt Christian Jungen, Artistic Director des ZFF. "Mit seinem nuancierten Spiel vermag Kingsley das Innenleben seiner Figuren nach aussen zu kehren und komplexe Charaktere mit Brüchen eindringlich zu verkörpern. Etliche von Kingsleys Filmen wie etwa 'Gandhi' oder 'Schindlers Liste' gehören zu den Meilensteinen der Filmgeschichte, was ihn zu einem der bekanntesten Schauspieler der Welt gemacht hat."

Außerdem wird beim Festival am Zürichsee ein weiterer Oscarpreisträger gefeiert: Kingsleys Landsmann Eddie Redmayne reist ebenfalls mit einem neuen Film an, mit Tobias Lindholms Thriller "The Good Nurse", und wird mit einem Goldenen Auge für seine Karriereleistung honoriert. Redmayne wird den Preis am 25. September im Kongresshaus Zürich entgegennehmen.

Obwohl das komplette Programm erst am 8. September bekanntgegeben wird, wurden einige Bausteine des Festivalprogramms bereits veröffentlicht, so etwa das Kinderprogramm, in dem zehn Titel für Kinder und Jugendliche von vier bis 14 Jahren gezeigt werden: Eingeladen wurden Der junge Häuptling Winnetou" von Regisseur Mike Marzuk und "Der Räuber Hotzenplotz", den Claussen + Putz in bewährter Koproduktion mit der Schweizer Zodiac Pictures realisierte. Beide feiern Schweizer Premiere beim ZFF. Außerdem gehört Lucy ist jetzt Gangster" von Regisseur Till Endemann ins Programm, der in Zürich Premiere im deutschsprachigen Raum feiert. Weltpremiere erleben der Schweizer Film "Henrietta", der im ZFF Kinder-Studio entstand und von Kindern für Kinder gedreht wurde, sowie die schweizerisch-französische Geschichte "Colombine von Dominique Othenin-Girard.