Teresa Hoerl: "Ich wollte, dass die Filmband Rock'n'Roll ist"

Teresa Fritzi Hoerls erster Kinofilm außerhalb der Filmhochschule, Alle Für Ella", startet morgen bundesweit in den Kinos. Wir sprachen vorab mit der Regisseurin über das junge Musikdrama und ihre Pläne.

Sie haben eine Premierentour in sieben Großstädten hinter sich. Wie waren die Reaktionen auf den Film?

TERESA FRITZI HOERL: Ich kann es nicht richtig in Worte fassen. Es war überwältigend, mitzuerleben, mit wie viel Liebe die jungen Menschen auf den Film reagiert haben. Was mich ganz besonders berührt hat, war, als bei der letzten Premiere in Berlin ein paar elf, zwölfjährige Mädchen auf mich zukamen und mir erzählten, dass sie Regisseurinnen werden wollen und sie es so cool fanden, endlich eine Frau gesehen zu haben, die das macht.

"Alle für Ella" ist Ihr bisher größtes Projekt. Wie viel Respekt hatten Sie davor?

TERESA FRITZI HOERL: Ich hatte Respekt, aber nicht unbedingt mehr als vor einem anderen Projekt. Bei jedem Film geht es darum, den Kern der Geschichte herauszuschälen. Das ist immer die Essenz. Jedes Projekt hat dabei seine eigenen Herausforderungen. HFF-Filme entstehen mit winzigem oder gar keinem Budget. Bei den großen Projekten verfügt man über mehr Budget, dafür sind viel mehr Menschen involviert. Man hat, egal wie groß ein Projekt ist, mit dem Wetter zu kämpfen oder wie auch wir mit Corona. Wir wollten Konzertszenen mit vielen Komparsen drehen und mussten dafür ein aufwändiges Hygienekonzept umsetzen.

"Alle für Ella" war eine große Herausforderung, aber ich hatte auch große Lust, einen Film über Musik und eine Frauenfreundschaft zu machen. Ich habe mich in die Figuren verliebt und für den Stoff gebrannt. Das gibt Kraft.

Wie sind Sie zum Projekt gekommen und wie sah die Zusammenarbeit mit Neue Bioskop aus?

TERESA FRITZI HOERL: Ich kam mit Neue Bioskop bereits in meiner Studienzeit an der HFF in Kontakt. Dietmar Güntsche und Ulrike Schölles mochten meine Kurzfilme und wir kamen ins Gespräch. Man merkt schnell, ob man den gleichen Erzählwunsch hat. Meine Art Filme zu machen, in denen es eine positive Botschaft gibt, es um Hoffnung und Emotionalität geht, hat gut zu "Alle Für Ella" gepasst. Ich bin den beiden sehr dankbar, dass sie mir das Projekt, das sie schon lange begleitet haben, anvertraut und an mich geglaubt haben. Es war eine enge, sehr schöne Zusammenarbeit.

Wie sind Sie die Musik- und Konzertszenen angegangen?

TERESA FRITZI HOERL: Zurerst habe ich mir eigene Erfahrungen in Erinnerung gerufen. Ich habe als junge Frau selbst Musik gemacht. Damals hat mir Bandits" viel bedeutet, einer der wenigen Filme über Frauen, die in einer Band Instrumente spielen. Ich wollte, dass die '"Alle für Ella"- Filmband Virginia Woolfpack Rock 'n' Roll ist und die jungen Zuhörer*innen ihre Songs feiern können. Diese Vision habe ich mit den Komponist:innen von DaJu, David Bonk und Julia Bergen, geteilt, und sie ihre Erfahrungen in der Musikindustrie mit mir. Beim gemeinsamen Anlegen des Rapuniversums war uns wichtig, dass auch die Frauenfeindlichkeit in vielen Texten beim Rap thematisiert wird. Für den Score gewannen wir Annette Focks, die als Frau, die ihren Weg in einer Männerdomäne gemacht hat, dem Film gegenüber besonders aufgeschlossen war und ihn ebenso bereichert hat wie DaJu.

Was war Ihnen beim Casting wichtig?

TERESA FRITZI HOERL: Das Casting und die Musikproduktion liefen teils parallel. Als wir unsere vier jungen Frauen von Virginia Woolfpack und unseren Leon besetzt hatten, war es spannend zu sehen, was die Schauspieler:innen zu ihren Rollen und zur Musik beitragen konnten. Wir haben mehrmals sogenannte Band-Camps gemacht, in denen wir über Tage mit den Schauspieler:innen Lina Larissa Strahl, Safira Robens, Malene Becker, Tijan Marei und Gustav Schmidt szenisch und musikalisch geprobt haben. Alle - nicht nur Lina - waren zwar musikalisch vorgebildet, haben sich aber im Vorfeld der Dreharbeiten noch Mal so richtig reingekniet, um ihre Film-Instrumente auf sehr hohem Niveau zu beherrschen. Wir wollten, dass alle ihre Songs wirklich selbst performen. Ich bin sehr stolz, wie gut das funktioniert. Virginia Woolfpack als Band und Gustav Schmidt als Leon wirken irre glaubwürdig.

Der Dreh der Konzertszenen in der Muffathalle in München, wo die fünf vor 200 Leuten performten, fühlte sich an wie ein richtiges Konzert und war für uns alle - auch die Kompars*innen - ein magischer Moment. Kurz vor der Wiedereröffnung der Clubs war es das erste Konzerterlebnis seit zwei Jahren.

Sie haben vor "Alle für Ella" begonnen, eigene Projekte zu entwickeln. Wie ist der Status?

TERESA FRITZI HOERL: Seit dem Frühsommer arbeite ich wieder am Drama "Wunder" um ein Musikgenie und sein Geschwister, um Bildungschancen und die gläserne Decke. Produzent Markus Mayr von Mäksmy Film und ich haben Projektentwicklungsförderung vom FFF Bayern bekommen und bereits erste Konzepte zur Musik entworfen. Es ist als Kinofilm gedacht. Nach der Premierentour, bei der ich an sieben Tagen in vollen Kinosälen saß, kann ich nur sagen, wie froh ich bin mit Produzent:innen zu arbeiten, die wie ich ans Kino glauben und: Wir müssen weiter Filme dafür machen!

Gleichzeitig arbeite ich auch an einer Serie. Es wird wieder ein Projekt über und für Jugendliche. Leider kann ich über den Inhalt im Moment noch nichts verraten.

Was könnte das nächste Projekt werden?

TERESA FRITZI HOERL: Ich würde mich sehr freuen, wenn es "Wunder" wird, aber ich hätte auch wahnsinnig Lust auf "Ella" Teil zwei. Ich habe das Gefühl, dass alle, die "Alle für Ella" bisher gesehen haben, ganz heiß auf eine Fortsetzung sind. Ich wurde jedenfalls schon ganz oft danach gefragt. Wir werden sehen...

Sie haben den Einstieg von der Hochschule ins Business sehr gut hingekriegt.

TERESA FRITZI HOERL: Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich einen Film nach dem anderen machen konnte. Ich könnte nicht ohne. Es ist den Menschen, denen man begegnet, den Ideen, die man hat und jeweils dem richtigen Zeitpunkt dafür geschuldet. Klopf auf Holz, dass es so gut weitergeht!

Das Interview führte Heike Angermaier

Zur Person

Teresa Fritzi Hoerl studierte Theaterwissenschaften an der Universität in München und in London und Regie an der HFF München. Sie gab mit dem Coming-of-Age-Dama um ein Mädchen mit Selbstmordgegangen Nothing More Perfect" ihr Langfilmdebüt. Es ist gleichzeitig ihr Abschlussfilm. Er feierte Premiere beim Max-Ophüls-Preis 2020 und wurde beim Schlingel ausgezeichnet. Im Anschluss inszenierte Hoerl zwei Filme zu "Reiterhof Wildenstein", bei denen sie mit Neue Bioskop zusammenarbeitete. Ihr Kurzfilm "Familienzuwachs" wurde 2017 mit dem Hessischen Filmpreis ausgezeichnet.