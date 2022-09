Venedig-Chef Alberto Barbera zur 79. Mostra: "Ich bin sehr optimistisch"

Kurz nach der Halbzeit der Mostra fand Festivalleiter Alberto Barbera ein paar Minuten, um sich mit Blickpunkt:Film über die Erkenntnisse zur 79. Ausgabe zu unterhalten.

Wenn man die Mostra vor zwei Jahren als Lebenszeichen der Filmbranche ansieht und die Ausgabe im letzten Jahr als Wiedergeburt, wie würden Sie den diesjährigen Jahrgang charakterisieren?

ALBERT BARBERA: Die Rückkehr. Die Rückkehr des Festivals in seiner vollen Kapazität, ohne Limitierungen. Die Rückkehr aller Medienvertreter, mit Ausnahme ein paar weniger südostasiatischer Länder, die sich immer noch im Lockdown befinden. Die Rückkehr aber vor allem des Publikums. Der Andrang ist gewaltig. Besonders freut mich, dass so viele junge Leute den Lido bevölkern und sich um Tickets bemühen. Für mich bedeutet das, dass die Ausstrahlung und Wirkung des Kinos ungebrochen ist. Wenn man eine große Veranstaltung auf die Beine stellt und gute Filme im Angebot hat, dann kommen die Leute. Sie verlassen wieder ihr Zuhause und kehren zurück ins Kino. Ich bin sehr optimistisch, was die Zukunft anbetrifft.

Bedeutet das auch eine Rückkehr der Studios und anderen Filmanbieter? Konnten Sie aus dem Vollen schöpfen?

ALBERTO BARBERA: Wir konnten uns alle Filme ansehen, an denen wir interessiert waren. Wenn wir Produzenten ansprachen, wurden uns die Türen geöffnet. Wenn die Filme denn fertig waren. Das ist die Belohnung für die harte Arbeit, die wir die letzten zehn Jahre damit verbracht haben, gute Beziehungen aufzubauen. Sofern ich es beurteilen kann, sind alle relevanten Player sehr glücklich, wenn wir eine Einladung aussprechen. Das Festival ist nun wieder eine begehrte Plattform, um Filme zu bewerben. Wichtig ist, und das möchte ich betonen: Wir behalten unsere Autonomie, lassen uns auf keine Spielchen oder Deals ein. Wir nehmen einen Film nur dann an, wenn er uns gefällt. Wir respektieren es aber auch, wenn ein Studio uns eine Absage erteilt. Nicht jeden Film bekommt man, das ist klar. Hätten wir den neuen Spielberg gerne gehabt? Universal hatte andere Pläne, er wird jetzt in Toronto laufen.

Und noch einmal Rückkehr: Viele der Autoren, die man gerne mit Venedig assoziiert und hier einige ihrer größten Erfolge hatten, sind wieder da - Iñárritu, Baumbach, Aronofsky, Guadagnino, McDonagh. Wie wichtig sind Ihnen diese langfristigen Beziehungen?

ALBERTO BARBERA: Sehr wichtig. Das drückt doch gegenseitigen Respekt und Vertrauen aus. Aber es ist auch nicht so, dass wir einen Film automatisch nehmen, wenn er von einem Filmemacher kommt, der schon öfters in Venedig war. Das kann heikel sein. Aber es hilft eben auch, wenn man offen zueinander ist und klar sagt, dass man diesen oder jenen Film diesmal nicht stark genug findet und er vielleicht auf einem anderen Festival besser aufgehoben ist. Teil meines Jobs ist es, Nein zu sagen. Ist halt so. Aber natürlich wollen wir ein Heimathafen sein, Filmemacher sollen wissen, dass sie bei uns willkommen sind und wir uns auf ihre neuen Arbeiten freuen. Unser Glück ist es, dass die Freunde des Festivals oftmals Filmemacher sind, wie Guadagnino, die mit jedem Film besser werden.

Haben Sie den Eindruck, dass sich die Arbeit dieser Filmemacher während der Pandemie verändert hat?

ALBERTO BARBERA: Das lässt sich schwer beantworten. Lassen Sie es mich so sagen: Wir hatten mehr leichte Filme erwartet, mehr Komödien, Stoffe, die einen von den Härten der letzten zwei Jahren ablenken. Es war genau andersherum. Ganz wenige Komödien. Dass sich im diesjährigen Programm so wenige Komödien befinden, war keine bewusste Entscheidung, sondern eine Frage der Qualität. Covid hat anders auf die Filmemacher gewirkt, sie haben stark nach innen geschaut, haben sich existenzielle Fragen gestellt, haben versucht, eine enge Verbindung zu dem aufzubauen, was gerade passiert in der Welt. Die Themen sind stark und hart. In auffallend vielen Filmen geht es um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, viele Filme behandeln Geschlechterfragen. Und dann natürlich politische Filme aus Ländern, in denen es entsprechende Brandherde gibt. Das macht im Ergebnis ein Festival, das eher düster und ernst ist.

Haben die letzten beiden Jahre Sie verändert?

ALBERT BARBERA: Uns alle hat die Pandemie verändert. Es war ein so unvorhersehbares Ereignis, so allumfassend und tiefschürfend, dass die ganze Welt davon berührt wurde. Die Konsequenzen dieser zwei Jahre voller Lockdowns werden uns noch viele Jahre beschäftigen. Das gesamte Ausmaß können wir noch gar nicht absehen.

Das Gespräch führte Thomas Schultze