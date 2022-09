Netflix-Wochencharts: "Kleo" performt weltweit fortsetzungswürdig

Die deutsche Action-Thriller-Serie "Kleo" mit Jella Haase in der Hauptrolle als titelgebende Ex-DDR-Spionin auf Rachefeldzug hat weltweit eine sehr ordentliche dritte Woche auf Netflix gehabt. Das achtteilige Format von Zeitsprung Pictures schaffte mit 12,76 Millionen Stunden Platz fünf in den nicht-englischsprachigen Charts. Wenn man einmal "Resident Evil" von Constantin Film ausnimmt, weil in englischer Sprache mit internationalem Cast und einer anderen Budget-Klasse, dann ist die Serie der Showrunner Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad, die zusammen mit Elena Senft die Drehbücher schrieben, das erfolgreichste deutsche Serienformat seit der Umstellung im Juni 2021 von halbjährigen Angaben von erreichten Haushalten zu den wöchentlichen Top-Ten-Listen nach gesehenen Stunden.

SERIEN-CHARTS (NICHT-ENGLISCHSPRACHIG)

1. Extraordinary Attorney Woo: Season 1 - 48,820,000

2. High Heat: Season 1 - 44,050,000

3. Alchemy of Souls: Season 1 - 27,200,000

4. Young Lady and Gentleman - 18,270,000

5. Kleo: Season 1 - 12,760,000

6. Pasión de Gavilanes: Season 2 - 12,160,000

7. Family Secrets: Season 1 - 10,250,000

8. Ludik: Season 1 - 9,860,000

9. Under Fire: Season 1 - 8,620,000

10. Another Self: Season 1 - 8,400,000

Im deutschsprachigen Raum gibt es wenige Vergleichsgrößen, weil seit der Umstellung nur die zweite Staffel von "Biohackers", die erste Staffel von "Kitz" und die dritte Staffel von "How to Sell Drugs Online (Fast)" überhaupt in den internationalen Seriencharts auftauchten. "Kleo" startete langsam, war nach seinen ersten drei Tagen noch nicht sichtbar in den Charts, hatte aber eine famose zweite Woche mit 21,57 Millionen Stunden und einen soliden Hold für eine dritte Woche. Während die zweite Woche mit 42 Ländern von einer Vielzahl von Märkten bestimmt wurde, ist es in der dritten Woche vor allem der deutsche Markt, wo "Kleo" zum zweiten Mal in Folge auf Platz eins steht. In keinem anderen internationalen Markt steht das Format von den Executive Producern Michael Souvignier und Till Derenbach ansonsten so weit oben.

Wenn Netflix neben "How to Sell Drugs Online (Fast)" in diesem Jahr ein weiteres deutsches Format in eine nächste Staffel schicken will, müsste das den Zahlen nach "Kleo" sein. Denn "How to Sell Drugs Online (Fast)" hatte im Vergleich eine erste Woche mit "nur" 16,47 Millionen Stunden, was bis dahin der deutsche Bestwert war, und tauchte in der zweiten Woche weltweit nicht mehr in der Top Ten auf. Insgesamt gesehen sind Formate wie "Barbaren" oder die dritte Staffel von "Dark" oder auch "Freud" in der deutschsprachigen Serien-Geschichte von Netflix noch erfolgreicher gewesen. Aber dort gibt es nur schiefe Vergleichswerte: Von der ersten Staffel "Barbaren" weiß man, dass sie 37 Millionen Haushalte in 91 Ländern erreichte, "Dark" kam in 85 Ländern in die Top-Ten-Listen, "Freud" schaffte 25 Millionen Haushalte und 67 Länder.

Aber in diesem Zusammenhang bietet sich auch ein Rückblick auf die nicht verlängerte erste Staffel von "Resident Evil" an: Blickpunkt:Film berichtete über den starken Start im Juli mit weltweit 72,2 Millionen Stunden in den ersten vier Tagen. Das war damals der 19. beste Serienstart seit der Umstellung von Haushalte auf gesehene Stunden. Damit startete "Resident Evil" zum Beispiel stärker als "The Sandman", der im Gegensatz dazu mit großer Wahrscheinlichkeit einer zweiten Staffel entgegen strebt. Auch in der zweiten Woche sahen die Zahlen der von Constantin Film produzierten "Resident Evil"-Serie auf den ersten Blick mit 73,26 Millionen Stunden ordentlich aus, weil es eine leichte Steigerung gegenüber den ersten Zahlen darstellte. Wenn man sich aber verdeutlicht, dass es in der zweiten Woche die vollen sieben Tagen waren, rückt das Ergebnis schon in ein anderes Licht. Bedenkt man zusätzlich, dass es sich bei der achtteiligen Serie um ein weltweit bekanntes Franchise aus dem Gaming- und Filmkosmos handelt, das mit einem hochwertigen Budget arbeitete, hätte es in der zweiten Woche eher in Richtung der 100-Millionen-Stunden-Marke gehen müssen.

Den Genickbruch stellte aber dahingehend erst die dritte Woche, also die Tage 12 bis 18, dar. Da krachte das Format um mehr als 60 Prozent auf nur noch 27,47 Millionen Stunden runter. "Resident Evil" generierte zwar zum Start ein großes Interesse und fand sich in der Top-Ten-Liste von 92 Ländern wieder. Weitere Kennzahlen bei Netflix sind aber auch Statistiken darüber, wie viele Nutzer ein Format zu Ende schauen, wie die Performance in den Folgewochen nach dem Start ist und wie gut das Format bei den Nutzern ankommt. Seit einiger Zeit schon kalkuliert da der Streamingdienst in seiner Kosten-Nutzen-Rechnung bei der Bestellung von neuen Staffeln härter als noch vor ein paar Jahren. Zum Vergleich: Eine Serie wie der bereits erwähnte "The Sandman" startete mit 69,48 Millionen Stunden, steigerte sich in der zweite Woche dann auf starke 127,5 Millionen Stunden, hatte eine dritte Woche mit 77,24 Millionen Stunden und steht in der vierten Woche noch bei 53,79 Millionen Stunden. Und selbst da gibt es noch kein offiziell grünes Licht für eine zweite Staffel, wobei sie angesichts der Zahlen eigentlich unvermeidbar scheint.

Ansonsten lautet der wichtigste Fakt der abgelaufenen weltweiten Netflix-Woche: Die erste Staffel der koreanischen Anwaltsserie "Extraordinary Attorney Woo" hat mit ihrer ultrakonstanten Performance in der neunten Woche doch tatsächlich einen besseren Wochenwert (48,82 Millionen Stunden) als der Rekordhalter "Squid Game" (42,79 Millionen Stunden) aufgestellt. Beeindruckend. Inzwischen kommen da die besten Platzierungen übrigens nicht mehr aus Asien, sondern aus Südamerika, wo sich das neue koreanische Serienphänomen herumzusprechen beginnt.

Bei den englischsprachigen Filmen weltweit ist weiterhin "Me Time" mit Kevin Hart und Mark Wahlberg und 56,56 Millionen Stunden auf Platz eins. Die neuen Herausforderer heißen "Love in the Villa" (41,22 Millionen Stunden) und "I Came By" (30,79 Millionen Stunden). Die englischsprachigen Serienzahlen weltweit auf Netflix waren in der vergangenen Woche vergessenswert. Wahrscheinlich sahen da die meisten auch eher "House of the Dragon" auf HBO Max oder "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" auf Prime Video.

