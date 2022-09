Drehstart zu "Berlin Nobody"

Die Dreharbeiten zum Thriller von Jordan Scott, den die Kölner Augenschein Film mit ScottFree produziert, haben in Berlin begonnen. Zum internationalen Cast sind neu Sadie Sink, die gerade in Venedig in "The Whale" zu sehen war, sowie Jonas Dassler und Sophie Rois hinzugekommen.

Die Dreharbeiten zum internationalen Thriller Berlin Nobody" von Regisseurin und Drehbuchautorin Jordan Scott, den die Kölner Augenschein Film mit Ridley Scotts Firma ScottFree produziert, haben in Berlin begonnen. Sadie Sink aus Stranger Things" übernimmt die Hauptrolle neben den bereits vorher gesetzten Eric Bana und Sylvia Hoeks. Neu zum hochkarätigen Cast gehören außerdem Jonas Dassler und Sophie Rois. Ridley Scott und Michael Pruss sowie Georgina Pope agieren mit Jonas Katzenstein und Maximilian Leo von Augenschein als Produzenten. Jonathan Saubach agiert als Executive Producer.

In "Berlin Nobody", der von Nicholas Hoggs Roman "Tokyo" inspiriert wurde, spielt Bana einen Sozialpsychologen, der in Berlin Forschungen zu einem Kult betreibt und dessen Tochter (Sink) sich mit einem mysteriösen jungen Mann einlässt. Bald muss der Vater um das Leben seiner Tochter kämpfen.

Protagonist Pictures und Augenschein Sales übernehmen im Rahmen ihrer im Juni vergangenen Jahres geschlossenen Partnerschaft den Weltvertrieb. Die beiden Firmen arbeiten bereits bei Maximilian Erlenweins Survivalthriller Dive" zusammen. SquareOne übernimmt den Verleih von "Berlin Nobody" hierzulande. Logical Pictures, Medienboard Berlin Brandenburg und DFFF unterstützen den Film der vor allem in der Werbung erfahrenen Regisseurin.

Sink ist aktuell in The Whale" zu sehen, der gerade in Venedig Premiere feierte.