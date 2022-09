RTL Deutschland schnappt ProSiebenSat.1 die NFL weg

Die Live-Sportrechte der US-amerikanischen National Football Liga (NFL) gehören bei den 14- bis 49-Jährigen in Deutschland zu einem der stärksten Wachstumsmärkte. Kein Wunder, dass sich RTL Deutschland jetzt ein umfangreiches Rechte-Paket über diverse Jahre sicherte.

RTL Deutschland sichert sich ab der kommenden Saison 2023/24 für fünf Spielzeiten die Live-Übertragungsrechte der National Football Liga (NFL) auf RTL, Nitro und RTL+. Die Vereinbarung mit der NFL gilt für den gesamten deutschsprachigen Raum sowie Luxemburg und Liechtenstein. Damit stechen die Kölner in Deutschland ProSiebenSat1 aus, die noch die aktuelle Saison des beliebten US-Sports übertragen und ihn vor allem in Deutschland über die so hochwertige Berichterstattung gerade beim jüngeren Publikum zum Quoten-Hit machten.

Die Kölner planen ab 2023/24 bis zu drei Live-Spiele pro Woche auf den Free-TV-Sendern RTL und Nitro auszustrahlen sowie ein wöchentliches exklusives Spiel auf der Streaming-Plattform RTL+. Die Vereinbarung umfasst die saisonübergreifende Berichterstattung, einschließlich der wöchentlichen Regular Season Spiele, die NFL-Spiele in Deutschland, die Play-Offs, den Super Bowl, die Preseason, den NFL Draft im April sowie eine ausführliche Highlight- und Rahmenberichterstattung. Jeweils zwischen September und Februar können sich Football-Fans demnach in jeder Saison auf rund 80 Liveübertragungen freuen. Los geht es bereits im April 2023.

Der Geschäftsführer RTL Television und Chief Content Officer RTL Deutschland, Henning Tewes, kommentiert: "Mit dem Erwerb der NFL-Rechte stärken wir unsere Programme nachhaltig über viele Jahre, das gilt für RTL ebenso wie für Nitro und unser stark wachsendes Streamingangebot RTL+. Diese Investition unterstreicht unseren Anspruch, als Sendergruppe auch in Zukunft in der werberelevanten Zielgruppe führend in Deutschland zu bleiben. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf hochattraktiven Live-Sport aus den USA freuen. Mit der NFL haben wir einen hochprofessionellen, ebenfalls auf Wachstum ausgerichteten Partner. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der erfolgreichsten Profiliga der Welt."

Sameer Pabari, Managing Director, International Media bei der National Football League (NFL), sagt: "Wir freuen uns für die deutschen NFL-Fans, dass die NFL-Inhalte ab der Saison 2023/2024 auf mehr Plattformen als je zuvor über RTL verfügbar sein werden. Mit RTL haben wir einen neuen Partner, der sich der Entwicklung des Footballs im deutschsprachigen Raum verschrieben hat und dabei einen plattformübergreifenden Ansatz verfolgt, der Free-TV, Streaming-Angebote, digitale Inhalte und Audio-Berichterstattung umfasst. In dieser neuen Partnerschaft wird RTL eine Schlüsselrolle dabei spielen, die NFL dabei zu unterstützen, Football zugänglicher und breiter verfügbar zu machen und neuen und bestehenden NFL-Fans die Art von Berichterstattung zu bieten, die ihre Verbundenheit mit dem Sport weiter vertiefen wird."