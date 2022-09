"Liberame"-Regisseur Adolfo J. Kolmerer: "Fernsehen ist ein Hybrid geworden"

Der Regisseur Adolfo J Kolmerer kommt vom Kino her, trumpft jetzt aber gerade mit Serienproduktionen wie "Sløborn", "Oderbruch" oder der nach mehr als einem Monat Mediatheken-Vorsprung nun auch linear gestarteten ZDF-Serie "Liberame - Nach dem Sturm" auf. Im Interview spricht er auch über seine sehr persönliche Motivation, dieses Projekt gemacht zu haben.

Im Serienbereich verbindet man Ihren Namen durch Projekte wie "Sløborn" oder "Oderbruch" bislang vor allem mit Christian Alvarts Syrreal Entertainment. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Bantry Bay bei "Liberame - Nach dem Sturm"?

Die erste Staffel von "Sløborn" war beendet, das ZDF war glücklich mit dem Ergebnis, und ich saß Zuhause bei Christian Alvart, weil wir über die zweite Staffel sprachen, die er entwickelte und wir planten, sie zusammen zu machen. Ich bekam dann einen Anruf meiner Agentin mit einem anderen Projekt, das mich interessieren könnte. Sie wusste, dass ich eigentlich die zweite Staffel machen wollte, erachtete es aber als ihre Aufgabe, mir auch dieses andere Projekt zu zeigen. Als ich dann den Pitch zu "Liberame" las, fand ich das Thema wahnsinnig interessant. Ich telefonierte mit der Produzentin Eva Holtmann von Bantry Bay und verstanden uns auf Anhieb gut. Eigentlich heißt es ja "Never Change a Winning Team" und es war mit Christian Alvart auch schon recht fest abgemacht. Aber als ich mit ihm sprach und ihm auch sagte, dass ich mit Bantry Bay trotz meines noch relativ jungen Alters alle sechs Episoden von "Liberame" drehen kann, fand er, dass das alles sehr gut klinge. Er zeigte sich auch begeistert, dass ich meine eigene Serie bekomme und sagte: Musst du machen! Mich hat auch die Situation gereizt, auf dem Mittelmeer zu drehen. Weil ich noch nicht wusste, wie das klappen würde. Wir hatten nicht das Budget einer HBO- oder Netflix-Serie, um dort zu drehen. Wir mussten mit unserem Team wirklich frame-genau wissen, was wir drehen. Letztlich sind die Hälfte der Szenen im Mittelmeer und die andere Hälfte im Wassertank entstanden. Das war für mich eine große Herausforderung. Da habe ich quasi Tage lang nicht geschlafen, weil der Dreh so anspruchsvoll war. Aber es hat mich gereizt, dass ich so etwas machen darf.

Wobei Sie dann Christian Alvart schon auch ein bisschen bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Sløborn" vermisste, wie er im Blickpunkt:Film-Interview sagte. Aber so eine Gelegenheit, eine Serie als einziger Regisseur zu stemmen, kommt auch nicht alle Tage.

Ich bin Christian Alvart als Produzenten auch dankbar, dass er das möglich gemacht hat. Er musste mir das nicht erlauben, weil ich machen kann, was ich will. Aber wir haben uns da schon eine Partnerschaft jenseits von Verträgen über den Respekt-Code aufgebaut. Aber er freute sich über meine Herausforderung, vor allem auch auf dem Mittelmeer zu drehen. Es zeigt Christian aber auch für die Zukunft, dass er mir gegebenenfalls vertrauen kann, wenn es wieder eine Serie allein zu drehen gibt. Und das zeigt sich schon jetzt bei den gerade abgeschlossenen Dreharbeiten zur ARD-Serie "Oderbruch", die ich wieder mit ihm zusammen machte: Ich habe die erste und die zweite Episode sowie die siebte und achte Episode gedreht. Ich drehte also Anfang und Ende des Formats, was normalerweise das schwierigste ist. So wie es Christian bei der ersten Staffel von "Sløborn" machte. Wir haben geswitcht. Aber "Liberame" dazwischen gemacht zu haben, war mir sehr wichtig.

Was hat Sie inhaltlich an der Serie "Liberame" gereizt?

Die Serie hat mit "Safe Harbour" eine australische Vorlage, die ich mir auch vorher ansah. Ich bekam die sechs Drehbücher von Astrid Ströher und Marco Wiersch für das deutsche Serienprojekt und die Option, mir die vier Episoden der australischen Serie anzuschauen. Und das habe ich beides an einem Abend getan. Ich fand auch die Original-Serie recht interessant, aber die verfolgt mehr ein Whodunit-Konzept. Mich interessierte aber noch viel mehr, wie sich alle elf beteiligten Charaktere auf dem Mittelmeer und danach fühlten. Ein bisschen biografischen Background bringe ich auch für die Geschichte mit, weil ich aus Venezuela bin. Ich weiß, wie es ist, wenn man sein Land verlässt und als 19-Jähriger in der Fremde auf sich allein gestellt ist. Ein Stückweit begleitet mich dieses Flüchtlingsthema auch mein ganzes Leben. Unterstützung fand ich bei den ZDF Redakteurinnen Elke Müller und Jasmin Maeda. Ihnen sagte ich auch im Pitch, dass ich mich auf die Emotionalität und den Zustand von jeder einzelnen Person, die an diesem schicksalhaften Abend auf dem Meer dabei waren, konzentrieren will. Und ich wollte, dass beide familiären Teile, die deutschen Segler und die aus Syrien Geflüchteten, genau den gleichen narrativen Anteil an der Serie bekommen. Sie teilten meine Vision, wofür ich ihnen sehr dankbar bin.

Das ist auf jeden Fall eine der großen Stärken der Serie, dass die Geflüchteten genauso facettenreich, wenn nicht sogar manchmal noch etwas genauer gezeichnet sind als die deutsche Wohlstandsfamilie.

Ja, es ist ein sehr sensibles Thema. Jeder sagte mir auch, ich müsse aufpassen. Aber mir ging es nicht darum, ein politisches Statement zu machen. Ich habe auch die Religion und die Kultur nicht vorrangig thematisiert. Ich wollte nicht, dass man das als Erklärungsansatz für das Handeln heranziehen kann: Ah, die haben das gemacht, weil sie anders sind. So wollte ich das nicht erzählen. Als ich selbst damals von Zuhause wegging, habe ich mich immer angepasst. Das machen auch die Charaktere in "Liberame". Die syrische Mutter Zahra zum Beispiel, die Kenda Hmeidan spielt, will in Hamburg wohnen, lernt jeden Tag Deutsch und will im System arbeiten. Das Gleiche ist bei dem afrikanischen Charakter Akono zu beobachten, der immer sein Wörterbuch in der Hand hat - das kommt von mir persönlich als Detail. Das habe ich selbst immer in der S-Bahn gemacht. Es gibt gewisse Klischeebilder, die sich bei den Menschen beim Thema Geflüchtete im Kopf festgesetzt haben. Ich will nicht darüber diskutieren, ob die richtig oder falsch sind. Ich wollte einfach meine Art und die Art, die ich kenne, zeigen. Es gibt solche und solche Immigranten. Ich wollte zeigen, wie ähnlich die Probleme sind und wie universell das Ganze ist. Es könnten auch eine amerikanische und eine mexikanische Familie sein. Mir ging es darum, sehr stark die menschlichen Situationen zu zeigen. Was ist die Bedeutung von Schuld? Was versteht man heutzutage unter Verantwortung? Aber auch ganz praktisch die Fragen zu erörtern, was auf einer gesetzlichen Ebene passiert, wenn man jemanden auf dem Mittelmeer hilft. Das ist nicht so einfach. Das Beste, was unsere Gruppe machen kann, ist es, das Flüchtlingsschiff abzuschleppen. Aber auch das führt zu Konflikten, weil dafür Gefängnis droht. Ich wollte zeigen, wie kompliziert es heute sein kann, Menschen zu helfen. Das hängt dann auch damit zusammen, in welchem Land man dann am Hafen anlegen kann. Ich habe jemanden wie Friedrich Mücke als einen der Protagonisten gecastet, weil ich genau die Person haben wollte, der unser Nachbar sein kann. Der ist nett, aber nicht perfekt, kein Superheld. Und plötzlich muss er als Kapitän Entscheidungen treffen.

Sie haben in "Liberame" diverse längere Dialoge-Passagen auf Arabisch, obwohl Sie selbst kein Arabisch sprechen. Wie macht man das als Regisseur? Geht das nur über das Vertrauen? Inszeniert man vor allem die Emotionen?

Immer wenn Schauspieler in Filmen oder Serien Spanisch sprechen, geht mir das so, dass ich höre, dass es der falsche Akzent ist oder der Schauspieler komplett aus einem anderen Land stammt als der eigentliche Charakter. Deswegen habe ich auch bei unserem Casting festgelegt, dass ich für diese Rollen nur Menschen aus Syrien haben will. Natürlich hat das meinen und vor allem den Job von meiner Casterin Suse Marquardt unnötig schwerer gemacht. Ich wollte auch nicht dieses "Arabic Washing" machen, dass ich Schauspieler aus verschiedenen Ländern nehme. Ich verstehe, warum man das macht, weil es wirklich schwer ist, die passenden Schauspieler aus Syrien zu finden. Ich musste drei Schauspieler finden, die in Deutschland wohnen, die sowohl arabisch als auch deutsch verstehen und sprechen können, die schauspielern wollen und in dem richtigen Alter für die Rollen sind. Mein Schauspiel-Pool waren am Ende sehr klein. Den syrischen Bruder, Schauspieler Tariq Al-Saies, haben wir dann in Dänemark gecastet - und er hat Deutsch für die Rolle gelernt. Was aber kein Problem ist, weil er den Bruder spielt, der ein bisschen faul ist und sich nicht so viel Mühe in der Serie gibt, deutsch zu lernen. Noch krasser war für mich aber Kenda Hmeidan, welche die syrische Mutter spielt. Sie lebt seit sechs Jahren in Deutschland, sie kommt aus Syrien, ihre Familie ist geflüchtet. Kenda arbeitet normalerweise im Gorki Theater und hat für ihre "Liberame"-Figur perfektes Deutsch gelernt. In der schauspielerischen Umsetzung der arabischen Dialoge war es für mich kompliziert, aber dann auch eine positive Überraschung, wie gut es funktionierte. Aber klar, da geht es auch um Vertrauen. Ich bin aber auch immer zu Kenda gegangen, um zu hören, ob mit den Dialogen alles gepasst hat -auch, dass alle Figuren den selben Akzent aus Syrien haben.

Ursprünglich kommen Sie aus dem Bereich Musikvideos und Werbung, haben dann mit "Schneeflöckchen" einen kleinen Kultfilm und mit "Abikalypse" einen mehr auf den Mainstream abzielen Kinofilm gedreht. Wie wohl fühlen Sie sich jetzt im Fernsehgeschäft?

Momentan fühle ich mich sehr wohl. Besonders, weil durch neue Partner, wie zum Beispiel die Streamer eine größere Freiheit entstanden ist. Für mich ist aktuell Fernsehen ein Hybrid geworden. Sowohl bei "Sløborn" als auch bei "Liberame" und "Oderbruch" fand ich die Themen jeweils sehr gut und spannend. Man hat ein bisschen mehr Freiheit und ein bisschen mehr Zeit zum Erzählen. Natürlich muss ich auch immer nochmal anpassen, womit ich aber keinerlei Problem habe, weil ich auch will, dass die Menschen die Serien sehen. Mich sprechen Serienprojekte an, bei denen ich eine Frage im Kopf habe und nicht sofort die Antwort geliefert bekomme. Als mich Christian Alvart für "Sløborn" anfragte, sagte ich, ich weiß nicht, was die Menschen tun würden, wenn eine Pandemie ausbrechen würde. Das interessiert mich. Ein Jahr später wussten wir das alle aus der Praxis. Im Prozess einer Serie versuche ich über Recherchen meine Antwort auf die Frage zu finden. In den vergangenen drei Jahren habe ich bei 14 Episoden Regie geführt - das sind umgerechnet sieben Filme! Das ist also schon sehr viel Arbeit. Ich bin nicht komplett, aber ein bisschen müde. Aber die Gelegenheit, solche Serien zu machen und diese Geschichten zu erzählen, kompensiert schon das Energielevel, um weitermachen zu wollen. Ich liebe Filme. Ich bin ein kompletter Filmfreak, deswegen verstehe ich mich auch, glaube ich, so gut mit Christian Alvart.

Welche Frage haben Sie sich jetzt bei der schon häufiger erwähnten "Oderbruch"-Serie gestellt, bei der Sie nicht nur Regisseur, sondern auch Creator sind?

Ich weiß nicht, wie viel ich da schon verraten darf. Aber wir wollten mit dieser Serie auf jeden Fall immer wieder die Krimi-Zuschauererwartungen unterlaufen. Es fängt als Serienkiller-Fall an, ändert dann aber schnell die Richtung. Eigentlich fragt man sich an jedem Ende einer Episode, wo es jetzt eigentlich hingeht. "Oderbruch" ist nicht nur in der Zusammenarbeit zwischen Syrreal Entertainment und der ARD Degeto entstanden. CBS Studios ist auch mit an Bord.

Wie war diese Zusammenarbeit?

Da hatten wir wirklich einen sehr guten Kontakt. Dort arbeiten einige clevere Menschen. Es gibt eine Bereitschaft, auch etwas ganz Anderes erzählen zu wollen. CBS Studios waren die ersten, die vor zweieinhalb Jahren bei diesem Projekt an Bord waren. Sie übernahmen das Projekt und sagten, wir sollen uns noch jemanden suchen, der so wie wir an das Projekt glaubt. Das war allerdings nicht einfach und wir erhielten mehrere Absagen. Dann haben wir die ARD Degeto gefunden. Da half auch der Erfolg von "Sløborn". Christian Alvart hat auch mit der gleichen Redaktion von CBS bei "Ze Network" eine sehr positive Erfahrung gemacht. Meghan Lyvers war in der Zusammenarbeit fantastisch.

Wenn Sie jetzt allerdings immer erfolgreicher mit Serien werden, besteht dann überhaupt noch eine Möglichkeit, in absehbarer Zeit zum Kinofilm zurückzufinden?

Aktuell kommen sehr viele Anfragen für Serien, das ist richtig. Aber das Gute daran ist, wie ich meine Karriere aufgebaut habe: Ich sage immer allen Partnern, dass ich einen Film machen will. In jedes Meeting, in das ich reingehe, hat das die höchste Priorität. Jeder will heute Serien machen. Wenn ich ein gutes Drehbuch für einen Film bekomme, oder ich eines mit dem Drehbuchautor Arend Remmers entwickele, dann könnte es aber auch gut sein, dass ich morgen wieder einen Kinofilm mache. Aktuell gibt es Filmemacher wie Christian Schwochow, Dennis Gansel, Marvin Kren, Erol Yesilkaya oder Baran bo Odar - die beweisen, dass man sowohl gute Filme als auch Serien machen kann. Das sind die Künstler, die in Deutschland gerade abliefern. Im Arthouse-Bereich haben wir noch viel mehr Regisseurinnen und Regisseure. Aber diese Menschen haben in den vergangenen drei bis vier Jahren schon bewiesen, dass sie Serien liefern können, die das Publikum auch sehen will. Ich liebe meine Arbeit und freue mich auf viele weitere Projekte, aber ich hatte jetzt für sechs Monate aufgrund der "Oderbruch"-Dreharbeiten kein Leben gehabt, weil ich dort alles hundertprozentig rein investiert habe. Jetzt will ich für ein paar Wochen durchatmen.

Das Interview führte Michael Müller