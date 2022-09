Kinocharts Großbritannien: National Cinema Day wirbelt Ranking durcheinander

Am vergangenen Samstag konnten im Rahmen des National Cinema Day in Großbritannien Filme zum Preis von drei Pfund im Kino gesehen werden. Neuer Spitzenreiter ist der Sechstplatzierte der Vorwoche, "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss".

Am vergangenen Samstag konnten im Rahmen des National Cinema Day in Großbritannien Kinofilme zum Einheitspreis von drei Pfund besucht werden. Am meisten davon profitiert hat Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", der mit umgerechnet 1,22 Mio. Euro am vergangenen Wochenende den Sprung von Platz sechs zurück an die Spitze der Kinocharts schaffte und damit insgesamt bei knapp 51,3 Mio. Euro steht. Platz zwei belegte wie in der Vorwoche DC League of Super-Pets" , der mit 1,2 Mio. Euro (gesamt: 16,75 Mio. Dollar) als letzter Film noch ein siebenstelliges Einspiel erzielte. Von der Sieben auf die Drei verbessern konnte sich Top Gun Maverick" (WE: 705.000 Euro; gesamt: 95,92 Mio. Euro).

Comebacks in der Top Ten der britischen Kinocharts feierten anlässlich des National Cinema Day Spider-Man: No Way Home" (551.000 Euro) auf der Fünf und E T - Der Außerirdische" (509.000 Euro) auf der Acht.

Erfolgreichster Neustart des Wochenendes war George Millers Three Thousand Years of Longing" (356.000 Euro) auf Platz zehn.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DER TOP 25 DER BRITISCHEN KINOCHARTS

Scott Manns "Fall" schaffte mit einem Einspiel von 255.000 Euro auf Platz 13 ebenso den Sprung unter die Top 15 wie John Michael McDonaghs "The Forgiven" (212.000 Euro) auf der 15. Der indische Actionthriller "Cobra" belegte bei seinem Start in Großbritannien mit einem Einspiel von 83.000 Euro Platz 20.