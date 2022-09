Amelie von Kienlin zu "Munich Games": "Der Reiz liegt in der Vielsprachigkeit"

Die Amusement-Park-Produzentin Amelie von Kienlin erklärt im Interview, wie bei der Entstehung der nun gestarteten Sky-Deutschland-Serie "Munich Games" die israelische "Fauda"-Drehbuchautorin Michal Aviram im Zentrum stand und das Olympia-Attentat von 1972 nur den Rahmen der Geschichte bildete.

Die Serie "Munich Games" ist selbst für Sky außergewöhnlich: Ein Israeli als Protagonist, eine deutsche Protagonistin mit libanesischen Wurzeln, es wird viel Hebräisch und Arabisch gesprochen. Es spielt in der Gegenwart, erinnert aber an das Olympia-Attentat 1972. Wie kam das Projekt zusammen?

AMELIE VON KIENLIN: Es begann damit, dass die "Fauda"-Drehbuchautorin Michal Aviram für einen Drehbuchworkshop nach Berlin kam und eine gemeinsame Freundin Danna Stern, die Gründerin von Yes Studios, uns miteinander verknüpft hat. Bei dem Treffen erzählte Michal, dass sie ein Konzept für eine Thriller-Serie hätte, das 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat spielt. Der Pitch hat mich sofort interessiert, da die Geschichte zum einen international relevant, aber gleichzeitig tief in der deutschen Geschichte verankert ist und sich mit dem Status quo unserer heutigen Welt auseinandersetzt. Neben einem spannenden Thriller-Plot und den komplexen und diversen Charakteren zeigt die Serie vor allem, wie sich alles sowohl auf einer horizontalen, globalen als auch auf einer vertikalen, historischen Linie miteinander bedingt. Wir hatte sofort Lust, diesen Stoff weiterzuentwickeln und Michal hat zum Glück zugestimmt. Zu einem sehr frühen Zeitpunkt ist CBS Studios und das Medienboard Berlin-Brandenburg in die Entwicklung eingestiegen. Für die weiteren Entwicklungsschritte konnten wir Martin Behnke als Co-Autor für Michal Aviram gewinnen, damit auch die deutsche Seite so authentisch wie möglich dargestellt wird. Das war auch Michal ganz wichtig. Als wir dann schließlich mit dem Drehbuch-Piloten und den Staffelbogen rausgingen, hat Sky sehr schnell den Finger gehoben. Die Entwicklung aller sechs Bücher bis zum Drehbeginn im September 2021 ging dann ziemlich rasant, um eine Ausstrahlung um den 50. Jahrestag von 1972 möglich zu machen.

Warum hatte Michal Aviram diese Drehbuchidee schon länger in der Schublade liegen?

AMELIE VON KIENLIN: Diese Frage kann Michal natürlich am besten selbst beantworten, aber sie hat mir erzählt, dass sie dieses ikonische und berüchtigte Bild des Attentäters auf dem Balkon und das was damals in München passiert ist, obwohl es vor ihrer Geburt stattgefunden hat, nie losgelassen hat. Außerdem hat sie das deutsch-israelische Verhältnis schon immer fasziniert, nicht zuletzt wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass ihr Großvater ursprünglich Berliner und Holocaust-Überlebender war.

Stand die Idee, nicht das Olympia-Attentat von 1972 zu erzählen, sondern ein Fußballspiel in der Jetzt-Zeit, dass das Ganze scheinbar echot, von Anfang bis Ende?

AMELIE VON KIENLIN: Es stand nie zur Diskussion, eine historische Auseinandersetzung mit dem damaligen Attentat zu entwickeln. Es interessierte uns, etwas Zeitgenössisches zu machen und sich mit dem Ist- Zustand unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen. Das Olympia-Attentat von 1972 ist der Aufhänger und zeigt, wie Traumata gewisse Entscheidungen bedingen und Nationen und Individuen davon geprägt werden können. Bei der Olympischen Spielen 1972 war es Deutschland sehr wichtig, sich als weltoffene und freiheitsliebende Nation zu zeigen, um sich klar von der nationalsozialistischen Vergangenheit abzugrenzen. So wollte man auf keinen Fall mit einem verschärften Sicherheitskonzept polizeistaatliche Assoziationen evozieren. Dies erwies sich leider als fatale Fehleinschätzung der Situation. So war man wenig vorbereitet, als es dann schließlich zu dem furchtbaren Attentat kam, das live in alle Welt übertragen wurde. Der Terrorismus bekam so eine ganz neue mediale Präsenz und Dimension. Das Attentat führte wiederum dazu, dass in Deutschland Spezialeinheiten wie die GSG9 oder das SEK gegründet wurden. Wir setzen 50 Jahre später ein, in dem diesmal ein Freundschaftsspiel unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen stattfindet. Für uns war spannend, wie die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst und lokale Konflikte global werden. Dementsprechend war dies auch genau der Ansatz, den wir wollten. Unabhängig davon wissen wir von viele Produktionen, die sich mit den sehr komplexen und spannenden historischen Ereignissen auseinandersetzen.

Es ist auf jeden Fall eine Stärke der Serie, dass sie nicht die Ereignisse von damals nochmal durchkaut, sondern spiegelt und reflektiert.

AMELIE VON KIENLIN: Das Jahr 1972 ist nur ein Rahmen, aber nicht das, worum es in unserer Serie geht. Thematisch geht es auch nur am Rande um den israelisch-palästinensischen Konflikt, sondern um etwas ganz Anderes, womit wir in den Spoiler-Bereich kämen.

Der Regisseur Adolfo J Kolmerer schwärmte bei der Produktion der ARD-Serie "Oderbruch" sehr von Meghan Lyvers, mit der er von CBS-Seite zusammenarbeitete. Haben Sie hier jetzt Ähnliches zu berichten?

AMELIE VON KIENLIN: Absolut. Sie ist wirklich eine herausragende Figur in dieser Branche, die mit so viel Herzblut, Integrität und Know-How,einem als echte Partnerin zur Seite steht. Das war unglaublich. Für uns ist es umso schöner, dass Meghan, nachdem sie CBS verließ, jetzt bei Sky angefangen hat und gefühlt in der Familie bleibt. Aber auch auf Sky-Seite hatten wir natürlich fantastische Partner mit Frank Jastfelder, Julia Jaensch und Nils Hartmann.

Genau, Meghan Lyvers kommt als Director of Original Drama zu Sky Studios Großbritannien und Irland in diesem Sommer. Ein anderer Qualitätsgarant bei "Munich Games" ist der Name Simone Bär als Casting Director. Wollten Sie mehr Frau Bär oder wollte sie mehr, weil es einen so vielschichtigen internationalen Cast zu besetzen galt?

AMELIE VON KIENLIN: Wir sind zu Simone Bär gegangen, weil Amusement Park bereits bei vielen Projekten mit ihr sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat. Sie sagte sofort, dass sie das Projekt gerne besetzen will. Zusammen mit Alexandra Montag und in enger Zusammenarbeit mit dem Regisseur Philipp Kadelbach hat sie es geschafft einen großartigen internationalen Cast aus Deutschland, Israel, dem Libanon, England und Kroatien zu besetzen.

Wie fließend spricht Regisseur Philipp Kadelbach hebräisch und arabisch?

AMELIE VON KIENLIN: Er spricht natürlich weder hebräisch noch arabisch und das war eine große Herausforderung für die Dreharbeiten und den Schnitt, die Philipp aber meiner Meinung nach hervorragend bewältigt hat. Für die arabischen und hebräischen Szenen hatten wir eine großartige Kollegin aus Israel durchgängig am Set, die beide Sprachen muttersprachlich spricht und nicht nur bei der Kommunikation mit den Schauspielern half, die zusätzlich fast alle hervorragend Englisch sprechen Roger Azar sogar sehr gut Deutsch, sondern auch die Script Supervisor*Innen unterstützt hat und am Ende auch in den Schnitt-Prozess involviert war. Philipp Kadelbach hat dann so intensiv mit den Schauspielern die Rollen erarbeitet, dass er die Dialoge zumindest phonetisch verinnerlicht hatte. So konnte er dann entsprechend die Nuancen in den Dialogen mit den Schauspielern herausarbeiten. Der enge Dialog mit den Schauspielern und die gemeinsame Erarbeitung gerade der arabischen Rollen war besonders wichtig, da wir leider im Schreibteam keine arabische Autorin hatten, sondern uns nur immer wieder während der Entwicklung beraten haben lassen.

Was waren neben Corona die Herausforderungen der Produktion?

AMELIE VON KIENLIN: Es gab zwar, wie leider bei den meisten Produktionen, auch hier Verzögerungen und Ausfälle, aber durch die unglaubliche Expertise von Philipp Kadelbach und einem großartigem Team haben wir es letztendlich gut hinbekommen. Für uns war es ein echtes Geschenk, mit einem so versierten und großartigen Regisseur wie Philipp zusammenzuarbeiten, der sich voller Leidenschaft in jedes seiner Projekte wirft. Aber es hat uns natürlich auch unglaublich geholfen, bei unserer ersten Serien-Produktion so jemand Erfahrenen an unserer Seite zu haben, der nicht nur eng mit der Produktion zusammenarbeitet, sondern auch mit den Produktionsnöten und Herausforderungen kreativ und konstruktiv umzugehen weiß. Dass wir Schauspieler aus aller Welt hatten, hat uns gerade in Corona-Zeiten natürlich vor einige Herausforderungen gestellt. Wahrscheinlich hat es so eine vielsprachige Serie aus Deutschland heraus noch nicht gegeben, aber Sky erstellt auch eine deutsche Synchronfassung für die Zuschauer, die das Untertitel-Lesen nicht gewohnt sind. Wir finden natürlich, dass in der Vielsprachigkeit gerade der Reiz und die Besonderheit der Serie liegt, weil Sprache ja ganz viel über Identität und Kultur aussagt. Daher sind wir froh, dass der Zuschauer selbst entscheiden kann, wie er die Serie schauen will.

An welchen Drehorten wurde "Munich Games" gedreht?

AMELIE VON KIENLIN: Mit der Unterstützung vom Medienboard Berlin-Brandenburg, dem FFF Bayern, dem GMPF und dem Tschechischen Tax Fund wurde in Berlin, München und in Prag gedreht. Die ikonischen Orte wie das Olympia-Stadion haben wir natürlich authentisch vor Ort gedreht. Eine große Herausforderung bestand darin, dass wir sieben Tage im September erzählen, aber bis Januar drehten. Da kann einem der Schnee schon einmal einen Strich durch die Rechnung machen.

Sie selbst sind im Jahr 2018 von Red Arrow zu Amusement Park gewechselt. War das auch retrospektiv betrachtet die richtige Entscheidung?

AMELIE VON KIENLIN: Das war die absolut richtige Entscheidung. Ich habe hier das Gefühl, dass meine Arbeit als Produzentin bei Amusement Park eine Synthese aus all den Erfahrungen ist, die ich bislang machen durfte - sei es meine Arbeit bei dem internationalen Produktions- und Verleih-Unternehmen Wild Bunch oder meine sehr intensive Auseinandersetzung mit der Entwicklung und Finanzierung von internationalen Serien während meiner Zeit bei Red Arrow, und es kommen natürlich ständig neue Erfahrungen dazu. Mein beruflicher Werdegang hatte schon immer eine eher internationale Ausrichtung, daher passt das mit Amusement Park gut, da Malte Grunert seit der Gründung der Firma den Fokus darauf gelegt hat mit hochkarätigen internationalen Partnern und Talenten zusammenzuarbeiten. Dieser Fokus wurde nochmals verstärkt, als Daniel Brühl neben Klaus Dohle als Partner in die Firma einstieg. Nichtsdestotrotz ist es gerade im Serien-Bereich wichtig, dass die Stoffe national verwurzelt und klar als deutsche Stoffe zu erkennen sind. Dennoch versuchen wir, wenn wir für den deutschen Markt Stoffe entwickeln, universelle Themen zu finden, die auch international funktionieren können. Dabei arbeiten wir selbst bei deutschen Stoffen oft mit internationalen Autoren zusammen. Mein Netzwerk, dass ich mir während meiner Zeit bei Red Arrow in den unterschiedlichsten Territorien aufbauen konnte, und natürlich auch Malte Grunerts und Daniel Brühls fantastische internationale Kontakte sind da natürlich hilfreich. "Munich Games" ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für die Art und Weise, wie wir gerne arbeiten, mit Michal Aviram aus Israel als Creatorin und Autorin und Martin Behnke also starker deutscher Co-Autor an ihrer Seite. Es ist auf alle Fälle der Anspruch von Amusement Park mit herausragenden Talenten zusammenzuarbeiten, die eine klare kreative Vision haben.

2022 scheint für Amusement Park ein großes Jahr mit "Munich Games" und der Weltpremiere von "Im Westen nichts Neues" in Toronto zu werden. Auch ihr Eindruck?

AMELIE VON KIENLIN: Es passiert auf jeden Fall viel und wir sind gut beschäftigt. Es macht großen Spaß, wenn man das Gefühl hat, dass die Art und Weise, wie wir unsere Strategie ausrichten, auch aufgeht und wir innerhalb unserer "Boutique-Struktur" mit den großartigen Kollegen solche Projekte stemmen können.

Wie sehen Sie generell die Entwicklung der Serienlandschaft in Deutschland?

AMELIE VON KIENLIN: Ich finde es natürlich spannend, dass so viele verschiedene Player auf den Markt kommen und man so viele Möglichkeiten hat. Aber wie alle kämpfen wir natürlich auch mit dem Nadelöhr Talent und Crew, da es immer nur im Team möglich ist, die entsprechende Qualität herstellen zu können. Deshalb orientieren wir uns teilweise hinsichtlich des Talents auch ein Stück weit ins Ausland. Aber dass so viel produziert wird und der Markt so dynamisch ist, ist natürlich erstmal toll. Man muss nur schauen, wie sich der Markt auf lange Sicht konsolidiert und die einzelnen Programme in der Masse auch ihre Aufmerksamkeit bekommen.

Würden Sie bei einem der nächsten Projekte gerne wieder mit Sky zusammenarbeiten?

AMELIE VON KIENLIN: Auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, dass es vielleicht die Möglichkeit für eine zweite Staffel gibt. Aber wer weiß. Unser Ende ist auf jeden Fall so, dass es die Option gäbe weiterzumachen.

Das Interview führte Michael Müller