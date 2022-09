Kinocharts Österreich: "After Forever" beendet Siegeszug von "Guglhupfgeschwader"

An seinem zweiten Wochenende hat der vierte Film der "After"-Reihe die achte Eberhoferkrimi-Verfilmung als Spitzenreiter der österreichischen Kinocharts abgelöst.

Mit einem Einspiel von 103.000 Euro hat After Forever" am vergangenen Wochenende Platz eins der österreichischen Kinocharts belegt und bringt es damit auf ein Gesamteinspiel von 560.000 Euro. Der vierte Film der "After"-Reihe löste damit die achte Eberhoferkrimi-Verfilmung Guglhupfgeschwader" ab, die mit 93.000 Euro (gesamt: 2,53 Mio. Euro) Platz zwei belegte. Platz drei halten konnte Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" (WE: 69.000 Euro; gesamt: 4,54 Mio. Euro).

Erfolgreichster Neustart in den österreichischen Kinocharts war am vergangenen Wochenende Meine Stunden mit Leo" (59.000 Euro; inkl. Previews: 63.000 Euro) auf der Fünf. Ein weiterer Neustart, Dragon Ball Super: Super Hero" (41.000 Euro), schaffte auf Platz acht den Sprung in die Top Ten der österreichischen Kinocharts.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 20 DER ÖSTERREICHISCHEN KINOCHARTS

George Millers Three Thousand Years of Longing" belegte bei seinem Start in Österreich mit einem Einspiel von knapp 20.000 Euro (inkl. Previews: knapp 26.000 Euro) Platz 14, Doris Dörries Culture-Clash-Komödie Freibad" (11.200 Euro) landete auf der 20.