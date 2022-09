Vor dem Kinostart von "Orphan: First Kill": Studiocanal lädt zur Watchparty

Am 8. September startet "Orphan: First Kill", das Prequel zu "Orphan - Das Waisenkind" in den deutschen Kinos. Im Vorfeld des Kinostarts lädt Studiocanal heute Abend zusammen mit der Streamingplattform Twitch zu einer Watchparty, bei der es das Original aus dem Jahr 2009 sowie acht Minuten aus dem Prequel zu sehen gibt.

Um das Horrorthriller-Prequel Orphan: First Kill", das am kommenden Donnerstag in den deutschen Kinos startet, zu promoten, hat sich Studiocanal etwas Besonders einfallen lassen. Wie das Unternehmen heute mitteilt, lädt man heute ab 22 Uhr in Zusammenarbeit mit der Streaming-Plattform Twitch und "mit freundlicher Unterstützung von Tele 5", wie es in der Mitteilung heißt, zu einer Watchparty.

Auf den Twitchkanälen der erfolgreichen Streamer und Influencer Sascha Hellinger (aka unsympathischTV) und Isabell Schneider (aka HoneyPuu), deren Gesamtreichweite allein bei Twitch bei 1,5 Mio. Nutzern liegt, gibt es zunächst das Original aus dem Jahr 2009, Orphan - Das Waisenkind", zu sehen. Im Anschluss daran werden exklusiv acht Minuten aus dem Prequel "Orphan: First Kill" gezeigt.