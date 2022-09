"Träume sind wie wilde Tiger" im Rennen um Young Audience Award

Lars Montags Familienfilm ist einer von drei Kandidaten für den Young Audience Award, der am 13. November von der European Film Academy vergeben wird.

Zwei Spielfilme und ein Dokumentarfilm gehen in diesem Jahr ins Rennen um den Young Audience Award, mit dem die European Film Academy an einen europäischen Film für ein Publikum zwischen zwölf und 14 Jahren vergibt.

Ausgewählt wurden die nominierten Filme, Lars Montags Träume sind wie wilde Tiger", Cyril Dions Animal" und Sanna Lenkens Comedy Queen", in einem zweistufigen Verfahren. Nachdem zunächst eine aus fünf Filmexperten und vier Jugendlichen bestehende Gruppe acht Filme vorausgewählt hatte, benannte eine aus fünf 13- bis 14-jährigen ehemaligen Young-Audience-Award-Teilnehmern die drei endgültigen Kandidaten.

Von 7. bis 13. November werden die Filme nun Jurys von Zwölf- bis 14-Jährigen in 42 europäischen Ländern gezeigt, die dann den Gewinnerfilm wählen. Vergeben wird der Young Audience Award, der seit 2012 eine offizielle Kategorie der European Film Awards ist, am 13. November.

Zusammen mit dem an diesem Tag stattfindenden European Arthouse Cinema Day bildet die Verleihung, die unter yaa.europeanfilmawards.eu gestreamt werden wird, den Auftakt zum "Monat des europäischen Films". Die Veranstaltungsreihe zur Feier des europäischen Kinos findet ihren Abschluss und Höhepunkt am 10. Dezember mit der Verleihung der European Film Awards in Reykjavik.