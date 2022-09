Foto des Tages: "Hive" erlebt bewegende Hessen-Premiere

Kino

Jip film & verleih feierte vor begeistertem Publikum im ausverkauften Frankfurter Cinéma die Hessen-Premiere des 3-fachen Sundance-Gewinners "Hive". Regisseurin Blerta Basholli und die bekannte Kosovo-Albanerin und Unternehmerin Fahrije Hoti, von deren Lebensgeschichte der Film inspiriert ist, erhielten Standing Ovations. Am 6.9. kommen die beiden Frauen mit "Hive" ins Hamburger Abaton und am 7.9. ins Berliner Open-Air-Kino Hasenheide. Am 8.9. startet "Hive" bundesweit in den Kinos. Der Verleih wird gefördert von HessenFilm und Medien. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Julia Finkernagel (Moderatorin), Jutta Feit (jip film & verleih), Blerta Basholli (Regie), Fahrije Hoti (Unternehmerin), Stefanie Marschner (Förderreferentin HessenFilm und Medien), Heleen Gerritsen (Leiterin GoEast), Anna Schoeppe (Geschäftsführerin HessenFilm und Medien). Foto: jip film & verleih (PR-Veröffentlichung)