Polen treibt SVoD-Umsätze in Osteuropa voran

Digital TV Research hat eine neue Vorhersage für den osteuropäischen Wirtschaftsraum herausgegeben: Demnach steigen die SVoD-Umsätze bis 2027 auf 2,95 Mrd. Dollar. 2021seien es 1,60 Mrd. Dollar gewesen. In einem Länder-Ranking zeigt sich: Polen wird laut Prognose das einzige Territorium sein, in dem mehr als eine Mrd. Dollar in 2027 eingenommen wird. Ohne Berücksichtigung von Russland und der Ukraine steigen die SVoD-Umsätze von 0,93 Mrd. Dollar in 2021 auf 2,24 Mrd. Dollar in 2027. Laut Digital TV Research müsse man bedenken, dass in Russland und der Ukraine 57 Prozent aller TV-Haushalte beheimatet sind.

Über den Prognosezeitraum hinaus gibt es für Osteuropa noch viel Wachstumspotenzial, so die Marktforscher: Nur 16 Prozent der TV-Haushalte in der Region werden bis 2027 mindestens eine SVoD-Plattform abonniert haben.

Digital TV Research sagt für 2027 insgesamt 38 Mio. SVoD-Abonnements in Osteuropa voraus. Ende 2021 sollen es 22 Mio. gewesen sein.