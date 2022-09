Happy Birthday, Dominik Graf: "Es geht um alles. Immer."

Heute wird Dominik Graf 70 Jahre alt. Aus diesem Grund setzte sich BF mit ihm zusammen für ein langes Interview über das Kino, Gott und die Welt.

Sie sind seit mehr als 40 Jahren nicht aus dem deutschen Filmgeschäft wegzudenken. Schlägt Ihr Herz heute noch ebenso leidenschaftlich für das Kino wie damals?

DOMINIK GRAF: Ich war keiner, der Filme von klein auf mit Haut und Haaren gefressen hätte. Meine Eltern waren beide Schauspieler, mein Vater in West-Deutschland relativ berühmt. Ich bin als Kind ins Kino gegangen, klar, später dann in so halb erwachsene Filme, James Bond, Love Story", in den bayrischen Kleinstadt-Internaten, wo ich war. Aber ich fand eigentlich die meisten Filme langweilig. War weit mehr auf Musik und Literatur konzentriert. Bis ich nach dem Abitur in München dann erstmals Filme der Nouvelle Vague gesehen habe. Die haben mit mir gesprochen, ich hatte das Gefühl, Menschen zu erkennen, Konstellationen, Konflikte, die ich nachvollziehen konnte. Das hat mich dazu gebracht, die Germanistik-Seminare schnell wieder zu knicken und auf die Filmhochschule zu gehen.

Wie war es dort?

DOMINIK GRAF: Da herrschte ein ganz anderes Klima. Seit dem gefeierten A-Kurs mit Wim Wenders als Speerspitze war dort eine Ästhetik ausgerufen worden, die mich als Fan französischer Konversations-Filme eher irritierte. Laien wurden in den Filmen eingesetzt statt Schauspielern, das meiste wurde in sehr langen Einstellungen gedreht, alles in Schwarzweiß. Michael Hild, später Produzent vieler gemeinsamer Filme in der Bavaria, hats so formuliert: "Wir wollten Film an sich nochmal auf den Prüfstand stellen, das Kino von Grund auf neu verstehen." Man nannte den A-Kurs ja "Sensibilisten". Ich hab' das alles erst viel später kapiert, aber Wenders war 1974 bereits auf dem Weg zu Weltruhm. Ich, wir Jüngeren, mussten diesen Stil also ernst nehmen, konnten sich aber auch einen eigenen Reim darauf machen wie zum Beispiel mein genialer Kommilitone Wolfgang Büld (Punk in London", Manta Manta", Penetration Angst"). Ich dagegen merkte erstmal, dass ich das, was ich ersehnt hatte, sowas wie charmante Leichtigkeit, überhaupt nicht hinbekam. Ich mochte meine ersten Filme nicht sehen. Schrecklich. Also was tun? Robert Aldrich, der in der Bavaria drehte, kam an die Filmhochschule, auf den ersten Blick ein klassischer Hollywood Actionfilmer, aber in seinem Herzen ein fulminanter Mix aus Revoluzzer und Pragmatiker. Und der hat uns erklärt: Eine Szene muss funktionieren. Es kommt nicht darauf an, dass ihr euch als Regie-Autoren im Film abbilden wollt. Die Figuren müssen toll sein, die Konflikte spannend. Man muss die Inszenierung für den Schneidetisch so drehen, dass man daraus eine wunderbar fließend dramatische Szene schneiden kann. Davon waren wir natürlich alle noch weit entfernt. Aber dieses Programm machte mir erstmals wirklich Eindruck.

Wie begann die Professionalisierung?

DOMINIK GRAF: Ja, außer Wenders sind viele aus dem A-Kurs in den vierten Stock der Bavaria gewechselt, bekamen Verträge für Dramaturgie, Drehbücher und fürs Produzieren, was mit der Erfindung der Schimanski-Figur fast postwendend zur bis damals größten "Zeitenwende" im westdeutschen Fernsehen führte. Ich hatte inzwischen mehr in Kinofilmen geschauspielert als selbst gefilmt, hatte unverständlicherweise mit meinem langweiligen Abschlussfilm einen Preis bekommen und durfte ein paar Serienfolgen schreiben oder umschreiben. Für Auf Achse" zum Beispiel, und so rutschte ich als Youngster in die Brainstorm-Gruppe für die nächste Vorabendserie, die Hild und Bernd Schwamm anpackten, und die hiess Der Fahnder". Man spürte es dort förmlich, diesen Spirit, dieses Bestreben, Fernsehen anders zu MACHEN, etwas anspringen zu lassen, eben wie ein funktionierendes Auto, das nicht auf halbem Wege liegenbleibt. Serie drehen hieß ja vor allem: mit dem Drehpensum jeden Tag pünktlich fertig werden. Aber es ging dann doch noch mehr in dieser verdammt kurzen Zeit, wie ich feststellte, man musste sich halt was einfallen lassen, Tempo vor allem. Man brauchte ein schnelles Dreh-Team neben sich, und sehr gute Autoren, natürlich vor allem den Schimanski- und Fahnder-Schöpfer Schwamm, und dann kam noch Christoph Fromm (Treffer") dazu, auch von der HFF.

War das ein gezielter Versuch, den Abstand zu den Autorenfilmern zu suchen?

DOMINIK GRAF: Ja. Ich glaube im Nachhinein, wir haben versucht, das Fernsehen vom Kino her zu denken und umgekehrt. Wolfgang Petersens Karriere hat dabei gewiss eine Rolle gespielt, und Klaus Lemkes Milieufilme ebenso, die nachts im Fernsehen Premiere hatten - um diese zwei großen, gerade erst Verstorbenen zu nennen. Man hatte das Gefühl, das Kino würde es ewig geben und man könnte jetzt dort sogar auch mal eine Weile deutsches Genre plazieren. Ich habe immer schon viel TV geguckt, auch westdeutsche Fernsehspiele. Ich habe aber auch viele John-Ford-Kavalleriewestern im Monumental Valley auf einem winzigen Schwarzweißbildschirm gesehen. Mein Herz hing nicht unbedingt an dem Ort Kino. Aber sozusagen an seinem Wesen, das für mich darin besteht, alles, auch das Abgründigste, das man denken kann, dort erzählen zu können. Filme auf dem Handy schauen? No way. Aber Filme auf dem Laptop? Ja, ist für mich auch Kino, es geht symbolisch ein Vorhang auf, ich habe dieselbe Erwartungshaltung wie im Saal, und ich lasse mich auch nicht stören beim Schauen. Wenn reales Kino, dann am liebsten in die Vorführung um 13 Uhr, wenn ich allein sein kann. Wenn ich in meinen Zeitungsartikeln vom Kino schwadroniere, dann meine ich eher das innere große weite Kino, einen abstrakten Raum. Das reale Kino dagegen... da werden die Filme ja in gewissen künstlerisch lahmen Zeiten schon sehr klein und engstirnig und spießig. Das wissen wir Deutschen besonders. Auch jetzt.

Martin Scorsese hat sich einen Shitstorm eingefangen, als er erklärte, er halte die Marvel-Filme nicht für Kino. Können Sie ihn verstehen?

DOMINIK GRAF: Nein, nicht ganz. In der Kinogeschichte gabs immer schon Fantasy- Serien, mal bessere, mal schlechtere, denken Sie an "Fantomas" vor hundert Jahren, Hauptsache kommerziell erfolgreich. Im Kino muss es immer alles geben können, finde ich, jedes Genre, jeden Wahnsinn. Das Cineastentum der Fünfziger, Sechziger-usw.-Jahre, wie es zuerst die Franzosen zelebrierten, dann eine Weile die ganze Welt, das hatte in Deutschland schließlich seinen Höhepunkt bei dem 2011 verstorbenen Kritiker Michael Althen. Weitherziger als bei ihm, der vom dunkelsten Genre zum strahlendsten Oskarsieger und zum abstraktesten Kunstfilm alles lieben konnte, geht es gar nicht. Aber die zähe Gegenwart im deutschen Kino hat Michael, dem es eigentlich ein Gräuel war, auf Filme einzuprügeln, häufig scharf kritisiert. Das hat sicher auch etwas zu tun mit der Domestizierung von Kino als Kulturgut, als Arthaus. Und es muss natürlich immer auch bezahlbar sein in Deutschland. All die Kinoträume, mit denen man groß geworden ist, die können einem hier tatsächlich abhandenkommen. Sie sind ja auch finanziell kaum mehr zu realisieren. Insofern denke ich schon zu wissen, woher seine Kritik an den Marvel-Filmen kommt, sie kommt aus dem Vermissen vieler Genres, und ich verstehe Scorsese, aber er müsste doch auch klug genug sein zu wissen, dass das Kino immer ein ständiger Kampf war. Pausenlos musste um Produktionsmöglichkeiten gestritten werden, um Final Cut, um Kommerz und Publikumszahlen, gerade in Hollywood. Vieles, was da heute als glorreich in der Vergangenheit dasteht, ist ja einstmals bis aufs Messers Schneide erstritten worden. Gegen starrsinnige Produzenten oder Studios, oder eben genau mit der Hilfe eigensinniger Produzenten - aber immer gegen das jeweils herrschende System und oft gegen den zeitgemäßen Konsens.

Eine Erkenntnis, die Sie schon an der Filmschule hatten?

DOMINIK GRAF: Als Leute hierher kamen wie Aldrich, Bob Fosse, als Sam Peckinpah in Deutschland gedreht hat, Fuller seinen Kölner "Tatort", als man George Roy Hill in der Bavaria-Kantine am Nachbartisch sitzen sah, wurde mir bewusst, dass der massive Kampfgeist, den diese Helden für ihre Filme mobilisiert hatten, nötig war, um letzten Endes wenigstens halbwegs mit dem, was sie sich vorstellten, über die Ziellinie zu kommen. Am Ende sind manche meiner Filme enttäuschend gewesen, aber wenigstens hatte ich versucht zu kämpfen. Auch in der Bavaria-Zeit musste man sich ab und an mit dem Firmenchef streiten. Und ich kann ja auch verstehen, wenn das Kommerz- oder Einschaltquoten-System immer verzweifelt nach Ideen sucht, die sich verkaufen könnten. Oder den Sachen nachhängt, die sich bewährt haben, damit man die nächsten fünf Jahre einfach so weitermachen kann. Ich finde das nicht verwerflich. Auch die Filme der erwähnten Feuillade-"Fantomas"-Reihe der Zwanziger waren nicht alle Meisterwerke. Und dass auch ich die Marvel-Filme teils recht arm finde, arm an Ausstrahlung, das ändert ja aber nichts daran, dass es den Jahrmarkt im Kino geben muss, das Spektakel, und dass ich mit einem, sagen wir mal, besseren Marvel-Film mehr anfangen kann als zum Beispiel mit Nolans verstiegenem Tenet". Und vor allem mehr als mit sehr vielen Filmen aus der Arthouse-Schublade.

Ist das Kino zu nett geworden?

DOMINIK GRAF: Ja, vielleicht nicht in den einzelnen Ideen, aber bei einer Mehrzahl von Ergebnissen der Arbeit letzlich, ja. Von Funktionärsbedenken abgerieben. Oft. Die Härte der Wirklichkeit scheint den Zuschauern nicht mehr zumutbar. Aber die Arbeit selbst daran ist durchaus auch nicht netter geworden. Bei fast jedem Film, von dem ich höre, gibt es Krawall und Streit, um Besetzungen, ums Geld, es geht oft auch nur um Profilneurosen. Wenngleich mit einer betont friedvollen Attitüde, also das passiert heute hinter einer Marketing-Maske.

Die aktuelle Diskussion um Diversität und Inklusion ist richtig und wichtig. Aber hat das Kino ein Problem, wenn sich daraus Vorgaben für die Inhalte von Filmen ergeben?

DOMINIK GRAF: Ich mag in Filmen keine gesellschaftlichen Thesen über das falsche oder richtige Leben, ich mag nur Fragen, und ich mag harte, möglichst ambivalent gezeigte Wirklichkeit ohne Antworten. Aber wie kam es, dass an den x Filmhochschulen zu fifty-fifty Männer und Frauen ins Studium aufgenommen wurden und dann in der Berufsrealität doch ein Missverhältnis von 70-30 pro Männer oder noch extremer ankam? Momentan gibt es schon wieder andere Schieflagen. Vielleicht beschäftigen wir uns in unserem Förderkino, Klaus Lemke sagte "Staatskino" dazu, mit zuviel anderen Parametern als dem, möglichst gute Filme zu machen.

Wo sehen Sie sich auf dem changierenden Spielfeld?

DOMINIK GRAF: Ich habe mich selbst nie als Film-Autor gesehen, ich würde das vielleicht beschränken auf die Dokumentar-Essayfilme, die ich gemacht habe. Aber auch da: Zwei hab ich mir mit Michael Althen geteilt, einen mit Martin Farkas, zwei mit Johannes Sievert.... Alle anderen Regiearbeiten von mir sind primär Werke von grandiosen Autoren, auch Autorinnen, Beate Langmaack, Ina Jung, Sherry Hormann. Am kontinuierlichsten war die Arbeit mit Christoph Fromm, Rolf Basedow, Bernd Schwamm, Günter Schütter, Markus Busch. Sie haben mir alle durch das von ihnen Geschriebene die Chance gegeben, Szenen, Figuren aus einer Welt zu inszenieren, die ihre war, nicht meine. Woher hätte ich denn als Großbürgersöhnchen auch wissen sollen, wie sich ein Zuhälter in West-Berlin verhält, wenn nicht Rolf Basedow zuvor Monate lang am Stuttgarter Platz recherchiert hätte und jeder einzelne Satz in den Dialogen von Hotte im Paradies" quasi im Mileu belegbar ist? Den Autoren - hier generisches Maskulin, ich weiß - verdanke ich das, niemandem sonst. Man muss sich aber dann auch oft darum bemühen, dass die Bücher genau so bleiben, wie sie geschrieben waren. Viel zu viel und zu inkompetent werden die besten Drehbücher endlos hinterfragt und zerredet. Mir erscheint es als erste Pflicht der Regie, das zu verhindern. Denn diese Welten, die man da kennenlernt durch Autoren, werden einem ja sozusagen zur treuen Verwaltung übergeben, man muss sie schützen, und man muss auch selbst aufpassen, dass man sie dann nicht beim Drehen womöglich noch versemmelt. Natürlich bringe ich auch eigene Ideen ein. Aber die folgen hoffe ich immer der Aldrich`schen Maxime: Was funktioniert vielleicht noch besser?

Spüren Sie die angeblich goldene Zeit für Kreative? Wie sehen Sie sich da?

DOMINIK GRAF: Goldene Zeit? Wo? Ich sehe viele Ergebnisse der unzähligen Filme, die gemacht werden. Golden? Hm. Jede neue Generation hat das Recht sich selbst zu lobpreisen und das, was vor ihnen war, in die Ecke zu schieben. Ich konnte recht viele von den Sachen machen, die ich machen wollte, die mir am Herzen lagen. Vor allem im Genre. Man hat aber das Gefühl, dass Filme für die niederere Geschmackskultur, wie man sie früher in den Bahnhofskinos fand, überhaupt nicht mehr gemacht werden dürfen. Vielleicht gibts auch nur niemanden mehr in den Peergroups der Kreativen, die Genre machen wollen? Man streckt sich nach der Förderdecke und macht hunderte kleine Arthouse-Filme.

Da sprechen Sie was an. Was mich besorgt, ist nicht der Umstand, dass es keine tollen Filme mehr gäbe. Ich sehe viele gute Filme, die mich begeistern. Ich verstehe nur nicht, warum sie nicht noch viel mehr Menschen in gleichem Maße begeistern - so besonders oder abgehoben ist mein Filmgeschmack nun auch wieder nicht.

DOMINIK GRAF: Ich denke, das ist eine Altersfrage. Wir beide befinden uns zumindest grob in einer ähnlichen Altersgruppe und funktionieren da ähnlich: Wir finden erst einmal alles gut, was gut ist. Wir mögen einen Kunstfilm ebenso, wie wir einen gut gemachten Actionfilm schätzen können. Das ist es, was ich meine: Das Kino wird mehr und mehr in ideologisch orientierte Geschmacksrichtungen aufgesplittert. Diese Haltung "Das oder jenes guck ich mir schon gar nicht an" hat sich immer mehr verschärft. Die Scheuklappen auch und vor allem die der Geldgeber werden immer enger.

Mitte der Neunzigerjahre haben Sie sich bewusst das Fernsehen als neue Spielwiese gesucht. Ich erinnere mich, wie Sie damals erzählten, dass man im Fernsehen viel mutiger und gewagter sein könne, als es im Kino möglich wäre. War das damals schon eine Reaktion darauf, dass diese von Ihnen angesprochen Trennung ihren Lauf nahm?

DOMINIK GRAF: Mich hat das bei "Die Sieger" geschockt. Ich hatte damals auf die Neugier des Publikums vertraut, herausfinden zu wollen, ob dieser groß angekündigte teure deutsche Film es hinkriegt oder nicht. Dass bei der NRW-Förder-Premiere in Düsseldorf, nach zehn Minuten, als das Kind getötet wird, ungefähr die Hälfte der Premierengäste in Abendkleidung empört den Saal verließ - das war der eigentliche Schock. Selbst wenn ein Film als Actionfilm angekündigt ist, durfte man also nicht mehr eine sehr heftige Szene an den Anfang des Films packen, weil man dann befürchten muss, dass sich alles abgewendet. Die Szene ist ja die Kernszene des Films, sie zeigt den Weg der SEK-Männer in die Hybris und gleichzeitig voraus in den Untergang. Aber 1994 hatte das Kino bereits angefangen, sich zu gentrifizieren. Der richtige Dreck, der unmoralische Schmutz, das Blut, das musste alles verschwinden, ein wenig nach der deutschen Wende so wie die Prostitution von den Straßen der Städte. Der Stoff war kompliziert und ich habe ihn zusätzlich auch kompliziert umgesetzt. All das Pathos. Die Länge. Sollte eigentlich ursprünglich sogar noch länger sein, war aber - vielleicht Gott sei Dank? - nicht genug Geld da. Ich habe an "Die Sieger" viel zu kritisieren. Aber dieser Moment in Düsseldorf und der folgende totale Publikumsreinfall haben mich bestärkt, dass das Kino, auch so wie die deutschen Verleihe damals funktionierten, so wie man mit den Filmen umging, nicht mehr die primäre Abspielstelle für meine Sachen sein konnte. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen war in den 90ern gefordert, auch durch die Privaten, die begonnen hatten, ihm den Rang abzulaufen. Und die Fernsehspielchefs waren geradezu gierig, Sachen zu machen, die anders waren als das, was das Fernsehen bisher gemacht hatte.

Davor profitierten Sie?

DOMINIK GRAF: Ja. Glück. Schon wieder Glück gehabt. So kam dann beispielsweise auch "Frau Bu lacht" zustande, vom selben Autor wie "Die Sieger", Günter Schütter, oder sein Film Der Skorpion", der zwar um 20 Uhr 15 gesendet wurde, aber letztlich fast ein Experimentalfilm im Genre war. Dann kamen die Melodramen, die Markus Busch geschrieben hatte. Dann wieder Günter Schütter mit "Scharlachroter Engel", dazwischen Rolf Basedow mit Eine Stadt wird erpresst" und "Hotte im Paradies"...Hierzu ein Einschub: Man muss sich vorstellen, "Hotte im Paradies" wurde in Hof gefeiert. "Wann startet der Film im Kino?", wollten alle wissen, aber er hat keine Verleihförderung bekommen. Drei Mal trotz Widerspruch abgelehnt. Wieder war das Kino kein Ort. Und "Hotte" im Fernsehen? Um Mitternacht, klar. Im SFB sagte man damals: Die Leute, die an diesem Film maßgeblich beteiligt waren, werden bei uns nie wieder beschäftigt. Aber was soll's, ich hatte ihn ja machen können, das war das Wichtigste. Diese Gemengelage um das Jahr 2000 herum hat das Fernsehen mit den seinen noch real existierenden abseitigeren Ecken, wo man unter Umständen nach Politiker-Entscheid erst nach 23 Uhr gespielt wurde, für mich viel interessanter erscheinen lassen als das immer einförmiger werdende Kino.

Diese Entwicklung hat Sie aber auch als Kinofilmemacher radikalisiert. Der Felsen" ist ein grundlegend anderer Film als "Die Sieger".

DOMINIK GRAF: Ja. Der Stoff "Ferlen" kam auch aus der Melo-Ecke von Markus Busch. Eine für das Fernsehen nicht verortbare Geschichte. Das Ganze wurde aber eines der ehrlich gesagt größten Erlebnisse für mich bei der Arbeit, wie man Film auch anders denken kann. War dann auch ein gutes Erlebnis auf der Berlinale! So ausgepfiffen wurde ich noch nie. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man richtig eins in die Fresse kriegt, dann muss was irgendwas Gutes dran sein.

Ich fand den Film elektrisierend. Ich kann nicht sagen, was ich erwartet habe, aber gewiss nicht das...

DOMINIK GRAF: Danke. Ich fand es eine besondere Erfahrung; mit Benedict Neuenfels an der Kamera als quasi weiterer Mit-Autor. Und mit ihm und dem Drehbuch von Busch war's in Korsika, und auch im Schneideraum danach noch, eine aus dem Moment geborene Improvisation. Leider war der Film auch nicht so preiswert, wie man hätte annehmen können, wir haben zwar nur mit fünf Mini-DVs gearbeitet, aber diese Aufnahmen wurden am Ende dann wieder in 35mm übersetzt, und das hat den Nachbearbeitungsposten komplett gesprengt. Der Film beleidigte wohl Sehgewohnheiten. Ich verstehe, dass ein doppelter Off-Kommentar verstören kann. Er kann aber auch bereichern. Und dann noch diese Bilder, verwaschen, verpixelt, verkörnt, und dazu spielt Dieter Schleips schöne Sinfonie-Orchester-Musik. Das war dem Premierenpublikum auf der Berlinale dann doch zu viel. Aber man ist auf die Prügel, die man sich abholt, nie vorbereitet. Man denkt ja immer, man hat sein Bestes versucht.

Sie selbst schreiben mit großer Liebe über die Filmemacher, die sich Prügel eingefangen haben. Es wurde Ihnen vorgeworfen, das seien Versuche, die eigene Filmografie zu legitimieren. Mich würde aber tatsächlich interessieren, ob Sie das Kino dieser Vorbilder in Ihrer Arbeit sehen?

DOMINIK GRAF: Ja, ich kann mich mit Verlierern immer sehr gut identifizieren, auch im Kino. Ich glaube, weniger aus Selbstmitleid. Ich fand immer, Sieger sind langweilig. Es ist ja so: Man geht auf die Filmhochschule, bildet langsam einen eigenen Geschmack. Dann kommt tatsächlich der eine oder andere gestandene Regisseur zu Besuch. Für Aldrichs Präsentation wurden uns zehn Filme gezeigt, die wir noch nie gesehen hatten. Man sieht einen Film wie All the Marbles" (wunderbarer deutscher Verleihtitel: Kesse Bienen auf der Matte", Anm. der Red.), mein Lieblingsfilm von Robert Aldrich, sein letzter, mit Peter Falk als Impresario zweier Catcherinnen. Ich fand den wundervoll. Riesenflop! Oder Der Tod kennt keine Wiederkehr" von Robert Altman, mit dieser ultrabrutalen Szene mit der Cola-Flasche, ohne jede Vorwarnung. Ich bin geschockt und gleichzeitig total fasziniert, denn das, was da passiert, ist ja so gnadenlos wie das Leben: Was die sich plötzlich trauen in Hollywood! Und auch dieser Film wieder: Megaflop! Dabei sollen sie doch alle dort Geld verdienen!? Und es begann in mir zu arbeiten: Kann es sein, dass die Flops einfach manchmal die viel besseren Filme sind als die kanonisierten Erfolgsarbeiten sogar derselben Filmemacher? Für mich zumindest ist "All the Marbles" ein besserer Film als Das dreckige Dutzend". Und dann folgten Disaster wie Heaven's Gate", die Mutter aler Flops, aber zwanzig Jahre später als Jahrhundertfilm deklariert. Der Eindruck verfestigte sich bei mir. Und nun beim Schreiben mit meinem Enthusiasmus für "böse", erfolglose Filme meinen Flop von "Die Sieger" zu legitimieren? Ich wollte ja gar nicht, dass er beim Publikum durchfällt. Irgendwas war schiefgelaufen. Mein Fehler. Rückblickend bleibt aber bei den Fehlschlägen großer Kollegen so oft das Gefühl: Vieles davon ist schützenswerter als die großen Erfolge.

Wie geht man dann mit den Misserfolgen um?

DOMINIK GRAF: Nicolas Roeg hat auf die Frage seiner Misserfolge geantwortet: "Yes, I see there's a problem." Ja. Man kriegt den nächsten Film schwerer produziert. Aber mit zetilichem Abstand, ganz ehrlich: Wo ist denn letztlich das Problem? Die Filme existieren heute doch alle weiterhin. Wenn sie eingestampft worden wären, weil sie keinen Profit gebracht haben, so wie in der Stummfilmzeit, das wäre ungut. Aber allein die Tatsache, dass ich "Die Sieger" noch einmal in die ursprüngliche Schnittfassung bringen konnte, dass mir der zwischenzeitliche Filmchef in der Bavaria, Markus Zimmer, in dieser Firma, die mich seit Jahren hasst, diese Chance gegeben hat, dass ich den Film noch einmal zehn Minuten länger auf der Berlinale präsentieren konnte - das relativiert ja nachträglich ein wenig das Gefühl der Niederlage. Besser wird der Film aber dadurch auch nicht. Was nicht stimmt daran, stimmt weiterhin nicht. Und allerdings, um meine Nerven zu beruhigen, musste ich vor der Vorführung drei Weißbier trinken, weil ich fürchtete, jetzt würden gleich wieder alle nach dem Kindsmord das Kino verlassen. War aber nicht so.

Wenn man Ihre Texte liest, aber auch Ihre Filme ansieht, bei aller inhaltlich gebotenen Härte und Tragik, dann kann man nicht umhin, eine große Zärtlichkeit zu entdecken. Wie geht das zusammen, das Harte und das Zarte?

DOMINIK GRAF: Ich bilde mir ein, dass ich versuche, das ganze Leben darzustellen, auf kleinstem Raum manchmal, oder auch im großen Konflikt, wie auch immer. Und die Zärtlichkeit oder der Humor in den Drehbüchern, das sind oft Ruhepole in den Geschichten. Das Leben ist so ungeheuer schön, das soll man spüren, auch und gerade angesichts der Dunkelheiten, die mich zugegeben mehr interessieren als Friede und Eierkuchen. Filmemachen ist oft eine harte Arbeit, vor allem bei großen Filmen, man lernt ja aus der Filmgeschichte, dass man Dinge, an die man glaubt, durchsetzen muss. Das kann manchmal laut oder ärgerlich werden. Das muss man ertragen. Und die mit einem arbeiten, müssen es auch ertragen. Weil es halt nun mal um alles geht. Immer. Und abgehärtet ist man nie. Aber ich musste immer lachen über Peckinpah, dass der seine Mannschaft zusammengetrommelte und mit einem ausgedienten Panzer zum Produktionsbüro fuhr, weil er seinen Director's Cut einfordern wollte. Der hat ja nicht wirklich gedacht: Ich baller die alle da drin über den Haufen, sondern er hat innerlich geweint. Er wollte sein Baby sozusagen, seinen Film, in den Armen wiegen. Heute werden die Drehzeiten immer kürzer, man hat gar keine Chance mehr für lange Debatten. Aber im Inneren setzen einem die Momente der Unstimmigkeiten doch zu. Die Nerven werden dünner. Gleichzeitig werden die Vorstellungen auch immer präziser, das bringt eben die Erfahrung und das angehäufte Wissen ums Filmemachen mit sich. Bei "Die Katze" 1987 beispielsweise wusste ich noch überhaupt nichts. Bis heute ist mir schleierhaft, wie ich den Film überhaupt halbwegs hinbekommen konnte.

Interessant. Wie meinen Sie das?

DOMINIK GRAF: Ich hatte bis dahin gerade mal ein, zwei Fernsehfilme gemacht, hinter denen ich stehen konnte, einen "Schimanski" und "Treffer", und daneben aber Katastrophen wie den Film mit Trio - eine wichtige Erfahrung, weil sie mir zeigte, wie es keinesfalls funktionieren kann. Von "Die Katze" hing nun alles ab, der musste gelingen, wenn's überhaupt weitergehen sollte als Regisseur, und er wuchs mir total über den Kopf. Aber man lernt dann doch schnell in solchen Zwangssituationen. Das Selbstbewusstsein danach wird nicht deshalb stärker, weil der Film beim Publikum angekommen ist, sondern weil man ahnt, dass er einem vielleicht gelungen ist. "Ach, sieh mal an, du kriegst doch was hin..." Es kommt in so einer Anfänger-Situation darauf an, eine Balance zu finden zwischen dem, was man sich gerne zutrauen würde, und dem, was man ja eigentlich noch gar nicht kann. Die Auseinandersetzungen zwischen %Günter Rohrbach% und mir - wir haben immerhin vier Kinofilme zusammen gemacht - waren häufig. Er war ein harter Gegner, das kann man nicht anders sagen. Aber er hat mir die Chancen gegeben, die ich brauchte. Er hat mit Gudrun Landgrebe auf der kommerziell richtigen Hauptdarstellerin bestanden in der Kombi mit George. Und ich habe natürlich auch gesehen, dass sein Abgang bei der Bavaria das Ende einer sehr kreativen Ära markierte. Und er ging selbst ja auch keiner Schlacht aus dem Weg. Verglichen mit dem, was er bei "Das Boot" durchmachte, waren die Konflikte zwischen ihm und mir Sandkastenspiele. Ich habe heute große Bewunderung für ihn, er war ein echtes Rückgrat dieser Firma, die in seinen Jahren versuchte, über sich hinaus zu wachsen. Ihm - und vor allem den anderen im 4. Stock - ist das kurze Aufleuchten eines Genrekinos in Westdeutschland zuzuschreiben: "Das Boot", "Die Katze", die beiden Schimanski-Filme... Abwärts" gab es noch. Und meine "Sieger" waren dann schon wieder das Ende.

Was muss ein Produzent mitbringen, um Sie aushalten zu können?

DOMINIK GRAF: Geduld. Gefühl und echtes Interesse für Film. Und schon auch selbst ein bisschen Widerspruch und Härte. Am besten wär's, er hat manchmal bessere Ideen als ich. Ich habe in den letzten Jahren bis auf eine Ausnahme sehr freundschaftliche neue Produzenten kennengelernt, Felix von Boehm, Jens Susa.... Fabian oder Der Gang vor die Hunde" war für mich ein bisschen so wie seinerzeit "Der Felsen". Alle wussten, dass etwas Besonderes entstehen könnte, die Begeisterung der Mitarbeiter hat man gespürt bis zu den letzten Drehtagen. Für 186 Minuten Film 34 Drehtage, das hat natürlich einen gewissen Druck. Aber dieses Mal hat eigentlich die Arbeit nur Spaß gemacht. Und wenn man einen Produzenten wie Felix an seiner Seite weiß, der hundertprozentig versteht, was wir da versuchen wollen, der sich auch nicht zu schade war, abends die Straßen in Görlitz mit abzusperren, dann hat man einen echten Kombattanten, der sich nicht hinter Zahlen und Rechnungen versteckt, sondern sich mit seiner ganzen Verve hinter das Projekt klemmt. Und so ergibt sich zusammen mit dem Kameramann und den anderen eine geschlossene Reihe, die den Film voranträgt.

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt? Was wollen Sie noch schaffen?

DOMINIK GRAF: Es gibt Projekte, kleinere, größere. Ich werde sehen, ob es nochmal literarische Filme sind wie Die geliebten Schwestern" oder "Fabian" und ob es nicht doch auch nochmal einer der von mir so sehr geliebten Polizeithriller ist. In meiner Familie hatte Literatur einen ungeheuer hohen Stellenwert. Die Genrefilme haben mich von diesem ganzen kulturellen Ballast befreit. In den Polizei- und Milieufilmen geht es eben vor allem um ganz andere Gesellschaftsgruppen als die, die ich kannte. Blaulicht, Rotlicht, Verbrechen. Ein dunkler Spiegel unseres "normalen" Lebens. Und dann.... in den letzten Jahren bin ich der Literatur ja doch wieder nähergekommen.

Wenn Sie zurückblicken auf Ihr Werk - immerhin mehr als 50 Arbeiten: Können Sie milde mit sich sein?

DOMINIK GRAF: Ab und zu, ja.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.