Die Online-Videothek maxdome ist neuer Hauptpartner des Filmfest Hamburg. Das gab das Festival, dessen 30. Ausgabe von 29. September bis 8. Oktober stattfindet, heute bekannt.

"Wir lieben das Kino und wir lieben den Film. Insofern freuen wir uns als Online-Videothek erstmals erstmals das Filmfest Hamburg unterstützen zu dürfen", sagt maxdome-Geschäftsführer Hans D Henseleit anlässlich der Bekanntgabe der Partnerschaft, in deren Rahmen maxdome das Festival nicht nur "in den Kinosälen begleitet", wie es in einer Pressemitteilung heißt, sondern auch die vom Programmteam ausgewählten 30 Lieblingsfilme aus 30 Festivaljahren als Stream zeigt.

Festivalleiter Albert Wiederspiel sagt über die Sponsoren des Festivals: "Wir sind sehr glücklich, besonders zu unserem Jubiläum wieder auf so viel Unterstützung bauen zu können. Ein ganz besonderer Dank geht dabei an die Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg. Gerade in den unruhigen Zeiten, die auch wirtschaftliche Auswirkungen auf uns alle haben, ist es elementar neue Bündnisse zu knüpfen, wie mit unserem weiteren, neuen Partner, der Signal Iduna, aber auch langjährige und treue Partner wie die Deutsche Fernsehlotterie, die Hapag-Lloyd Stiftung, Studio Hamburg, MOIA, die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung sowie den NDR an der Seite zu haben. Besonders herzlich möchte ich unserem Partner Arte danken und gleichzeitig zum 30-jährigen Jubiläum gratulieren, auf weitere gemeinsame 30 Jahre."

Das Programm des Filmfest Hamburg wird am 13. September bekannt gegeben.