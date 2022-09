Japan schickt Cannes-Titel "Plan 75" ins Oscarrennen

Mit Chie Hayakawas Debütfilm, der in Un Certain Regard in diesem Jahr seine Premiere feierte, will Japan in die Fußstapfen von Oscargewinner "Drive My Car" treten.

Ende März hatte Ryusuke Hamaguchis Drive My Car" den Oscar in der Kategorie "Bester internationaler Film" nach Japan geholt gehabt, jetzt steht der Film fest, der in dessen Fußstapfen treten soll. Presseberichten zufolge wurde Chie Hayakawas Debütfilm Plan 75" bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences für eine Nominierung in der Oscarkategorie "Bester internationaler Film" eingereicht.

Das Drama, das in einem überalterten Japan der Zukunft spielt, in dem laut einem Regierungsprogramm Menschen ab dem 75. Lebensjahr Zugang zu Sterbehilfe ermöglicht werden soll, feierte in Un Certain Regard in Cannes seine Premiere und erhielt im Camera d'Or-Wettbewerb für den besten Erstlings-/Zweitfilm eine Lobende Erwähnung.

Am 21. Dezember wird die Academy eine Shortlist mit 15 Filmen veröffentlichen. Die Nominierungen für die Oscarverleihung am 12. März 2023 werden am 24. Januar 2023 bekannt gegeben.