Sandra Hüller mit Hannelore-Elsner-Preis geehrt

Zum Abschluss des Fünf Seen Filmfestival ist Sandra Hüller direkt am Ufer des Starnberger Sees mit dem Hannelore-Elsner-Preis, den das Festival zum vierten Mal für herausragende Schauspielkunst vergeben hat, ausgezeichnet worden. Im Anschluss an die Verleihung wurde das Festival unter freiem Himmel mit Toni Erdmann" beendet, in dem Hüller an der Seite von Peter Simonischek zu sehen ist.

Die Laudatio auf Hüller hielt Regisseurin Annika Pinske. In deren aktuellem Film Alle reden übers Wetter", der ebenfalls im Rahmen des Fünf Seen Filmfestival zu sehen war, spielt Hüller "eine kleine, aber sehr eindrückliche Rolle", wie es in der Festivalmitteilung heißt.

In ihrer Laudatio sagte Annika Pinske über Sandra Hüller: "Ines Conradi in 'Toni Erdmann', Charlotte in 'Brownian Movement', Rita in 'Madonnen', auch Dein Hamlet und Deine Penthesilea auf der Theaterbühne: Sie alle tragen ein radikales Geheimnis in sich und sind doch ganz nahbar und zwingen einen geradezu, in Beziehung mit ihnen zu treten. Der Grund ist allein Dein aufrichtiges Spiel, ohne Effekthascherei, ohne dass Du Deinem Publikum etwas vormachst."