"Ich bin dein Mensch" für Prix Europa nominiert

187 Programme aus 28 Ländern sind für den Prix Europa nominiert worden, der im Rahmen des gleichnamigen Festivals, das von 23. bis 28. Oktober in Potsdam stattfindet, verliehen wird. Deutschland ist dabei mit insgesamt 27 Produktionen vertreten.

Drei von ihnen konkurrieren um den Prix Europa in der Kategorie "TV-Fiction": Maria Schraders Ich bin dein Mensch", der Deutschland in diesem Jahr im Rennen um eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" vertreten hatte, die ZDFneo-Serie Doppelhaushälfte" und Matti Geschonnecks "Die Wannseekonferenz". Das Trio tritt in dieser Kategorie gegen Produktionen aus Schweden, Norwegen, Island, den Niederlanden, der Slowakei, Frankreich, Tschechien, Italien, Belgien, Polen, Spanien, der Schweiz, Dänemark und Finnland an.

Bei den "TV-Dokumentationen" ist Deutschland mit "Made to Measure" von Moritz Riesewieck und Cosima Terrasse sowie Endlich Tacheles" von Jana Matthes und Andrea Schramm, "Weihnachtsmarkt.Anschlag - Die neuen Spuren" von Sascha Adamek, Jo Goll und Norbert Siegmund und "Who are we allowed to eat?" vertreten. Hier kommt die Konkurrenz aus Frankreich, Belgien, Italien, Griechenland, Polen, der Slowakei, Spanien, den Niederlanden, Portugal, Schweden, Norwegen und Irland.

Alle Nominierungen für den Prix Europa im Überblick.