134 Aspiranten auf den Deutschen Nachwuchs-Drehbuchpreis

Bei up-and-coming Drehbuchfestival in Hannover werden am 26. November zwei Drehbücher mit dem Deutschen Nachwuchs-Drehbuchpreis ausgezeichnet. Insgesamt 134 umverfilmte Drehbücher wurden dafür eingereicht.

Autoren im Alter zwischen zwölf und 27 Jahren haben insgesamt 134 unverfilmte Drehbücher für den Wettbewerb um den Deutschen Nachwuchs-Drehbuchpreis eingereicht. Das teilt das up-and-coming Drehbuchfestival, in dessen Rahmen die beiden besten Drehbücher am 26. November ausgezeichnet werden. Zunächst wird aus diesen Einsendungen eine Shortlist mit 20 Drehbüchern erstellt, aus denen dann die fünf Nominierten ausgewählt werden. Der Deutsche Nachwuchs-Drehbuchpreis ist mit jeweils 2.000 Euro dotiert, die von Bundesministerium für Bildung und Forschung gestiftet worden. Darüber hinaus bekommen die Autoren vom Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) eine einjährige Junior-Mitgliedschaft. "Kern des Preises", wie es in der Pressemitteilung heißt, sind jedoch "Patenschaften mit Profis aus der Branche", die in diesem Jahr von den Drehbuchautoren Benedikt Röskau, %Michael Lurje% und Jurij Saule übernommen werden.

Die Jury für den Deutschen Nachwuchs-Drehbuchpreis besteht in diesem Jahr aus der Drehbuchautorin Stefanie Ren, der künstlerischen Leiterin des Edimotion-Festival für Schnitt und Montagekunst, Kyra Scheurer, und dem Produzenten Markus Kaatsch.

Weitere Informationen unter drehbuchfestival.up-and-coming.de.