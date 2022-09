SkyShowtime: Nordics machen den Anfang

Comcast und Paramount Global gaben bekannt, dass ihr gemeinsamer Streamingdienst SkyShowtime am 20. September in vier nordischen Ländern eingeführt wird. Die Launches in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland sind die ersten Märkte, in denen SkyShowtime in Europa präsent sein wird. Die Niederlande sollen nach derzeitigem Stand noch im vierten Quartal 2022 folgen.

Darüber hinaus werde der Dienst in den kommenden Monaten unter anderem in Spanien, Portugal, sowie in Mittel- und Osteuropa eingeführt.

In den vier nordischen Ländern wird er über die SkyShowtime-App für Apple iOS-, tvOS- und Android-Geräte sowie über die Website direkt für Verbraucher zugänglich sein. Der monatliche Preis von SkyShowtime beträgt in Finnland 6,99 Euro, in Schweden 79 schwedische Kronen, in Norwegen 79 norwegische Kronen und in Dänemark 69 dänische Kronen.

SkyShowtime ist ein Joint Venture-Projekt von Sky-Mutterkonzern Comcast und Paramount Global. Der Gemeinschaftdienst soll Inhalte von Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Peacock, Paramount+, Showtime, Paramount Pictures und Nickelodeon beinhalten. SkyShowtime wird nur in europäischen Märkten gelauncht, in denen Paramount+ nicht präsent sein wird.