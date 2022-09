"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" beschert Prime Video Rekordstart

Am 1. September war die "Herr der Ringe"-Prequelserie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" mit zwei Episoden in 240 Ländern und Territorien weltweit gestartet - und hatte mit mehr als 25 Mio. Zusehern am ersten Tag für einen neuen Rekord in der Geschichte von Prime Video gesorgt. Das gab der Streamingdienst am Wochenende bekannt.

Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, sagt über diesen Erfolg: "Es ist irgendwie passend, dass die Tolkien-Geschichten - die zu den beliebtesten aller Zeiten gehören und von denen viele glauben, sie seien der wahrhaftige Ursprung des Fantasygenres - uns zu diesem stolzen Moment gebracht haben. Ich bin den Erben Tolkiens - und unseren Showrunnern J.D. Payne und Patrick McKay, Executive Producer Lindsey Weber, Cast und Crew - dankbar für ihre unermüdlichen gemeinsamen Anstrengungen und ihre grenzenlose kreative Energie. Und es sind die Millionen von Fans - die eindeutig so viel Leidenschaft für Mittelerde haben, wie wir - die unser tatsächlicher Maßstab für Erfolg sind."

Prime Video hatte sich die Rechte von den Tolkien-Erben im Jahr 2017 gesichert und dafür rund 250 Mio. Dollar gezahlt gehabt (wir berichteten). Insgesamt sollen fünf Staffeln entstehen. Die jetzt angelaufene erste Staffel wurde in Neuseeland, wo Peter Jackson auch seine Oscar-prämierte Kino-Trilogie realisiert hatte, gedreht. Die zweite Staffel, die kurz vor einem Produktionsstart steht, wird in Großbritannien gedreht.