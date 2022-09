VoD-Charts: "TWD" an der Spitze

"The Walking Dead" führt das Ranking an, "Better Call Saul" nimmt immer mehr Fahrt auf und die deutsche Produktion "Kleo" ist mittlerweile auch angekommen.

Manche Formate sind einfach unverwüstlich: In der aktuellen Auswertung zeigt die Langlaufserie "The Walking Dead" echten Biss und setzt sich an die Spitze der deutschen VoD-Charts. Mit einer Bruttoreichweite von 7,7 Mio. hielt "TWD" die Konkurrenz deutlich auf Abstand. Wobei: "Better Call Saul" kommt in besser in Schwung, nachdem es zunächst so aussah, als ob die Nachfrage mit der letzten Staffel überschaubar bleiben würde. Mit 4,70 Mio. Klicks setzte sich der "Breaking Bad"-Ableger auf Rang zwei. "The Sandman" bleibt im Rennen und kam im Auswertungszeitraum 28. August bis 1. September auf 3,83 Mio. Abrufe. Und die deutsche Produktion "Kleo" kann ebenfalls ein Ausrufezeichen setzen und steigt neu auf Platz fünf ein.

VoD-Charts

1. The Walking Dead 7,70 Mio.

2. Better Call Saul 4,70 Mio.

3. The Sandman 3,83 Mio.

4. Manifest 3,58 Mio.

5. Kleo 3,27 Mio.

6. Stranger Things 3,14 Mio.

7. The Gray Man 2,44 Mio.

8. This Is Us 2,25 Mio.

9. Locke & Key 1,75 Mio.

10. Brooklyn Nine-Nine 1,72 Mio.

Quelle: VoD-Ratings.com